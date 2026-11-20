Українські банки продовжують нарощувати кредитування підприємств, однак темпи приросту поступово сповільнюються. Про це йдеться в огляді банківського сектору Національного банку України за листопад 2026 року. У III кварталі 2026 року чистий гривневий кредитний портфель бізнесу збільшився на 8,6%, тоді як у річному вимірі зростання становило 32%. Водночас у вересні приріст позик був помітно меншим, ніж у попередні місяці.

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За оцінкою регулятора, уповільнення пов'язане, зокрема, зі скороченням потреби підприємств у позикових коштах. Про це свідчать результати опитувань бізнесу. Водночас кредитні портфелі зростали в банках усіх груп, а найшвидше у III кварталі — у державних установах: на 10,3% за квартал та 27,8% за рік.

Найактивніше банки збільшували кредитування підприємств машинобудування, енергетики, фінансових послуг, агропромислового комплексу та торгівлі. Водночас наприкінці кварталу позики торгівлі й машинобудуванню зростали повільніше, а кредитування харчової промисловості, енергетики та будівництва скоротилося.

Помітну роль у фінансуванні бізнесу відіграє державна програма «Доступні кредити 5−7−9%». За квартал портфель таких позик збільшився на 10,3%, а за рік — на 41,7%. Частка кредитів у межах програми перевищила 34% загального гривневого кредитного портфеля підприємств. Однак і тут темпи приросту сповільнилися, особливо з середини кварталу.

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Які кредити бізнес бере найчастіше

Найшвидше зростали позики строком від трьох до п'яти років — на 11,5% за квартал і 53,1% за рік. Короткострокові кредити терміном до одного року збільшилися на 6,3% за квартал.

Валютне кредитування бізнесу також зростало: за III квартал портфель збільшився на 8,7%, а за рік — на 18,7%. Основний попит на такі позики забезпечили підприємства аграрного сектору та харчової промисловості.

Водночас вартість гривневих кредитів для бізнесу дещо зросла. Середня ставка за ними наприкінці кварталу становила 15,4% річних. Для великих корпорацій середня ставка сягнула 14,2%, а для малого та середнього бізнесу — 16,5%.

НБУ зазначає, що подальше зростання кредитування залежатиме від макроекономічної та безпекової ситуації. Додатковим обмеженням може стати оподаткування прибутку банків за ставкою 50%, оскільки це зменшує можливості установ нарощувати капітал, необхідний для видачі нових позик.

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