На першому розміщенні 3-місячні депосертифікати НБУ купили 45 банків на 51,1 млрд грн

Сьогодні, 7 квітня, в ході першого аукціону Національний банк продав 45 банкам своїх 3-місячних депозитних сертифікатів на загальну суму 51,1 млрд грн, повідомили «Мінфіну» в НБУ.

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Там уточнили, що до аукціону були допущені всі заявки, що подали, нікого не завертали.

Погашення цих цінних паперів має відбутися 7 липня 2023 року. Процентна ставка становитиме 25% річних, як раніше анонсувалося.

Нагадаємо, що раніше регулятор ухвалив рішення про зниження прибутковості короткострокових (overnight) депосертифікатів з 23% до 20% та встановлення ставки для 3-місячних паперів на рівні облікової ставки — 25%. Сьогодні відбувалося перше розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів.

Нацбанк планує проводити розміщення 3-місячних депосертифікатів щотижня у п'ятницю.

Банки можуть купувати цей вид паперів у рамках ліміту НБУ, який прив'язується до обсягу гривневих термінових вкладів фізосіб, що залучаються, на строк від 3 місяців. Чим більше зберуть таких депозитів, тим більше зможуть придбати нові сертифікати регулятора під 25%.