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7 квітня 2023, 18:47 Читать на русском

На першому розміщенні 3-місячні депосертифікати НБУ купили 45 банків на 51,1 млрд грн

Сьогодні, 7 квітня, в ході першого аукціону Національний банк продав 45 банкам своїх 3-місячних депозитних сертифікатів на загальну суму 51,1 млрд грн, повідомили «Мінфіну» в НБУ.

Сьогодні, 7 квітня, в ході першого аукціону Національний банк продав 45 банкам своїх 3-місячних депозитних сертифікатів на загальну суму 51,1 млрд грн, повідомили «Мінфіну» в НБУ.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниТам уточнили, що до аукціону були допущені всі заявки, що подали, нікого не завертали.
Фото: bank.gov.ua

Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Там уточнили, що до аукціону були допущені всі заявки, що подали, нікого не завертали.

Погашення цих цінних паперів має відбутися 7 липня 2023 року. Процентна ставка становитиме 25% річних, як раніше анонсувалося.

Нагадаємо, що раніше регулятор ухвалив рішення про зниження прибутковості короткострокових (overnight) депосертифікатів з 23% до 20% та встановлення ставки для 3-місячних паперів на рівні облікової ставки — 25%. Сьогодні відбувалося перше розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів.

Нацбанк планує проводити розміщення 3-місячних депосертифікатів щотижня у п'ятницю.

Банки можуть купувати цей вид паперів у рамках ліміту НБУ, який прив'язується до обсягу гривневих термінових вкладів фізосіб, що залучаються, на строк від 3 місяців. Чим більше зберуть таких депозитів, тим більше зможуть придбати нові сертифікати регулятора під 25%.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+102
Lolik1837
Lolik1837
7 квітня 2023, 19:31
#
А что? Нормально. Взять у людей пол 15−17% и получить гарантированные 25%. Ну потом , естественно, не забыть поплакать, как тяжело сейчас банкам .

П.С. А НБУ не хочет обычным гражданам Украины дать возможность получить 25 % за свои депозиты?))
+
+15
eurousa
eurousa
7 квітня 2023, 20:32
#
За чий рахунок буде увесь цей банкет?
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 квітня 2023, 21:54
#
В дзеркалі подивися…
+
0
KatUkraine
KatUkraine
7 квітня 2023, 21:57
#
Нацбанк выплачивает % за счет эмиссии, или за счет ставки рефинансирования, которая составляет 27% Но, думаю, включить печатный станок все равно придется :(
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
7 квітня 2023, 21:16
#
Ізі 10% за 3 міс, норм. А може всі 15%.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
7 квітня 2023, 21:26
#
Ініціатива корисна, тенденція позитивна.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 квітня 2023, 22:09
#
Фридмана раскрутили на 300 лямов в личную кубышку оскароносного. https://news.obozrevatel.com/society/kievstar-peredal-300-mln-grn-na-schet-united24-dlya-kiberzaschityi-ukrainyi/amp.htm
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 квітня 2023, 22:21
#
Гусские не оставляют попыток раздеть украинских лудоманов. Баум и Спектор заходят с тыла. https://amp.znaj.ua/ru/society/454306-druzi-rosiyskogo-onlayn-kazino-1xbet-splivli-v-ukrajini
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