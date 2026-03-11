Фінансисти продовжують коригувати депозитні ставки. За останні два тижні дохідність гривневих вкладів знизили дві фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн. Щоправда, зараз з'явилася ймовірність, що цей тренд може змінитися. Чому? — «Мінфін» розкаже у свіжому депозитному огляді.
Банки далі ріжуть дохідність депозитів у гривні: коли ставки знову почнуть зростати
Свою депозитну політику банки переглядають без різких рухів: дохідність гривневих вкладів загалом на ринку, хоча й знижується, але доволі повільно. Так, із початку року Український індекс ставок за 3-місячними депозитами фізичних осіб знизився із 13,41% річних до 13,38% річних (станом на 10 березня). Середня дохідність вкладів на 6 місяців за той же период впала з 13,92% річних до 13,85% річних, на 12 місяців — з 13,77% до 13,73% річних.
При цьому окремі банки пропонують своїм приватним клієнтам значно вищі заробітки. До того ж депозит у нацвалюті поки що дозволяє захистити гроші від інфляціїї. Так, на сьогодні найкращий рівень ставки на депозит у гривні на 12 місяців пропонує МТБ Банк — 16,75% річних.
Після виплати 23% податку (18% ПДФО плюс 5% військовий збір) реальна дохідність складає приблизно 12,9% річних. Станом на початок березня річна інфляція склала 7,6% річних.
Однак нині знову є ризик, що інфляція почне з'їдати депозитні заробітки.
Як змінилися депозитні ставки великих банків за останні 2 тижні
Кредит Дніпро Банк порізав відразу на 1 в.п. дохідність всієї своєї лінійки депозитів у гривні. Тепер на річному вкладі тут можна заробити 13,5% річних, на 6 і 3 місяці —15,5% річних.
Укрсиббанк провів ще відчутніші коригування ставок депозитів у нацвалюті: на 1,5 в.п. знижено ставки за двома видами таких вкладів, які пропонує банк, — на 6 і 3 місяці. Нині банк платить за ними 9,5% річних і 9% річних відповідно.
Банк Львів переглянув дохідність депозитів в доларі на всі строки і знизив ставки за ними на 0,25 в.п. Його приватні вкладники тепер зароблять на вкладі у цій валюті на 12 місяців 2,05% річних, на 9 і 6 місяців —1,9% річних, на 3 місяці —1,4% річних. На ті ж таки 0,25 в.п. «схудли» в цьому банку ставки за депозитами в євровалюті на 12, 9 і 6 місяців. За річними депозитами в євро банк нині платить 1,25% річних, за вкладами на 9 і 6 місяців — 0,85% річних. Ставки на євродепозити на 3 місяці знижено на 0,1 в.п. — до 0,5% річних.
Укргазбанк відмінусував від ставок за доларовими депозитами на 12 і 9 місяців 0,25 в.п. і платить за ними 0,75% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|5,00%
|-
|Ідея Банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КомінБанк*
|15,20%
|-
|16,00%
|-
|14,55%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,75%
|-
|17,00%
|-
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,50%
|-
|Південний
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|3,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|13,50%
|1,00%
|-
|-
|15,50%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|2,00%
|-
|-
|Укрексімбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|0,50%
|6,00%
|3,00%
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|1,50%
|9,00%
|1,50%
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2025
Долар США
Програма БОНУС до депозитів
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|а
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,05%
|0,25%
|1,90%
|0,25%
|1,90%
|0,25%
|1,40%
|0,25%
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Радабанк *
|2,00%
|-
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|0,25%
|0,75%
|0,25%
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяців
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,25%
|0,25%
|0,85%
|0,25%
|0,85%
|0,25%
|0,50%
|0,10%
|0,01%
|-
|Радабанк *
|1,15%
|-
|1,35%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|0,05%
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Коментарі - 2