Банки далі ріжуть дохідність депозитів у гривні: коли ставки знову почнуть зростати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 14:50

Банки далі ріжуть дохідність депозитів у гривні: коли ставки знову почнуть зростати

Фінансисти продовжують коригувати депозитні ставки. За останні два тижні дохідність гривневих вкладів знизили дві фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн. Щоправда, зараз з'явилася ймовірність, що цей тренд може змінитися. Чому? — «Мінфін» розкаже у свіжому депозитному огляді.

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Свою депозитну політику банки переглядають без різких рухів: дохідність гривневих вкладів загалом на ринку, хоча й знижується, але доволі повільно. Так, із початку року Український індекс ставок за 3-місячними депозитами фізичних осіб знизився із 13,41% річних до 13,38% річних (станом на 10 березня). Середня дохідність вкладів на 6 місяців за той же период впала з 13,92% річних до 13,85% річних, на 12 місяців — з 13,77% до 13,73% річних.

При цьому окремі банки пропонують своїм приватним клієнтам значно вищі заробітки. До того ж депозит у нацвалюті поки що дозволяє захистити гроші від інфляціїї. Так, на сьогодні найкращий рівень ставки на депозит у гривні на 12 місяців пропонує МТБ Банк — 16,75% річних.

Після виплати 23% податку (18% ПДФО плюс 5% військовий збір) реальна дохідність складає приблизно 12,9% річних. Станом на початок березня річна інфляція склала 7,6% річних.

Однак нині знову є ризик, що інфляція почне з'їдати депозитні заробітки.

У лютому зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 9-ти місячного максимуму (+1% м/м). Річна інфляція вперше за 12 місяців показала прискорення темпів зростання.
«Фактична офіційна інфляція переходить із зони статусів „нижче очікувань“ (коли довгий період офіційні ціни зростали нижче за очікування), до зони статусів „вище очікувань“. Принаймі, лютий поборов мої очікування щодо зростання цін, а вплив блекаутів, проблем логістики, а також податкових змін ФОП й перегляду відпускних цін був суттєвішим.
А попереду ще березень, який почався з девальвації гривні до долара (рахуй, вплив на весь імпорт ранніх фруктів, тепличних овочів, електроніки, одягу) та зростання цін палива та добрив, яке прокатиться катком по майбутніх цінах агропродукції й послугах перевізників», — пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Вже наступного тижня Монетарний комітет Нацбанку знову збереться, аби обговорити ключову ставку. Після її зниження у січні з 15,5% до 15% регулятор тепер, з огляду на нові виклики, навряд чи наважиться продовжувати пом'якшення монетарної політики. Щобільше, якщо пришвидшення інфляції триватиме, регулятор знову може почати підвищувати вартість грошей.
«Базовим сценарієм січневого макроекономічного прогнозу НБУ передбачено поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті. Водночас, у разі посилення ризиків для цінової динаміки, НБУ утримається від подальшого пом’якшення відсоткової політики і буде готовий за потреби вжити додаткових заходів», — зазначають в НБУ.
А це означає, що і банки знову почнуть підвищувати депозитні ставки для населення.

Як змінилися депозитні ставки великих банків за останні 2 тижні

Кредит Дніпро Банк порізав відразу на 1 в.п. дохідність всієї своєї лінійки депозитів у гривні. Тепер на річному вкладі тут можна заробити 13,5% річних, на 6 і 3 місяці —15,5% річних.

Укрсиббанк провів ще відчутніші коригування ставок депозитів у нацвалюті: на 1,5 в.п. знижено ставки за двома видами таких вкладів, які пропонує банк, — на 6 і 3 місяці. Нині банк платить за ними 9,5% річних і 9% річних відповідно.

Банк Львів переглянув дохідність депозитів в доларі на всі строки і знизив ставки за ними на 0,25 в.п. Його приватні вкладники тепер зароблять на вкладі у цій валюті на 12 місяців 2,05% річних, на 9 і 6 місяців 1,9% річних, на 3 місяці 1,4% річних. На ті ж таки 0,25 в.п. «схудли» в цьому банку ставки за депозитами в євровалюті на 12, 9 і 6 місяців. За річними депозитами в євро банк нині платить 1,25% річних, за вкладами на 9 і 6 місяців — 0,85% річних. Ставки на євродепозити на 3 місяці знижено на 0,1 в.п. — до 0,5% річних.

Укргазбанк відмінусував від ставок за доларовими депозитами на 12 і 9 місяців 0,25 в.п. і платить за ними 0,75% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - 5,00% -
Ідея Банк 16,60% - 16,35% - 17,00% - - - - -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
А-Банк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КомінБанк* 15,20% - 16,00% - 14,55% - 15,00% - - -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк * 14,75% - 17,00% - 16,25% - 16,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 15,00% - 15,00% - 5,50% -
Південний 14,00% - - - 14,50% - 14,25% - 3,00% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 15,50% - - -
Кредит Дніпро Банк 13,50% 1,00% - - 15,50% 1,00% 15,50% 1,00% - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% 2,00% - -
Укрексімбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 14,50% 0,50% 6,00% 3,00%
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,50% - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,00% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Укрсиббанк - - - - 9,50% 1,50% 9,00% 1,50% - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка а Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львів* 2,05% 0,25% 1,90% 0,25% 1,90% 0,25% 1,40% 0,25% 0,01% -
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Радабанк * 2,00% - 2,10% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Універсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,45% - 1,40% - 1,35% - 1,20% - 0,10% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% 0,25% 0,75% 0,25% 0,15% - 0,15% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяців Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Банк Львів* 1,25% 0,25% 0,85% 0,25% 0,85% 0,25% 0,50% 0,10% 0,01% -
Радабанк * 1,15% - 1,35% - 1,25% - 1,00% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - 0,05% -
Універсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
yago
yago
11 березня 2026, 15:15
#
От такої, населення хоче дешевих кредитів на красиве життя, але тоді і депозити дешевші, але з цього боку хочуть депозити подорожче, щоб жити нічого не робити… майже як бики та ведмеді
+
0
Abramon
Abramon
11 березня 2026, 16:59
#
В цьому питанні головну роль відіграє облікова ставка НБУ, а що хочуть вкладники і позичальники то вже інша справа, на яку вони майже не впливають.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами