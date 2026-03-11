Банки далі ріжуть дохідність депозитів у гривні: коли ставки знову почнуть зростати

Фінансисти продовжують коригувати депозитні ставки. За останні два тижні дохідність гривневих вкладів знизили дві фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн. Щоправда, зараз з'явилася ймовірність, що цей тренд може змінитися. Чому? — «Мінфін» розкаже у свіжому депозитному огляді.

Свою депозитну політику банки переглядають без різких рухів: дохідність гривневих вкладів загалом на ринку, хоча й знижується, але доволі повільно. Так, із початку року Український індекс ставок за 3-місячними депозитами фізичних осіб знизився із 13,41% річних до 13,38% річних (станом на 10 березня). Середня дохідність вкладів на 6 місяців за той же период впала з 13,92% річних до 13,85% річних, на 12 місяців — з 13,77% до 13,73% річних.

При цьому окремі банки пропонують своїм приватним клієнтам значно вищі заробітки. До того ж депозит у нацвалюті поки що дозволяє захистити гроші від інфляціїї. Так, на сьогодні найкращий рівень ставки на депозит у гривні на 12 місяців пропонує МТБ Банк — 16,75% річних.

Після виплати 23% податку (18% ПДФО плюс 5% військовий збір) реальна дохідність складає приблизно 12,9% річних. Станом на початок березня річна інфляція склала 7,6% річних.

Однак нині знову є ризик, що інфляція почне з'їдати депозитні заробітки.

У лютому зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 9-ти місячного максимуму (+1% м/м). Річна інфляція вперше за 12 місяців показала прискорення темпів зростання.

«Фактична офіційна інфляція переходить із зони статусів „нижче очікувань“ (коли довгий період офіційні ціни зростали нижче за очікування), до зони статусів „вище очікувань“. Принаймі, лютий поборов мої очікування щодо зростання цін, а вплив блекаутів, проблем логістики, а також податкових змін ФОП й перегляду відпускних цін був суттєвішим.

А попереду ще березень, який почався з девальвації гривні до долара (рахуй, вплив на весь імпорт ранніх фруктів, тепличних овочів, електроніки, одягу) та зростання цін палива та добрив, яке прокатиться катком по майбутніх цінах агропродукції й послугах перевізників», — пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Вже наступного тижня Монетарний комітет Нацбанку знову збереться , аби обговорити ключову ставку. Після її зниження у січні з 15,5% до 15% регулятор тепер, з огляду на нові виклики, навряд чи наважиться продовжувати пом'якшення монетарної політики. Щобільше, якщо пришвидшення інфляції триватиме, регулятор знову може почати підвищувати вартість грошей. «Базовим сценарієм січневого макроекономічного прогнозу НБУ передбачено поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті. Водночас, у разі посилення ризиків для цінової динаміки, НБУ утримається від подальшого пом’якшення відсоткової політики і буде готовий за потреби вжити додаткових заходів», — зазначають в НБУ. А це означає, що і банки знову почнуть підвищувати депозитні ставки для населення.

Як змінилися депозитні ставки великих банків за останні 2 тижні

Кредит Дніпро Банк порізав відразу на 1 в.п. дохідність всієї своєї лінійки депозитів у гривні. Тепер на річному вкладі тут можна заробити 13,5% річних, на 6 і 3 місяці —15,5% річних.

Укрсиббанк провів ще відчутніші коригування ставок депозитів у нацвалюті: на 1,5 в.п. знижено ставки за двома видами таких вкладів, які пропонує банк, — на 6 і 3 місяці. Нині банк платить за ними 9,5% річних і 9% річних відповідно.

Банк Львів переглянув дохідність депозитів в доларі на всі строки і знизив ставки за ними на 0,25 в.п. Його приватні вкладники тепер зароблять на вкладі у цій валюті на 12 місяців 2,05% річних, на 9 і 6 місяців —1,9% річних, на 3 місяці —1,4% річних. На ті ж таки 0,25 в.п. «схудли» в цьому банку ставки за депозитами в євровалюті на 12, 9 і 6 місяців. За річними депозитами в євро банк нині платить 1,25% річних, за вкладами на 9 і 6 місяців — 0,85% річних. Ставки на євродепозити на 3 місяці знижено на 0,1 в.п. — до 0,5% річних.

Укргазбанк відмінусував від ставок за доларовими депозитами на 12 і 9 місяців 0,25 в.п. і платить за ними 0,75% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.

Максимальные ставки по евровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.02.2026−09.03.2026.

