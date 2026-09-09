Топ-5 банків із найбільшим притоком депозитів у ВКВ змінився: куди несуть валюту українці

На депозитному ринку немає єдиного тренду: одні банки знижують дохідність вкладів, тоді як інші — навпаки, підвищують ставки. В якому банку із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн приватним вкладникам можна розмістити свою гривню, долар і євро під найвищий відсоток, та в які банки насправді несуть заощадження українці, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Підвищення облікової ставки НБУ автоматично не сформувало чіткої тенденції до зростання дохідності гривневих депозитів, зокрема, для населення. Адже разом із посиленням монетарної політики, НБУ змінив правила розміщення своїх депозитних сертифікатів, про що «Мінфін» вже писав раніше.

Фінансисти говорять, що ставки за вкладами у нацвалюті таки поступово зростатимуть. Але тут треба враховувати, що депозитна політика фінустанов більше залежатиме від їх бізнес-моделі: вищу дохідність пропонуватимуть банки, які потребують грошей, наприклад, на розвиток кредитування. Саме тому на ринку чіткіше проявлятиметься розбіжність у дохідності депозитів.

Зокрема, вже зараз найвища дохідність за вкладами на 12 місяців у великому банку зросла до 17% річних, а найнижча — залишається на рівні 6,5% річних. Це створює для вкладника унікальні можливості вибору.

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні

Акордбанк підвищив ставки за депозитами в гривні на 12 і 9 місяців на 0,75 в.п. і 0,45 в.п. відповідно, і тепер платить за такими вкладами 17% річних.

Радабанк, навпаки, порізав заробітки своїх приватних клієнтів на окремі види гривневих вкладів. Дохідність депозитів на 12 місяців «схудла» на 0,25 в.п. — до 16,5% річних. Ставку на 9 місяців знижено на 1,25 в.п. — до 16,25% річних.

А от дохідність вкладів у доларі у цьому банку, навпаки, зросла. Депозити у цій валюті на 12 місяців подорожчали на 0,15 в.п. — до 2% річних, на 9 місяців — на 0,2 в.п. — до 1,8% річних, на 6 місяців — на 0,3 в.п. — до 1,6% річних, на 3 місяці — на 0,25 в.п. — до 1,4% річних.

Так само як і гривневі, схудли у Радабанку дохідності за вкладами в євро. За депозитами у євровалюті на 9 місяців банк тепер платить на 0,05 в.п. менше — 1,2% річних, на 6 місяців — на 0,15 в.п. менше — 1% річних, на 3 місяці — на 0,1 в.п. менше — 0,8% річних.

Таскомбанк, який ще у червні суттєво підвищив ставки на всю лінійку строкових депозитів у гривні, тепер почав знижувати заробітки на окремих видах вкладів. Дохідність депозитів на 9, 6 і 3 місяці знизилася на 0,5 в.п. Тепер банк платить за такими вкладами 16,5% річних, 16% річних та 15,75% річних відповідно.

ВСТ Банк підвищив дохідність вкладів у нацвалюті на 6 місяців відразу на 1 в.п. і тепер платить за ними своїм приватним клієнтам 15,25% річних.

Укргазбанк зрізав ставку за депозитами в гривні на 9 місяців на 0,5 в.п. — до 14% річних. Стільки ж тепер можна заробити у цьому банку на 3-місячних вкладах після зниження дохідності за ними на 1 в.п.

Укрсиббанк знизив дохідність вкладів у доларі: депозити на 9 місяців приносять тепер своїм власникам 0,9% річних (мінус 0,05 в.п.), на 6 місяців — 0,8% річних (мінус 0,05 в.п.), на 3 місяці — 0,7% річних (мінус 0,1 в.п.).

В яких банках тримають свої гроші приватні вкладники

За липень п’ятірка банків, які активно збирали гривневий ресурс населення, не змінилася, порівнюючи з червнем. Ці фінустанови продовжили нарощувати обсяги строкових депозитів приватних клієнтів.

Топ-5 банків за зростанням строкових депозитів населення у гривні на 1.08.2026 р.

№ Назва банку Сума вкладів (млрд грн) на 1.08.2026 р. Приріст за 7 місяців (млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 86,85 +8,55 2. АТ «ОЩАДБАНК» 77,27 +5,33 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (mono) 24,35 +3,92 4. АТ «Абанк» 17,62 +2,05 5. КБ «АКОРДБАНК» 7,29 +1,79

Дані НБУ, розрахунок Шевчишин

Лідируючі позиції державних банків пояснюються просто: через них проходять всі основні соціальні виплати, які потім «осідають» на рахунках або розміщуються на депозити. Крім того, активно залучають гроші населення банки, які нарощують кредитування і потребують додаткової ліквідності.

А от у п’ятірці лідерів, за зростанням валютних депозитів, за результатами липня, відбулися зміни. Топ-5 покинув АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (і працюючий на його ліцензії mono), а доповнив її ПУМБ.

Топ-5 банків за зростанням строкових депозитів населення у валюті на 1.08.2026 р.

№ Назва банку Сума вкладів у гривневому еквіваленті (млрд грн) на 1.08.2026 р. Приріст за 7 місяців (млрд грн) 1. АТ «ОЩАДБАНК» 30,25 +2,69 2. АБ «УКРГАЗБАНК» 7,45 +0,72 3. ПУМБ 6,77 +0,71 4. ПАТ Акціонерний банк «Південний» 5 +0,68 5. АТ «Абанк» 3,87 +0,67

Дані НБУ, розрахунок Шевчишин

На основі свіжої статистики НБУ фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також виділив лідерів за відтоком депозитів населення.

Банки-лідери відтоку строкових депозитів населення:



Гривня:

1. Укрексімбанк -1,88 млрд грн (всього 4,75 млрд грн),

2. KБ Глобус -0,35 млрд грн (всього 1,16 млрд грн),

3. КРЕДИТВЕСТ БАНК -0,22 млрд грн (всього 0,15 млрд грн),

4. Банк Альянс -0,19 млрд грн (всього 1,54 млрд грн).



Валюта:

1. Укрексімбанк -3,46 млрд грн (всього 7,68 млрд грн),

2. Райффайзен Банк -1,37 млрд грн (всього 12,44 млрд грн),

3. МТБ Банк -0,14 млрд грн (всього 0,74 млрд грн).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.08.2026−07.09.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут