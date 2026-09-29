Кривий Ріг без промисловості? Вілкул: чотири підприємства зупинилися, решта великих працює максимум на чверть

Підприємства гірничо-металургійного комплексу Кривого Рогу зупинилися через російські удари та неможливість відвантажувати продукцію через порти, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Не працюють ArcelorMittal, Інгулецький і Південний ГЗК та КЗРК. За його словами, це дуже серйозний удар по робочих місцях, зарплатах і податках до бюджету громади.

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Решта великих підприємств Кривого Рогу випускає щонайбільше чверть довоєнного виробництва, каже Вілкул. Не працюють і підрядні організації, які забезпечують їхню роботу.

Найбільше подробиць він навів про ArcelorMittal: керівництво компанії оголосило про припинення роботи комбінату. За словами Вілкула, лише за останні тижні підприємство зазнало чотирьох масованих ракетних обстрілів. Загинули п'ятеро працівників, ще 17 поранені. «Ситуація справді вкрай важка», — сказав він.

Друга причина, окрім ударів, це логістика: продукцію неможливо відвантажувати через порти. Для міста це дуже серйозний удар, визнав Вілкул. Передусім він стосується робочих місць і зарплат людей, а далі податків до бюджету громади. З них платять зарплати бюджетникам, утримують інфраструктуру, ремонтують труби й котельні, фінансують дитсадки та соціальну сферу.

Схожа ситуація, за його словами, і в інших промислових містах: у Запоріжжі зруйновано «Запоріжсталь», у Кам'янському — металургійний комбінат «Каметсталь». Але в Кривому Розі, наголосив Вілкул, вона гірша, ніж будь-де, окрім самої лінії фронту.

Попри це, він закликав містян не опускати руки. «Я вірю — Кривий Ріг обов'язково вистоїть!» — заявив голова Ради оборони.

Нагадаємо, 25 вересня ArcelorMittal заявила, що не може безпечно відновити роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг» після чотирьох ракетних ударів за п'ять тижнів. Внаслідок атак загинули п'ятеро людей, ще 17 працівників зазнали поранень.