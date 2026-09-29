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29 вересня 2026, 19:42

Держборг України наблизився до 10 трлн грн: що показали дані за серпень

Борговий портфель України у серпні зріс до 9,6 трлн грн. За місяць державний та гарантований державою борг збільшився на 30,44 млрд грн, водночас його середньозважена ставка знизилася до 4,37%. Про це 29 вересня повідомило Міністерство фінансів України.

Борговий портфель України у серпні зріс до 9,6 трлн грн.
Фінансовий портфель

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У доларовому еквіваленті борг за серпень зріс на $1,36 млрд, тоді як у євро скоротився на €1,59 млрд. У Мінфіні пояснюють різницю між курсовими коливаннями та переоцінкою валютних зобов'язань.

Від початку року державний та гарантований державою борг зріс на 560,21 млрд грн. Водночас близько 329 млрд грн цього приросту в гривневому еквіваленті припало на переоцінку валютних зобов'язань.

Реальне збільшення боргу, за даними Мінфіну, відбулося переважно за рахунок довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

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З чого складається борг України

Більша частина боргу України припадає на державні зовнішні запозичення — 7,34 трлн грн, або 76,45% загального обсягу. Ще 2 трлн грн, або 20,86%, становить державний внутрішній борг.

Гарантований державою борг на кінець серпня становив 257,81 млрд грн — 2,68% загального обсягу. За вісім місяців його частка скоротилася з 3,06% до 2,68%, а сам обсяг зменшився на 18,87 млрд грн, або 6,8%.

Близько 64,6% боргового портфеля становлять довгострокові пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів інших держав. Найбільшим кредитором України залишається Європейський Союз: на нього припадає 3,76 трлн грн, або 39,2% загального боргу, з урахуванням позики в межах механізму ERA.

У валютній структурі боргу найбільшу частку займає євро — 44,97%. Далі йдуть долар США — 22,94%, гривня — 19,98% та спеціальні права запозичення МВФ — 8,96%.

Борг став дешевшим і довшим

Середньозважена ставка державного боргу наприкінці серпня становила 4,37%. Для порівняння, у січні вона була 4,51%, а в серпні 2025 року — 4,87%.

Середній строк до погашення на кінець серпня становив 13,05 року. Роком раніше цей показник був 12,50 року.

Зовнішній борг, який переважно складається з пільгових позик міжнародних партнерів, має середню ставку 1,95% і строк до погашення 15,29 року. Для внутрішнього боргу ці показники становлять 13,2% та 5,31 року відповідно.

Мінфін залучив 18 млрд грн через ОВДП

У серпні Міністерство фінансів провело 12 аукціонів із розміщення ОВДП, за результатами яких залучило 18,08 млрд грн.

Окремо 26 серпня Мінфін провів switch-аукціон на 15 млрд грн. Інвестори обміняли облігації з погашенням 30 вересня 2026 року на новий випуск із погашенням 15 серпня 2029 року під 12,61% річних.

Таким чином, виплати за цими облігаціями перенесли на три роки. У Мінфіні зазначають, що це дозволило зменшити пікове боргове навантаження восени 2026 року та подовжити середній строк обігу внутрішнього боргу.

Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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