В Україні спостерігається стабільне зростання інтересу до строкових депозитів, а основними причинами є поступове підвищення фінансової грамотності населення, бажання захистити заощадження від інфляційного впливу та прагнення отримувати прогнозований дохід без додаткових ризиків.
Обсяги вкладів у гривні зростають: Ідея Банк про найвигідніші депозитні стратегії цієї осені
За словами директора департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександра Тимофіїва, портфель вкладів в Ідея Банку за 8 місяців 2026 року у гривневому еквіваленті зріс до 5,8 млрд грн. «З початку року обсяг вкладів збільшився на 1 млрд грн або на 19,9%, що свідчить про позитивну динаміку залучення коштів фізичних осіб. Зростання обсягу депозитів характеризує підвищення зацікавленості клієнтів у депозитних продуктах банку, ефективність роботи із залучення та утримання коштів і зміцнення ресурсної бази банку», — зауважив він.
Як зазначив експерт Ідея Банку, в банку зростає не лише гривневий депозитний портфель, а й валютний. «На початок вересня обсяг вкладів клієнтів — фізичних осіб в банку у валюті (долар США, євро) становить у гривневому еквіваленті 344,3 млн грн — 6% від загального обсягу вкладів населення. З початку року портфель у валюті збільшився на 27,9 млн грн. Незважаючи на переважання гривневих вкладів у структурі депозитного портфеля, валютні депозитні продукти залишаються актуальними для клієнтів та користуються попитом. Їх наявність в продуктовій лінійці банку дозволяє задовольняти потреби клієнтів у збереженні коштів в іноземній валюті та забезпечує диверсифікацію депозитного портфеля», — зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.
Ставки за вкладами у гривні зростають: які вклади найвигідніші цієї осені
У вересні цього року НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту до 16,0% річних, і цим просигналізував про очікуване зростання процентних ставок за депозитами. У банках найвищі ставки цієї осені — за вкладами на 6, 9 та 12 місяців. Як правило, йдеться про ставки в межах 12,0—16,5% річних. До речі, саме ці вклади, за оцінкою експертів, зараз мають найвищу популярність. «В Ідея Банку клієнти найбільше обирають терміни вкладу 6 і 12 місяців. Для прикладу, станом на 1 вересня 2026 року найбільшу частку депозитного портфеля займають 12-місячні вклади, а саме 46%, тоді коли піврічні вклади мають частку 36%», — повідомив експерт Ідея Банку.
Найвищі ставки за депозитами часто можна побачити у акційних пропозиціях банків. Ідея Банк цього року святкує свою 37-му річницю з моменту заснування банку, тож, на честь річниці в банку запропонували депозит «Акційний» з максимальною ставкою 17,37% річних.
«Депозит „Акційний“, присвячений 37-річчю Ідея Банку, передбачає дохідність до 17,37% річних у гривні, строки розміщення — 6, 9 або 12 місяців, також є можливість оформлення онлайн через O.Bank. Мінімальна сума вкладу становить від 1 грн, а розмір ставки залежить від суми депозиту», — розповів Олександр Тимофіїв.
На його думку, відмінність вкладу «Акційний» полягає у поєднанні підвищеної дохідності та прозорої системи надбавок до базової ставки залежно від суми вкладу. На етапі оформлення депозиту вкладник може відкрити його навіть з «0,00 гривень», зафіксувавши відсоткову ставку, а мінімальна сума вкладу — 1,00 грн. Поповнення вкладу «Акційний» з зафіксованою ставкою можливе протягом 30 днів.
Відсоткова ставка за вкладом «Акційний» на всі терміни розміщення однакова — 16,77%. Проте цікавою особливістю депозиту є наявність надбавки до вкладу, що становить від 0,1% до 0,6% залежно від суми.
Ставка за вкладом «Акційний» з урахуванням бонусу:
· 17,37% — від 1 млн грн;
· 17,27% — від 500 тис. грн;
· 17,17% — від 300 тис. грн;
· 17,07% — від 200 тис. грн;
· 16,97% — від 150 тис. грн;
· 16,87% — від 100 тис. грн.
Ідея Банк активно залучає кошти на депозити через свій застосунок. За словами директора департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександра Тимофіїва мобільний застосунок сьогодні є одним із ключових каналів як для залучення нових вкладників, так і для обслуговування діючих клієнтів. В Ідея Банку станом на початок вересня 2026 року частка депозитів, оформлених через мобільний застосунок O.Bank, сягнула 82%.
«Через застосунок O.Bank клієнти можуть не лише швидко відкрити новий депозит, а й зручно керувати вже існуючими вкладами: контролювати строки розміщення, відстежувати нараховані відсотки, поповнювати депозити, розміщувати нові кошти без відвідування відділення. Для клієнтів застосунок — це зручність і економія часу, а для банку можливість підтримувати активну взаємодію з вкладниками та розвивати довгострокові відносини», — зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.
Будуючи власну депозитну стратегію, вклад «Акційний» від Ідея Банку можна поєднувати з вкладом «Для своїх» та депозитом «Свій старт». За умови розміщення коштів на 12 місяців по вкладу «Для своїх» ставка за депозитом становить до 16,9—17,1% річних. Вклад «Свій старт» передбачає ставку від 16,0% до 16,9% річних, а також додатковий бонус для нових клієнтів від суми депозиту — кешбек 1% для вкладів на 6—9 місяців та 2% для вкладів на 12—18 місяців (до 2 000 грн).
Якість депозитних продуктів Ідея Банку відзначають не лише клієнти. Вклад банку отримав високу оцінку експертного журі FinAwards 2026 — однієї з найавторитетніших премій фінансового ринку України.
Сьогодні експерти рекомендують розглядати депозит не лише як інструмент збереження коштів, але й як елемент довгострокового фінансового планування. Крім того, як зауважив експерт, при виборі вкладу вкрай важливо враховувати репутацію та стійкість фінансової установи. Ідея Банк уже 37 років працює на українському ринку, а у 2025 році був внесений Національним банком України до переліку системно важливих банків. Банк в минулому році став частиною великої фінансової групи ТАС.
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