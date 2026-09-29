Обсяги вкладів у гривні зростають: Ідея Банк про найвигідніші депозитні стратегії цієї осені

В Україні спостерігається стабільне зростання інтересу до строкових депозитів, а основними причинами є поступове підвищення фінансової грамотності населення, бажання захистити заощадження від інфляційного впливу та прагнення отримувати прогнозований дохід без додаткових ризиків.

За словами директора департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександра Тимофіїва, портфель вкладів в Ідея Банку за 8 місяців 2026 року у гривневому еквіваленті зріс до 5,8 млрд грн. «З початку року обсяг вкладів збільшився на 1 млрд грн або на 19,9%, що свідчить про позитивну динаміку залучення коштів фізичних осіб. Зростання обсягу депозитів характеризує підвищення зацікавленості клієнтів у депозитних продуктах банку, ефективність роботи із залучення та утримання коштів і зміцнення ресурсної бази банку», — зауважив він.

Як зазначив експерт Ідея Банку, в банку зростає не лише гривневий депозитний портфель, а й валютний. «На початок вересня обсяг вкладів клієнтів — фізичних осіб в банку у валюті (долар США, євро) становить у гривневому еквіваленті 344,3 млн грн — 6% від загального обсягу вкладів населення. З початку року портфель у валюті збільшився на 27,9 млн грн. Незважаючи на переважання гривневих вкладів у структурі депозитного портфеля, валютні депозитні продукти залишаються актуальними для клієнтів та користуються попитом. Їх наявність в продуктовій лінійці банку дозволяє задовольняти потреби клієнтів у збереженні коштів в іноземній валюті та забезпечує диверсифікацію депозитного портфеля», — зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Ставки за вкладами у гривні зростають: які вклади найвигідніші цієї осені

У вересні цього року НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту до 16,0% річних, і цим просигналізував про очікуване зростання процентних ставок за депозитами. У банках найвищі ставки цієї осені — за вкладами на 6, 9 та 12 місяців. Як правило, йдеться про ставки в межах 12,0—16,5% річних. До речі, саме ці вклади, за оцінкою експертів, зараз мають найвищу популярність. «В Ідея Банку клієнти найбільше обирають терміни вкладу 6 і 12 місяців. Для прикладу, станом на 1 вересня 2026 року найбільшу частку депозитного портфеля займають 12-місячні вклади, а саме 46%, тоді коли піврічні вклади мають частку 36%», — повідомив експерт Ідея Банку.

Найвищі ставки за депозитами часто можна побачити у акційних пропозиціях банків. Ідея Банк цього року святкує свою 37-му річницю з моменту заснування банку, тож, на честь річниці в банку запропонували депозит «Акційний» з максимальною ставкою 17,37% річних.

«Депозит „Акційний“, присвячений 37-річчю Ідея Банку, передбачає дохідність до 17,37% річних у гривні, строки розміщення — 6, 9 або 12 місяців, також є можливість оформлення онлайн через O.Bank. Мінімальна сума вкладу становить від 1 грн, а розмір ставки залежить від суми депозиту», — розповів Олександр Тимофіїв.

На його думку, відмінність вкладу «Акційний» полягає у поєднанні підвищеної дохідності та прозорої системи надбавок до базової ставки залежно від суми вкладу. На етапі оформлення депозиту вкладник може відкрити його навіть з «0,00 гривень», зафіксувавши відсоткову ставку, а мінімальна сума вкладу — 1,00 грн. Поповнення вкладу «Акційний» з зафіксованою ставкою можливе протягом 30 днів.

Відсоткова ставка за вкладом «Акційний» на всі терміни розміщення однакова — 16,77%. Проте цікавою особливістю депозиту є наявність надбавки до вкладу, що становить від 0,1% до 0,6% залежно від суми.

Ставка за вкладом «Акційний» з урахуванням бонусу:

· 17,37% — від 1 млн грн;

· 17,27% — від 500 тис. грн;

· 17,17% — від 300 тис. грн;

· 17,07% — від 200 тис. грн;

· 16,97% — від 150 тис. грн;

· 16,87% — від 100 тис. грн.

Ідея Банк активно залучає кошти на депозити через свій застосунок. За словами директора департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександра Тимофіїва мобільний застосунок сьогодні є одним із ключових каналів як для залучення нових вкладників, так і для обслуговування діючих клієнтів. В Ідея Банку станом на початок вересня 2026 року частка депозитів, оформлених через мобільний застосунок O.Bank, сягнула 82%.

«Через застосунок O.Bank клієнти можуть не лише швидко відкрити новий депозит, а й зручно керувати вже існуючими вкладами: контролювати строки розміщення, відстежувати нараховані відсотки, поповнювати депозити, розміщувати нові кошти без відвідування відділення. Для клієнтів застосунок — це зручність і економія часу, а для банку можливість підтримувати активну взаємодію з вкладниками та розвивати довгострокові відносини», — зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Будуючи власну депозитну стратегію, вклад «Акційний» від Ідея Банку можна поєднувати з вкладом «Для своїх» та депозитом «Свій старт». За умови розміщення коштів на 12 місяців по вкладу «Для своїх» ставка за депозитом становить до 16,9—17,1% річних. Вклад «Свій старт» передбачає ставку від 16,0% до 16,9% річних, а також додатковий бонус для нових клієнтів від суми депозиту — кешбек 1% для вкладів на 6—9 місяців та 2% для вкладів на 12—18 місяців (до 2 000 грн).

Якість депозитних продуктів Ідея Банку відзначають не лише клієнти. Вклад банку отримав високу оцінку експертного журі FinAwards 2026 — однієї з найавторитетніших премій фінансового ринку України.

Сьогодні експерти рекомендують розглядати депозит не лише як інструмент збереження коштів, але й як елемент довгострокового фінансового планування. Крім того, як зауважив експерт, при виборі вкладу вкрай важливо враховувати репутацію та стійкість фінансової установи. Ідея Банк уже 37 років працює на українському ринку, а у 2025 році був внесений Національним банком України до переліку системно важливих банків. Банк в минулому році став частиною великої фінансової групи ТАС.