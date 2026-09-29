Топ-5 новин за вівторок: куди вкласти 100 тисяч, прогноз курсу та до якої суми зріс держборг

Куди вкласти 100 тисяч гривень залежно від ваших цілей Сто тисяч гривень на картці виглядає як чимала сума, але якщо з нею нічого не робити, вона щодня зменшуватиметься. Як краще вчинити? Розбираємо п’ять типових сценаріїв і подивимося, який інструмент підходить під кожен із них.

Європейський банк реконструкції та розвитку переглянув у бік зниження свої оцінки економічного зростання України — причиною стало посилення російських атак, які негативно позначаються на експорті та економічній активності країни. Про це йдеться в регіональному економічному прогнозі ЄБРР, оприлюдненому в четвер,24 вересня.

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування до $54 млрд до 2029 року. За попередніми оцінками Міжнародного валютного фонду, найбільший розрив очікується у 2027 році — $30−35 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Борговий портфель України у серпні зріс до 9,6 трлн грн. За місяць державний та гарантований державою борг збільшився на 30,44 млрд грн, водночас його середньозважена ставка знизилася до 4,37%. Про це 29 вересня повідомило Міністерство фінансів України.