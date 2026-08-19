Топ-5 банків, у яких населення найактивніше розміщувало депозити в гривні та валюті

На депозитному ринку триває штиль. За останні два тижні свої пропозиції для приватних клієнтів відкоригували лише 2 банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Скільки зараз можна заробити на депозиті у невеликому банку і які фінустанови активно «пилососять» гроші населення, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Фінансисти попереджали, що після підвищення ключової ставки НБУ не поспішатимуть з аналогічними змінами за депозитними ставками. Адже вони вивчатимуть новий операційний дизайн монетарної політики. Передусім, як працює новий механізм розміщення депозитних сертифікатів НБУ, які залишаються одним із головних джерел заробітку банків.

Ця пауза у перегляді депозитних ставок, як свідчать свіжі дані, триває й досі. За останні два тижні лише 2 невеликих банки підвищили дохідність вкладів у гривні.

Як за останні 2 тижні змінилися депозитні ставки у невеликих банках

Бізбанк на 0,86 в.п. підвищив ставку за вкладами в нацвалюті на 6 місяців і тепер платить за ними 17,21% річних.

Скай Банк підвищив дохідність гривневих депозитів на всі строки. Ставка вкладів в нацвалюті на 1 рік зросла на 0,5 в.п. — до 16% річних. На гривневих депозитах на 9 місяців приватні клієнти тепер можуть заробити 15,9% річних (плюс 0,9 в.п.), на 6 місяців — 15,8% річних (плюс 1,3 в.п.), на 3 місяці — 15,5% річних (плюс 1,25 в.п.).

В яких банках тримають свої гроші приватні вкладники

Банки продовжують збирати гроші населення. При цьому потроху зростає частка строкових депозитів. «За даними НБУ, доля строкових депозитів населення у липні зросла з 32,6% до 32,8%. Всього населення тримає в банках 1,531 трлн грн, із яких лише 0,5 трлн — строкові депозити. До виплати населенню за липень нараховано 3,379 млрд грн — абсолютний рекорд», — проаналізував свіжу статистику Нацбанку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його підрахунками, найактивніше гроші населення збирали такі банки:

Топ-5 банків за зростанням строкових депозитів населення у гривні на 1.07.2026 р.

№ Назва банку Кількість вкладників-фізосіб (млн) Сума вкладів (млрд грн) на 1.07.2026 р. Приріст за 6 місяців (млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 24,32 85,34 +7,04 2. АТ «ОЩАДБАНК» 12,38 76,61 +4,67 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (mono) 10,72 24,18 +3,75 4. АТ «Абанк» 4,3 17,29 +1,73 5. КБ «АКОРДБАНК» 0,23 7,14 +1,65

Дані НБУ, розрахунок Шевчишин

Лідируючі позиції державних банків пояснюються просто: через них проходять всі основні соціальні виплати, які потім «осідають» на рахунках або розміщуються на депозити. Крім того, активно залучають гроші населення банки, які нарощують кредитування і потребують додаткової ліквідності.

Топ-5 банків за зростанням строкових депозитів населення в валюті на 1.07.2026 р.

№ Назва банку Кількість власників валютних депозитів (тис.) Сума вкладів (еквівалент млрд грн) на 1.07.2026 р. Зростання за 6 місяців (еквівалент млрд грн) 1. АТ «ОЩАДБАНК» 538,3 29,97 +2,41 2. Акціонерний банк «Південний» 92,3 4,97 +0,65 3. АБ «УКРГАЗБАНК» 103,3 7,34 +0,61 4. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (mono) 3143 8,57 +0,59 5. АТ «Абанк» 660,8 3,77 +0,56

Дані НБУ, розрахунок Шевчишин

Андрій Шевчишин також назвав банки із найбільшим відтоком грошей населення. Але експерт відразу уточнив, що цю інформацію не варто сприймати, як погіршення фінансового стану банку. Оскільки такий результат може дати зміна політики фінустанови щодо залучення депозитів і умов розміщення коштів.

Строкові депозити у гривні:

1. Укрексімбанк: -1,55 млрд грн (всього на кінець червня 5,07 млрд грн),

2. К Б Глобус : -0,36 млрд грн (всього 1,15 млрд грн),

3. КРЕДИТВЕСТ БАНК: -0,22 млрд грн (всього 0,15 млрд грн),

4. Банк Альянс: -0,15 млрд грн (всього 1,57 млрд грн).



Строкові депозити у валюті:

1. Укрексімбанк: -3,21 млрд грн (всього на кінець червня 7,94 млрд грн),

2. Райффайзен Банк: -1,44 млрд грн (всього 12,37 млрд грн).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.08.2026−17.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.08.2026−17.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.08.2026−17.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.