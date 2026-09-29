NovaPay оновив кредитні сервіси в застосунку

NovaPay розширив можливості кредитних сервісів у мобільному застосунку. Клієнти отримали більше гнучкості під час оформлення кредитних продуктів, можливість оплачувати в кредит посилки за близьких, а також самостійно формувати детальні виписки за витратами з кредитної картки, йдеться в повідомленні застосунку.

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Які функції відтепер доступні

У застосунку з’явилася можливість отримати альтернативні умови кредитування. Якщо обрана сума або термін не можуть бути погоджені, застосунок запропонує інший варіант — змінити суму, термін або обидва параметри одночасно.

Клієнт одразу бачить доступні умови та може погодитися на них або обрати інші параметри кредитування.

Функція працює для продуктів «Розстрочка» та «Посилка в кредит». У випадку з «Посилкою в кредит», якщо доступна сума менша за вартість посилки, різницю можна доплатити власними коштами з картки.

За допомогою сервісу «Оплата за близьких» тепер можна оплатити в кредит не лише власну посилку, а й посилку іншої людини. Якщо кредитного ліміту недостатньо для повної оплати, частину суми можна сплатити власними коштами, а решту — у кредит.

Також у застосунку можна самостійно сформувати виписку за окремими витратами з кредитної картки: обрати період та завантажити готовий документ у форматі PDF.