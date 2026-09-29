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29 вересня 2026, 14:55

Як ФОП можуть зменшити витрати на еквайринг та обслуговування рахунку: пропозиція ПУМБ

ПУМБ оголосив про запуск спеціальної пропозиції для фізичних осіб-підприємців. Вона охоплює розрахунково-касове обслуговування, торговий та інтернет-еквайринг, а також кредитні рішення для розвитку бізнесу. Пропозиція доступна для нових клієнтів-ФОП із річним оборотом до 200 млн грн без ПДВ.

ПУМБ оголосив про запуск спеціальної пропозиції для фізичних осіб-підприємців сегменту малого та мікробізнесу.

Основні умови для нових клієнтів-ФОП

Обслуговування рахунку без щомісячної плати до кінця 2027 року
за умови відкриття рахунку до 31 грудня 2026 року.

Виведення коштів із рахунку ФОП

на картку фізичної особи в ПУМБ та зняття до 200 тис. грн доходу готівкою без комісії.

Еквайринг зі ставкою 1,1%
для POS-терміналів та смартфонів, що використовуються як платіжний термінал.

Без абонплати за POS-термінали
до 31 липня 2027 року. За умови відкриття рахунку та підключення еквайрингу через цифрові канали банку до 31 грудня 2026 року.

Інтернет-еквайринг для онлайн-бізнесу
зі ставкою 1,1% за операціями з картками українських банків та 2,0% за операціями з картками іноземних банків.

Дистанційне підключення
відкриття рахунку та підключення еквайрингу через цифрові канали банку до кінця 2026 року.

0% разової комісії за видачу кредиту

сума фінансування до 3 млн грн на строк до 36 міс., рішення банку протягом одного дня. Залучені кошти можна використовувати для: поповнення обігового капіталу, закупівлі товарів, придбання обладнання, масштабування бізнесу.

У ПУМБ зазначають, що формували пропозицію з урахуванням щоденних потреб малого бізнесу, об'єднавши в одному пакеті сервіси, якими ФОП користуються найчастіше: обслуговування рахунку без плати, приймання безготівкових оплат, переказ власного доходу без комісії в межах ліміту та доступ до фінансування без разової комісії за видачу кредиту.

У банку зазначають, що пропозиція орієнтована на підприємців, які відкривають власну справу або прагнуть зменшити операційні витрати на повсякденне обслуговування бізнесу.

Детальні умови акційної пропозиції — на сайті ПУМБ.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

Джерело: ПУМБ
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