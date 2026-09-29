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29 вересня 2026, 19:20

Україні може бракувати до $35 млрд фінансування у 2027 році — Bloomberg

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування до $54 млрд до 2029 року. За попередніми оцінками Міжнародного валютного фонду, найбільший розрив очікується у 2027 році — $30−35 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування до $54 млрд до 2029 року.
Київ

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За оцінкою МВФ, у 2028 році Україні може бракувати ще $17 млрд, а у 2029-му — $2 млрд. Загалом дефіцит фінансування за ці три роки може сягнути $54 млрд.

Водночас ці розрахунки поки не є остаточними й можуть змінитися. Представник МВФ відмовився коментувати оцінки.

Україна шукає додаткові кошти

У вівторок у Брюсселі донори України провели зустріч, щоб прискорити переговори про подальшу допомогу. Раніше цього року Євросоюз погодив пакет кредитів для України на €90 млрд.

Водночас ЄС закликає партнерів виконати зобов'язання щодо надання ще €30 млрд на цей і наступний роки.

Європейська комісія та МВФ також закликають український уряд виконати план реформ. Це має дозволити Україні отримувати міжнародну допомогу та покращити управління коштами, які надають партнери.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс і міністр фінансів України Сергій Марченко мали у вівторок обговорити реформи, необхідні для отримання наступного траншу бюджетної підтримки ЄС. Про це повідомив речник Єврокомісії Балаш Уйварі.

Читайте також: МВФ допоможе знайти частину необхідних коштів на 2027 рік

У ЄС шукають способи збільшити допомогу

Країни Євросоюзу продовжують обговорювати, як забезпечити Україну додатковими коштами, оскільки очікується, що війна триватиме й наступного року.

Деякі держави ЄС повернулися до ідеї використати для залучення фінансування €210 млрд активів російського центрального банку, заморожених у Європі. Інші пропонують натомість випустити додатковий спільний борг.

Нагадаємо

Раніше очільниця МВФ Крісталіна Георгієва позитивно оцінила роботу НБУ під час повномасштабної війни.

Про це Георгієва заявила у відеозверненні до учасників конференції центральних банків України та Польщі, текст якого 25 вересня опублікувала пресслужба НБУ. Вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення центробанк працює в умовах перебоїв у банківській і платіжній системах, а також атак на підприємства, енергетику та критичну інфраструктуру.

Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bosyak
bosyak
29 вересня 2026, 19:37
#
Може бути будь що…
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