Україні може бракувати до $35 млрд фінансування у 2027 році — Bloomberg

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування до $54 млрд до 2029 року. За попередніми оцінками Міжнародного валютного фонду, найбільший розрив очікується у 2027 році — $30−35 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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За оцінкою МВФ, у 2028 році Україні може бракувати ще $17 млрд, а у 2029-му — $2 млрд. Загалом дефіцит фінансування за ці три роки може сягнути $54 млрд.

Водночас ці розрахунки поки не є остаточними й можуть змінитися. Представник МВФ відмовився коментувати оцінки.

Україна шукає додаткові кошти

У вівторок у Брюсселі донори України провели зустріч, щоб прискорити переговори про подальшу допомогу. Раніше цього року Євросоюз погодив пакет кредитів для України на €90 млрд.

Водночас ЄС закликає партнерів виконати зобов'язання щодо надання ще €30 млрд на цей і наступний роки.

Європейська комісія та МВФ також закликають український уряд виконати план реформ. Це має дозволити Україні отримувати міжнародну допомогу та покращити управління коштами, які надають партнери.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс і міністр фінансів України Сергій Марченко мали у вівторок обговорити реформи, необхідні для отримання наступного траншу бюджетної підтримки ЄС. Про це повідомив речник Єврокомісії Балаш Уйварі.

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У ЄС шукають способи збільшити допомогу

Країни Євросоюзу продовжують обговорювати, як забезпечити Україну додатковими коштами, оскільки очікується, що війна триватиме й наступного року.

Деякі держави ЄС повернулися до ідеї використати для залучення фінансування €210 млрд активів російського центрального банку, заморожених у Європі. Інші пропонують натомість випустити додатковий спільний борг.

Нагадаємо

Раніше очільниця МВФ Крісталіна Георгієва позитивно оцінила роботу НБУ під час повномасштабної війни.

Про це Георгієва заявила у відеозверненні до учасників конференції центральних банків України та Польщі, текст якого 25 вересня опублікувала пресслужба НБУ. Вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення центробанк працює в умовах перебоїв у банківській і платіжній системах, а також атак на підприємства, енергетику та критичну інфраструктуру.