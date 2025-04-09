За останні два тижні ще 8 великих банків збільшили дохідність гривневих вкладів. Скільки можна заробити зараз на вкладі у банку із депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».
Великі банки продовжують підвищення дохідності вкладів: де платять найбільше
Як банки змінювали ставки
Основна маса банків, що збільшували ставки цього разу, робили це на 0,5 в.п. При цьому, фінустанови також корегували ставки по вкладах у євро, а дохідність депозитів у доларі залишилась незмінною.
Ідея банк додав 0,33% річних до ставок по вкладах на рік, та саме по них платить найбільше — 16% річних. Збільшились й ставки по вкладах на 9 та 6 міс: банк додав до них 0,5 в.п. По піврічних вкладах банк платить найменше — 15,5% річних.
На 0,5 в.п. збільшив дохідність всіх гривневих вкладів Універсал Банк. Найвища ставка тут також по річних вкладах — 16% річних, найменша — 15,5% річних — по тримісячних вкладах. Водночас, банк зменшив дохідність деяких вкладів у євро. Зокрема, на 0,1 в.п. були знижені ставки на півроку (до 1% річних), та на 0,2 в.п. — ставки у євро на рік (до 1,4% річних).
Так само, збільшуючи ставки на 0,5 в.п., змінював дохідність вкладів у гривні й monobank. Найвища ставка по гривневих вкладах — на 12 міс — зросла до 16% річних, по тримісячних вкладах — до 15,5%. В євро банк відняв 0,2 в.п. від дохідності вкладів на 9 та 12 міс, втім ставка по них залишається найбільшою в лінійці єврових вкладів банку: 1,2% та 1,4% річних.
На 0,5 в.п. підвищив ставки по вкладах у нацвалюті й Сенс Банк. За піврічні та річні вклади банк платить зараз 12,25% річних, на по тримісячних — 12% річних.
Ощадбанк додав 0,5 в.п. до дохідності вкладів у гривні на півроку (до 13% річних), водночас залишив беззмін ставки по річних вкладах.
Приватбанк збільшив депозитні ставки по вкладах у гривні на півроку та 9 міс на 1 в.п. (обидва до 10% річних), дохідність річних вкладів зросла одразу на 3 в.п. (до 13% річних).
Акордбанк додав 0,5 в.п. до ставки по піврічних вкладів у нацвалюті, 0,8 в.п. — до вкладів на 3 міс, та одразу 1,75% в.п. — до річних вкладів. Найвища дохідність після змін у вкладів на 3 міс — 16,55% річних, найнижча — у вкладів на рік (15,75% річних).
Восток Банк на 1 в.п. збільшив дохідність гривневих вкладів на 3 та 6 міс, ставки по яких зросли до 14% річних. На 0,5 в.п. зросли вклади на рік, до 13% річних. Банк також додав 0,5 в.п. до дохідності піврічних вкладів у євро, та 0,9 в.п. — до вкладів на 3 міс. По обох вкладах банк зараз платить 1% річних.
Два банки не змінювали ставки у гривні та доларі, але корегували дохідність вкладів у євро.
Так, на 0,2 в.п. зменшив дохідність вкладів у цій валюті на 3 та 6 міс Кредит Дніпро Банк. Дохідність цих вкладів після змін сягла 0,2% річних.
Дохідність цих строкових вкладів зараз становить 0,2% річних й в Укрсиббанку, який відмінусував 0,1 в.п. від вкладів на 3 та 6 міс.
Як зросли ставки на початку квітня
За перший тиждень квітня середні ставки великих банків у нацвалюті продовжують зростати. Зокрема, дохідність вкладів на 3 міс доросла до 12,98% річних, піврічних — до 13,57%, вкладів на 9 міс становила 13,69% річних, а по вкладах на рік банки готові платити 13,3% річних.
Якщо подивитись по групах, то найбільші відсотки наразі платять великі українські приватні фінустанови.
|
Групи банків
|
3 міс
|
6 міс
|
9 міс
|
12 міс
|
з державною часткою
|
9,45%
|
11,54%
|
11,33%
|
12,2%
|
іноземних банківських груп
|
10,47%
|
11,14%
|
9,75%
|
10%
|
з приватним капіталом
|
14,93%
|
15,26%
|
15,19%
|
14,99%
Найвищі ставки вони пропонують на строки від 3 до 6 місяців. Банкіри вже неодноразово підтверджували нам, що вклади на ці строки залишаються найпопулярнішими і цей тренд навряд чи зміниться найближчим часом. Тому банки вдаються до маркетингу, щоб залучити кошти нових клієнтів на ці строкові вклади.
Зокрема, один з таких депозитів наразі пропонує Банк Львів. Йдеться про депозит «Знайомство» на 3 міс у нацвалюті , по якому банк платить 17% річних. Основний фокус цього вкладу — миттєва виплата відсотків авансом — уся сума доходу виплачується на початку строку депозиту.
Для вкладу в 100 000 грн нараховані відсотки складуть: 4 285 грн, після оподаткування 23% - 3 300 грн. «Завдяки авансовій виплаті вкладені відсотки можна одразу використовувати, а не чекати їх поступового нарахування», — пояснюють у банку.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|16,00%
|0,33%
|15,75%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,80%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|15,70%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|-
|-
|monobank
|16,00%
|0,50%
|15,90%
|0,50%
|15,70%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|-
|-
|Радабанк *
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|15,75%
|1,75%
|-
|-
|16,00%
|0,50%
|16,55%
|0,80%
|5,00%
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КомінБанк*
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,10%
|-
|14,20%
|-
|14,20%
|-
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,00%
|0,50%
|-
|-
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|3,00%
|10,00%
|1,00%
|10,00%
|1,00%
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|0,50%
|-
|-
|12,25%
|0,50%
|12,00%
|0,50%
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|13,00%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|11,75%
|-
|11,75%
|-
|11,20%
|-
|12,05%
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|-
|1,30%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,20%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|0,90%
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,40%
|0,20%
|-
|-
|1,00%
|0,10%
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,40%
|0,20%
|1,20%
|0,20%
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|0,50%
|1,00%
|0,90%
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,20%
|0,20%
|0,20%
|0,20%
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|0,10%
|0,20%
|0,10%
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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