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ВхідРеєстрація
9 квітня 2025, 14:30

Великі банки продовжують підвищення дохідності вкладів: де платять найбільше

За останні два тижні ще 8 великих банків збільшили дохідність гривневих вкладів. Скільки можна заробити зараз на вкладі у банку із депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

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Як банки змінювали ставки

Основна маса банків, що збільшували ставки цього разу, робили це на 0,5 в.п. При цьому, фінустанови також корегували ставки по вкладах у євро, а дохідність депозитів у доларі залишилась незмінною.

Ідея банк додав 0,33% річних до ставок по вкладах на рік, та саме по них платить найбільше — 16% річних. Збільшились й ставки по вкладах на 9 та 6 міс: банк додав до них 0,5 в.п. По піврічних вкладах банк платить найменше — 15,5% річних.

На 0,5 в.п. збільшив дохідність всіх гривневих вкладів Універсал Банк. Найвища ставка тут також по річних вкладах — 16% річних, найменша — 15,5% річних — по тримісячних вкладах. Водночас, банк зменшив дохідність деяких вкладів у євро. Зокрема, на 0,1 в.п. були знижені ставки на півроку (до 1% річних), та на 0,2 в.п. — ставки у євро на рік (до 1,4% річних).

Так само, збільшуючи ставки на 0,5 в.п., змінював дохідність вкладів у гривні й monobank. Найвища ставка по гривневих вкладах — на 12 міс — зросла до 16% річних, по тримісячних вкладах — до 15,5%. В євро банк відняв 0,2 в.п. від дохідності вкладів на 9 та 12 міс, втім ставка по них залишається найбільшою в лінійці єврових вкладів банку: 1,2% та 1,4% річних.

На 0,5 в.п. підвищив ставки по вкладах у нацвалюті й Сенс Банк. За піврічні та річні вклади банк платить зараз 12,25% річних, на по тримісячних — 12% річних.

Ощадбанк додав 0,5 в.п. до дохідності вкладів у гривні на півроку (до 13% річних), водночас залишив беззмін ставки по річних вкладах.

Приватбанк збільшив депозитні ставки по вкладах у гривні на півроку та 9 міс на 1 в.п. (обидва до 10% річних), дохідність річних вкладів зросла одразу на 3 в.п. (до 13% річних).

Акордбанк додав 0,5 в.п. до ставки по піврічних вкладів у нацвалюті, 0,8 в.п. — до вкладів на 3 міс, та одразу 1,75% в.п. — до річних вкладів. Найвища дохідність після змін у вкладів на 3 міс — 16,55% річних, найнижча — у вкладів на рік (15,75% річних).

Восток Банк на 1 в.п. збільшив дохідність гривневих вкладів на 3 та 6 міс, ставки по яких зросли до 14% річних. На 0,5 в.п. зросли вклади на рік, до 13% річних. Банк також додав 0,5 в.п. до дохідності піврічних вкладів у євро, та 0,9 в.п. — до вкладів на 3 міс. По обох вкладах банк зараз платить 1% річних.

Два банки не змінювали ставки у гривні та доларі, але корегували дохідність вкладів у євро.

Так, на 0,2 в.п. зменшив дохідність вкладів у цій валюті на 3 та 6 міс Кредит Дніпро Банк. Дохідність цих вкладів після змін сягла 0,2% річних.

Дохідність цих строкових вкладів зараз становить 0,2% річних й в Укрсиббанку, який відмінусував 0,1 в.п. від вкладів на 3 та 6 міс.

Як зросли ставки на початку квітня

За перший тиждень квітня середні ставки великих банків у нацвалюті продовжують зростати. Зокрема, дохідність вкладів на 3 міс доросла до 12,98% річних, піврічних — до 13,57%, вкладів на 9 міс становила 13,69% річних, а по вкладах на рік банки готові платити 13,3% річних.

Якщо подивитись по групах, то найбільші відсотки наразі платять великі українські приватні фінустанови.

Групи банків

3 міс

6 міс

9 міс

12 міс

з державною часткою

9,45%

11,54%

11,33%

12,2%

іноземних банківських груп

10,47%

11,14%

9,75%

10%

з приватним капіталом

14,93%

15,26%

15,19%

14,99%

Найвищі ставки вони пропонують на строки від 3 до 6 місяців. Банкіри вже неодноразово підтверджували нам, що вклади на ці строки залишаються найпопулярнішими і цей тренд навряд чи зміниться найближчим часом. Тому банки вдаються до маркетингу, щоб залучити кошти нових клієнтів на ці строкові вклади.

Зокрема, один з таких депозитів наразі пропонує Банк Львів. Йдеться про депозит «Знайомство» на 3 міс у нацвалюті , по якому банк платить 17% річних. Основний фокус цього вкладу — миттєва виплата відсотків авансом — уся сума доходу виплачується на початку строку депозиту.

Для вкладу в 100 000 грн нараховані відсотки складуть: 4 285 грн, після оподаткування 23% - 3 300 грн. «Завдяки авансовій виплаті вкладені відсотки можна одразу використовувати, а не чекати їх поступового нарахування», — пояснюють у банку.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 16,00% 0,33% 15,75% 0,50% 15,50% 0,50% - - - -
МТБ Банк 16,00% - 15,90% - 15,80% - 15,50% - - -
Універсал Банк 16,00% 0,50% - - 15,70% 0,50% 15,50% 0,50% - -
monobank 16,00% 0,50% 15,90% 0,50% 15,70% 0,50% 15,50% 0,50% - -
Радабанк * 16,00% - 16,00% - 17,50% - 17,00% - - -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
Акордбанк 15,75% 1,75% - - 16,00% 0,50% 16,55% 0,80% 5,00% -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КомінБанк* 15,25% - 15,00% - 15,00% - 14,00% - - -
Таскомбанк 15,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 15,10% - 14,20% - 14,20% - 6,00% -
Восток Банк 13,00% 0,50% - - 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
Приватбанк 13,00% 3,00% 10,00% 1,00% 10,00% 1,00% 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 15,00% - 14,00% - - -
Сенс Банк* 12,25% 0,50% - - 12,25% 0,50% 12,00% 0,50% 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредит Дніпро Банк 12,00% - - - 14,50% - 14,00% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 13,00% 0,50% - - - -
Укрексімбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% - 12,05% - - -
Правекс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Південний - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,30% - 0,85% - 0,85% - 0,20% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 1,00% 0,90% - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укрексімбанк* 0,75% - 0,75% - 0,60% - 0,70% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,50% - 1,50% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Універсал Банк 1,40% 0,20% - - 1,00% 0,10% 0,10% - - -
monobank 1,40% 0,20% 1,20% 0,20% 1,10% - 0,10% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - 0,55% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 1,00% 0,50% 1,00% 0,90% - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
ПУМБ 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,50% - 0,50% - 0,40% - 0,40% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% 0,10% 0,20% 0,10% - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
9 квітня 2025, 15:17
#
Монобанк прям вирішив наверстати упущене за часи ковіду та війни?
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