Великі банки продовжують підвищення дохідності вкладів: де платять найбільше

За останні два тижні ще 8 великих банків збільшили дохідність гривневих вкладів. Скільки можна заробити зараз на вкладі у банку із депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Як банки змінювали ставки

Основна маса банків, що збільшували ставки цього разу, робили це на 0,5 в.п. При цьому, фінустанови також корегували ставки по вкладах у євро, а дохідність депозитів у доларі залишилась незмінною.

Ідея банк додав 0,33% річних до ставок по вкладах на рік, та саме по них платить найбільше — 16% річних. Збільшились й ставки по вкладах на 9 та 6 міс: банк додав до них 0,5 в.п. По піврічних вкладах банк платить найменше — 15,5% річних.

На 0,5 в.п. збільшив дохідність всіх гривневих вкладів Універсал Банк. Найвища ставка тут також по річних вкладах — 16% річних, найменша — 15,5% річних — по тримісячних вкладах. Водночас, банк зменшив дохідність деяких вкладів у євро. Зокрема, на 0,1 в.п. були знижені ставки на півроку (до 1% річних), та на 0,2 в.п. — ставки у євро на рік (до 1,4% річних).

Так само, збільшуючи ставки на 0,5 в.п., змінював дохідність вкладів у гривні й monobank. Найвища ставка по гривневих вкладах — на 12 міс — зросла до 16% річних, по тримісячних вкладах — до 15,5%. В євро банк відняв 0,2 в.п. від дохідності вкладів на 9 та 12 міс, втім ставка по них залишається найбільшою в лінійці єврових вкладів банку: 1,2% та 1,4% річних.

На 0,5 в.п. підвищив ставки по вкладах у нацвалюті й Сенс Банк. За піврічні та річні вклади банк платить зараз 12,25% річних, на по тримісячних — 12% річних.

Ощадбанк додав 0,5 в.п. до дохідності вкладів у гривні на півроку (до 13% річних), водночас залишив беззмін ставки по річних вкладах.

Приватбанк збільшив депозитні ставки по вкладах у гривні на півроку та 9 міс на 1 в.п. (обидва до 10% річних), дохідність річних вкладів зросла одразу на 3 в.п. (до 13% річних).

Акордбанк додав 0,5 в.п. до ставки по піврічних вкладів у нацвалюті, 0,8 в.п. — до вкладів на 3 міс, та одразу 1,75% в.п. — до річних вкладів. Найвища дохідність після змін у вкладів на 3 міс — 16,55% річних, найнижча — у вкладів на рік (15,75% річних).

Восток Банк на 1 в.п. збільшив дохідність гривневих вкладів на 3 та 6 міс, ставки по яких зросли до 14% річних. На 0,5 в.п. зросли вклади на рік, до 13% річних. Банк також додав 0,5 в.п. до дохідності піврічних вкладів у євро, та 0,9 в.п. — до вкладів на 3 міс. По обох вкладах банк зараз платить 1% річних.

Два банки не змінювали ставки у гривні та доларі, але корегували дохідність вкладів у євро.

Так, на 0,2 в.п. зменшив дохідність вкладів у цій валюті на 3 та 6 міс Кредит Дніпро Банк. Дохідність цих вкладів після змін сягла 0,2% річних.

Дохідність цих строкових вкладів зараз становить 0,2% річних й в Укрсиббанку, який відмінусував 0,1 в.п. від вкладів на 3 та 6 міс.

Як зросли ставки на початку квітня

За перший тиждень квітня середні ставки великих банків у нацвалюті продовжують зростати. Зокрема, дохідність вкладів на 3 міс доросла до 12,98% річних, піврічних — до 13,57%, вкладів на 9 міс становила 13,69% річних, а по вкладах на рік банки готові платити 13,3% річних.

Якщо подивитись по групах, то найбільші відсотки наразі платять великі українські приватні фінустанови.

Групи банків 3 міс 6 міс 9 міс 12 міс з державною часткою 9,45% 11,54% 11,33% 12,2% іноземних банківських груп 10,47% 11,14% 9,75% 10% з приватним капіталом 14,93% 15,26% 15,19% 14,99%

Найвищі ставки вони пропонують на строки від 3 до 6 місяців. Банкіри вже неодноразово підтверджували нам, що вклади на ці строки залишаються найпопулярнішими і цей тренд навряд чи зміниться найближчим часом. Тому банки вдаються до маркетингу, щоб залучити кошти нових клієнтів на ці строкові вклади.

Зокрема, один з таких депозитів наразі пропонує Банк Львів. Йдеться про депозит «Знайомство» на 3 міс у нацвалюті , по якому банк платить 17% річних. Основний фокус цього вкладу — миттєва виплата відсотків авансом — уся сума доходу виплачується на початку строку депозиту.

Для вкладу в 100 000 грн нараховані відсотки складуть: 4 285 грн, після оподаткування 23% - 3 300 грн. «Завдяки авансовій виплаті вкладені відсотки можна одразу використовувати, а не чекати їх поступового нарахування», — пояснюють у банку.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.03.2025−07.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.