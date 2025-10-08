Українці скуповують долар і євро: де люди тримають свої валютні заощадження

Населення й надалі накопичує кошти у банках. За місяць загальна сума вкладів фізичних осіб збільшилася з 1 трлн 482,6 млрд (на 1 серпня) до 1 трлн 492 млрд (на 1 вересня). Хоча фінансисти майже не змінюють дохідність вкладів. «Мінфін» проаналізував свіжу статистику НБУ і з’ясував, які банки для розміщення своїх заощаджень обирають приватні клієнти.

За даними НБУ, у серпні зросла не тільки загальна сума коштів фізосіб у банках, а й кількість вкладників — громадян і ФОПів. На 1 вересня налічувалося 71,6 млн вкладів, або приблизно на 300 тис. більше, ніж місяцем раніше. Така динаміка приросту зберігається вже декілька місяців поспіль. А от частка вкладів у доларах і євро за серпень скоротилася — з 35,3% (на 1 серпня) до 34,5% (на 1 вересня). І це при тому, що в останній місяць літа населення активно скуповувало валюту.

За підрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у серпні українці купили готівкової валюти на $359 млн більше, ніж продали. Це 5-місячний максимум. Тож, ймовірно, люди на тлі зростання курсу євро, радше, традиційно відкладали куплену валюту під матрац, ніж несли її на банківські депозити.

Щоправда, у вересні попит населення на ВКВ пригальмував. «На готівковому валютному ринку фіксуємо послаблення активності, середньодобові попит й пропозиція знизились майже на 7%. За результатами вересня, чиста купівля готівкової валюти українцями знизилась на 1% — до $382 млн. Всього за вересень українці купили готівки на $1,88 млрд і продали на $1,5 млрд», — аналізує вітчизняний валютний ринок Андрій Шевчишин.

При цьому вже 6 місяців поспіль у пріоритеті залишається євро: у вересні чиста купівля євро становила еквівалент $201,5 млн, а доларів — $179,1 млн.

Десятка банків із найбільшими обсягами вкладів фізичних осіб за місяць не змінилася. Однак у більшості сума залучених від населення коштів скоротилася, хоча й несуттєво. А Укргазбанк зміг потіснити ОТП за обсягом коштів населення на рахунках.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб (мають право на відшкодування із ФГВФО)

№ Найменування банку Кількість вкладників (млн) Сума вкладів (млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 24,1 568,2 2. АТ «ОЩАДБАНК» 13,1 230,2 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 9,8 119,6 4. АТ «Райффайзен Банк» 3,2 85,5 5. АТ «УКРСИББАНК» 2,4 68 6. АТ «ПУМБ» 3,5 67,5 7. АТ «СЕНС БАНК» 3 48,6 8. АТ «Укрексімбанк» 0,5 37,5 9. АБ «УКРГАЗБАНК» 1,5 36 10. АТ «ОТП БАНК» 1 34,2

За даними НБУ

А ось так виглядає рейтинг банків за обсягом залучених вкладів від найбагатших власників депозитів.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб від 600 тис. грн

№ Найменування банку Кількість вкладників (тис) Сума вкладів (млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 166,3 244,5 2. АТ «ОЩАДБАНК» 60,8 114,7 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 34,7 50,7 4. АТ «Райффайзен Банк» 23,9 48 5. АТ «УКРСИББАНК» 23,8 44 6. АТ «ПУМБ» 17,8 33,6 7. АТ «СЕНС БАНК» 12,5 30,9 8. АТ «Укрексімбанк» 9 28 9. АТ «ОТП БАНК» 8 26 10. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 6 18,5

За даними НБУ

Рейтинг найбільших банків, за розмірами валютних вкладів фізичних осіб, дещо відрізняється. Першу позицію так само утримує державний Приват, але й там за місяць трохи скоротилася і кількість валютних вкладників, і загальна сума розміщених ними ВКВ.

Далі розташування банків трохи відрізняється від рейтингу фінустанов із найбільшими обсягами вкладів фізосіб. Але і тут Нацбанк фіксує незначне скорочення загальних сум залучених валютних вкладів.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб у ВКВ

№ Найменування банку Кількість вкладників (млн) Сума вкладів (млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 4,3 149,2 2. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 2,7 55 3. АТ «ОЩАДБАНК» 0,6 47,4 4. АТ «Райффайзен Банк» 0,2 42 5. АТ «УКРСИББАНК» 0,3 40,2 6. АТ «СЕНС БАНК» 0,3 24,4 7. АТ «Укрексімбанк» 0,07 22,9 8. АТ «ОТП БАНК» 0,1 17,5 9. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 0,05 14,5 10. АБ «УКРГАЗБАНК» 0,1 13,1

За даними НБУ

Як за 2 тижні змінилася дохідність вкладів у банках із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн

Великі банки продовжують тримати паузу у перегляді своїх депозитних пропозицій для приватних клієнтів. За останні два тижні лише 2 фінустанови змінили дохідність вкладів у гривні, і одна — в євро.

Восток Банк зрізав дохідність гривневих вкладів на 6 місяців відразу на 1 в.п. і тепер платить за ними 14,75% річних.

Укргазбанк підвищив на 0,25 в.п. — до 12,5% річних — дохідність вкладів у гривні на 12 і 9 місяців. Ставки за гривневими вкладами на 6 і 3 місяці тут зросли на 0,75 в.п. — до 12% річних.

Акордбанк на 0,25 в.п. — до 1,75% річних — підвищив ставку за євровкладами на 12 місяців. Дохідність депозитів в євро на 6 місяців тут зросла на 1 в.п. — до 2% річних, а на 3 місяці — на 1,5 в.п. — до 2,25% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.09.2025−06.10.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.09.2025−06.10.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.09.2025−06.10.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут