Українці скуповують долар і євро: де люди тримають свої валютні заощадження

Населення й надалі накопичує кошти у банках. За місяць загальна сума вкладів фізичних осіб збільшилася з 1 трлн 482,6 млрд (на 1 серпня) до 1 трлн 492 млрд (на 1 вересня). Хоча фінансисти майже не змінюють дохідність вкладів. «Мінфін» проаналізував свіжу статистику НБУ і з’ясував, які банки для розміщення своїх заощаджень обирають приватні клієнти.
За даними НБУ, у серпні зросла не тільки загальна сума коштів фізосіб у банках, а й кількість вкладників — громадян і ФОПів. На 1 вересня налічувалося 71,6 млн вкладів, або приблизно на 300 тис. більше, ніж місяцем раніше. Така динаміка приросту зберігається вже декілька місяців поспіль. А от частка вкладів у доларах і євро за серпень скоротилася — з 35,3% (на 1 серпня) до 34,5% (на 1 вересня). І це при тому, що в останній місяць літа населення активно скуповувало валюту.
За підрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у серпні українці купили готівкової валюти на $359 млн більше, ніж продали. Це 5-місячний максимум. Тож, ймовірно, люди на тлі зростання курсу євро, радше, традиційно відкладали куплену валюту під матрац, ніж несли її на банківські депозити.
Щоправда, у вересні попит населення на ВКВ пригальмував. «На готівковому валютному ринку фіксуємо послаблення активності, середньодобові попит й пропозиція знизились майже на 7%. За результатами вересня, чиста купівля готівкової валюти українцями знизилась на 1% — до $382 млн. Всього за вересень українці купили готівки на $1,88 млрд і продали на $1,5 млрд», — аналізує вітчизняний валютний ринок Андрій Шевчишин.
При цьому вже 6 місяців поспіль у пріоритеті залишається євро: у вересні чиста купівля євро становила еквівалент $201,5 млн, а доларів — $179,1 млн.
Десятка банків із найбільшими обсягами вкладів фізичних осіб за місяць не змінилася. Однак у більшості сума залучених від населення коштів скоротилася, хоча й несуттєво. А Укргазбанк зміг потіснити ОТП за обсягом коштів населення на рахунках.
Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб (мають право на відшкодування із ФГВФО)
|№
|Найменування банку
|Кількість вкладників (млн)
|Сума вкладів (млрд грн)
|1.
|АТ КБ «Приватбанк»
|24,1
|568,2
|2.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|13,1
|230,2
|3.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
|9,8
|119,6
|4.
|АТ «Райффайзен Банк»
|3,2
|85,5
|5.
|АТ «УКРСИББАНК»
|2,4
|68
|6.
|АТ «ПУМБ»
|3,5
|67,5
|7.
|АТ «СЕНС БАНК»
|3
|48,6
|8.
|АТ «Укрексімбанк»
|0,5
|37,5
|9.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|1,5
|36
|10.
|АТ «ОТП БАНК»
|1
|34,2
А ось так виглядає рейтинг банків за обсягом залучених вкладів від найбагатших власників депозитів.
Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб від 600 тис. грн
|№
|Найменування банку
|Кількість вкладників (тис)
|Сума вкладів (млрд грн)
|1.
|АТ КБ «Приватбанк»
|166,3
|244,5
|2.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|60,8
|114,7
|3.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
|34,7
|50,7
|4.
|АТ «Райффайзен Банк»
|23,9
|48
|5.
|АТ «УКРСИББАНК»
|23,8
|44
|6.
|АТ «ПУМБ»
|17,8
|33,6
|7.
|АТ «СЕНС БАНК»
|12,5
|30,9
|8.
|АТ «Укрексімбанк»
|9
|28
|9.
|АТ «ОТП БАНК»
|8
|26
|10.
|АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
|6
|18,5
Рейтинг найбільших банків, за розмірами валютних вкладів фізичних осіб, дещо відрізняється. Першу позицію так само утримує державний Приват, але й там за місяць трохи скоротилася і кількість валютних вкладників, і загальна сума розміщених ними ВКВ.
Далі розташування банків трохи відрізняється від рейтингу фінустанов із найбільшими обсягами вкладів фізосіб. Але і тут Нацбанк фіксує незначне скорочення загальних сум залучених валютних вкладів.
Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб у ВКВ
|№
|Найменування банку
|Кількість вкладників (млн)
|Сума вкладів (млрд грн)
|1.
|АТ КБ «Приватбанк»
|4,3
|149,2
|2.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
|2,7
|55
|3.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|0,6
|47,4
|4.
|АТ «Райффайзен Банк»
|0,2
|42
|5.
|АТ «УКРСИББАНК»
|0,3
|40,2
|6.
|АТ «СЕНС БАНК»
|0,3
|24,4
|7.
|АТ «Укрексімбанк»
|0,07
|22,9
|8.
|АТ «ОТП БАНК»
|0,1
|17,5
|9.
|АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
|0,05
|14,5
|10.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|0,1
|13,1
Як за 2 тижні змінилася дохідність вкладів у банках із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн
Великі банки продовжують тримати паузу у перегляді своїх депозитних пропозицій для приватних клієнтів. За останні два тижні лише 2 фінустанови змінили дохідність вкладів у гривні, і одна — в євро.
Восток Банк зрізав дохідність гривневих вкладів на 6 місяців відразу на 1 в.п. і тепер платить за ними 14,75% річних.
Укргазбанк підвищив на 0,25 в.п. — до 12,5% річних — дохідність вкладів у гривні на 12 і 9 місяців. Ставки за гривневими вкладами на 6 і 3 місяці тут зросли на 0,75 в.п. — до 12% річних.
Акордбанк на 0,25 в.п. — до 1,75% річних — підвищив ставку за євровкладами на 12 місяців. Дохідність депозитів в євро на 6 місяців тут зросла на 1 в.п. — до 2% річних, а на 3 місяці — на 1,5 в.п. — до 2,25% річних.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|15,75%
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КомінБанк*
|15,50%
|-
|15,30%
|-
|15,30%
|-
|14,70%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,25%
|-
|15,35%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|5,50%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|1,00%
|14,75%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,50%
|0,25%
|12,50%
|0,25%
|12,00%
|0,75%
|12,00%
|0,75%
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,50%
|1,00%
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.09.2025−06.10.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2025
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
Євро
Максимальні ставки за євродепозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|2,00%
|1,00%
|2,25%
|1,50%
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
