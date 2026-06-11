Finance.ua спільно зі Страховою групою «ТАС» запускають акцію для водіїв.
11 червня 2026, 14:15
Оформлюйте Зелену картку від «ТАС» та беріть участь у розіграші 30 000 грн на пальне
З 11 червня по 11 липня оформлюйте Зелену картку від СГ «ТАС» та автоматично беріть участь у розіграші 15 сертифікатів WOG номіналом 2 000 грн кожен.
Переможців буде визначено 13 липня за допомогою сервісу Random.org шляхом випадкового вибору серед усіх учасників акції.
Результати розіграшу буде опубліковано в Telegram-каналі Finance.ua — онлайн-страхування.
Детальні умови акції доступні за посиланням.
Джерело: Мінфін
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