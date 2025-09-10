Банки продовжують «пилососити» гроші населення: за місяць загальна сума вкладів фізичних осіб збільшилася з 1 трлн 478,7 млрд гривень (на 1 липня) до 1 трлн 482,6 млрд (на 1 серпня). Хоча фінансисти майже не змінюють дохідність вкладів. Скільки можна зараз заробити, розмістивши гроші у банку з депозитним портфелем від 2 млрд гривень, розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».
В яких банках населення тримає свої гроші: топ-10 банків за обсягом вкладів фізосіб у ВКВ
За даними НБУ, у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,3 млн вкладів громадян і ФОПів. За липень їх кількість збільшилася майже на 300 тис. Більше третини вкладів (35,2%) були в доларах і євро.
Ця частка залишається незмінною з початку року, тобто приватні вкладники продовжують довіряти гривні, попри її подальшу плавну девальвацію. Крім того, дохідність вкладів у ВКВ залишається дуже низькою, що також стримує зростання частки валютних депозитів у банківській системі. За даними НБУ, у липні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становили 10,9% річних. За валютними депозитами банки пропонували лише 0,9% річних.
Проте не виключено, що вже серпнева статистика Нацбанку покаже прискорення приросту валютних депозитів. Минулого місяця українці купили готівкової валюти на $359 млн більше, ніж продали. Це 5-місячний максимум. Хоча були періоди, коли населення скуповувало валюту ще активніше. Наприклад, у січні цього року чиста купівля валюти населенням сягнула $1,29 млрд.
Десятка банків із найбільшими обсягами вкладів фізичних осіб за місяць не змінилася. Більшість фінустанов змогла наростити суму залучених від населення коштів.
За даними НБУ, у державному Приватбанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 558,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 13,1 млн вкладників, сума — 225,8 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк — 9,7 млн вкладників, сума — 119,6 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,2 млн, сума — 86,0 млрд гривень, і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,4 млн, сума — 67,8 млрд гривень.
Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб (мають право на відшкодування із ФГВФО)
|№
|Найменування банку
|Кількість вкладників (млн)
|Сума вкладів (млрд грн)
|1.
|АТ КБ «Приватбанк»
|24,2
|558,5
|2.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|13,1
|225,8
|3.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
|9,7
|119,6
|4.
|АТ «Райффайзен Банк»
|3,2
|86
|5.
|АТ «УКРСИББАНК»
|2,4
|67,8
|6.
|АТ «ПУМБ»
|3,5
|66,5
|7.
|АТ «СЕНС БАНК»
|3
|49,7
|8.
|АТ «Укрексімбанк»
|0,5
|39,5
|9.
|АТ «ОТП БАНК»
|1
|37,2
|10.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|1,5
|36,4
За даними НБУ
Рейтинг найбільших банків, за розмірами валютних вкладів фізичних осіб, дещо відрізняється. Першу позицію так само утримує державний Приват, де за місяць валютні вклади приросли в еквіваленті майже на 600 млн грн. А от далі розташування є трохи іншим.
Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб у ВКВ
|№
|Найменування банку
|Кількість вкладників (млн)
|Сума вкладів (млрд грн)
|1.
|АТ КБ «Приватбанк»
|4,4
|150,6
|2.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
|2,7
|55,2
|3.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|0,6
|47,5
|4.
|АТ «Райффайзен Банк»
|0,2
|41,8
|5.
|АТ «УКРСИББАНК»
|0,3
|40,4
|6.
|АТ «СЕНС БАНК»
|0,3
|25,2
|7.
|АТ «Укрексімбанк»
|0,07
|24,6
|8.
|АТ «ПУМБ»
|0,4
|24,3
|9.
|АТ «ОТП БАНК»
|0,1
|19,7
|10.
|АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
|0,05
|14,5
За даними НБУ
Як великі банки змінили депозитні ставки за останні два тижні
Ідея Банк зрізав дохідність гривневих депозитів на 6 місяців на 0,5 в.п. — до 16,5% річних.
КомінБанк підвищив ставки за депозитами в гривні на 12, 9 і 6 місяців на 0,1 в.п. Тепер його приватні клієнти можуть заробити на річних вкладах 15,5% річних, на вкладах строком 9 і 6 місяців — 15,6% річних. Натомість ставку за 3-місячними депозитами у нацвалюті тут знижено на 0,3 в.п. — до 14,7% річних.
Восток Банк на 0,25 в.п. підвищив дохідність вкладів у гривні на 6 і 3 місяці, і наразі платить за ними 15,75% річних і 14,75% річних відповідно.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|15,75%
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КомінБанк*
|15,50%
|0,10%
|15,60%
|0,10%
|15,60%
|0,10%
|14,70%
|0,30%
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,25%
|-
|15,35%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|5,50%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,75%
|0,25%
|14,75%
|0,25%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|11,35%
|-
|11,35%
|-
|10,80%
|-
|10,80%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2025−08.09.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2025
Долар США
Програма БОНУС до депозитів
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2025−08.09.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2025−08.09.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
