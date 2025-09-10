Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
10 вересня 2025, 14:40

В яких банках населення тримає свої гроші: топ-10 банків за обсягом вкладів фізосіб у ВКВ

Банки продовжують «пилососити» гроші населення: за місяць загальна сума вкладів фізичних осіб збільшилася з 1 трлн 478,7 млрд гривень (на 1 липня) до 1 трлн 482,6 млрд (на 1 серпня). Хоча фінансисти майже не змінюють дохідність вкладів. Скільки можна зараз заробити, розмістивши гроші у банку з депозитним портфелем від 2 млрд гривень, розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

За даними НБУ, у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,3 млн вкладів громадян і ФОПів. За липень їх кількість збільшилася майже на 300 тис. Більше третини вкладів (35,2%) були в доларах і євро.

Ця частка залишається незмінною з початку року, тобто приватні вкладники продовжують довіряти гривні, попри її подальшу плавну девальвацію. Крім того, дохідність вкладів у ВКВ залишається дуже низькою, що також стримує зростання частки валютних депозитів у банківській системі. За даними НБУ, у липні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становили 10,9% річних. За валютними депозитами банки пропонували лише 0,9% річних.

Проте не виключено, що вже серпнева статистика Нацбанку покаже прискорення приросту валютних депозитів. Минулого місяця українці купили готівкової валюти на $359 млн більше, ніж продали. Це 5-місячний максимум. Хоча були періоди, коли населення скуповувало валюту ще активніше. Наприклад, у січні цього року чиста купівля валюти населенням сягнула $1,29 млрд.

Десятка банків із найбільшими обсягами вкладів фізичних осіб за місяць не змінилася. Більшість фінустанов змогла наростити суму залучених від населення коштів.

За даними НБУ, у державному Приватбанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 558,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 13,1 млн вкладників, сума — 225,8 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк — 9,7 млн вкладників, сума — 119,6 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,2 млн, сума — 86,0 млрд гривень, і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,4 млн, сума — 67,8 млрд гривень.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб (мають право на відшкодування із ФГВФО)

Найменування банку Кількість вкладників (млн) Сума вкладів (млрд грн)
1. АТ КБ «Приватбанк» 24,2 558,5
2. АТ «ОЩАДБАНК» 13,1 225,8
3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 9,7 119,6
4. АТ «Райффайзен Банк» 3,2 86
5. АТ «УКРСИББАНК» 2,4 67,8
6. АТ «ПУМБ» 3,5 66,5
7. АТ «СЕНС БАНК» 3 49,7
8. АТ «Укрексімбанк» 0,5 39,5
9. АТ «ОТП БАНК» 1 37,2
10. АБ «УКРГАЗБАНК» 1,5 36,4

За даними НБУ

Рейтинг найбільших банків, за розмірами валютних вкладів фізичних осіб, дещо відрізняється. Першу позицію так само утримує державний Приват, де за місяць валютні вклади приросли в еквіваленті майже на 600 млн грн. А от далі розташування є трохи іншим.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб у ВКВ

Найменування банку Кількість вкладників (млн) Сума вкладів (млрд грн)
1. АТ КБ «Приватбанк» 4,4 150,6
2. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 2,7 55,2
3. АТ «ОЩАДБАНК» 0,6 47,5
4. АТ «Райффайзен Банк» 0,2 41,8
5. АТ «УКРСИББАНК» 0,3 40,4
6. АТ «СЕНС БАНК» 0,3 25,2
7. АТ «Укрексімбанк» 0,07 24,6
8. АТ «ПУМБ» 0,4 24,3
9. АТ «ОТП БАНК» 0,1 19,7
10. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 0,05 14,5

За даними НБУ

Як великі банки змінили депозитні ставки за останні два тижні

Ідея Банк зрізав дохідність гривневих депозитів на 6 місяців на 0,5 в.п. — до 16,5% річних.

КомінБанк підвищив ставки за депозитами в гривні на 12, 9 і 6 місяців на 0,1 в.п. Тепер його приватні клієнти можуть заробити на річних вкладах 15,5% річних, на вкладах строком 9 і 6 місяців — 15,6% річних. Натомість ставку за 3-місячними депозитами у нацвалюті тут знижено на 0,3 в.п. — до 14,7% річних.

Восток Банк на 0,25 в.п. підвищив дохідність вкладів у гривні на 6 і 3 місяці, і наразі платить за ними 15,75% річних і 14,75% річних відповідно.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 17,00% - 16,75% - 16,50% 0,50% - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Радабанк * 15,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КомінБанк* 15,50% 0,10% 15,60% 0,10% 15,60% 0,10% 14,70% 0,30% - -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Кредит Дніпро Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,00% - - -
Альянс Банк 14,25% - 15,35% - 14,75% - 14,75% - 5,50% -
Восток Банк 14,00% - - - 15,75% 0,25% 14,75% 0,25% - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Правекс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Укрексімбанк* 11,35% - 11,35% - 10,80% - 10,80% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Південний - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2025−08.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Акордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Універсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,50% - 1,45% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2025−08.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Акордбанк 1,50% - - - 1,00% - 0,75% - 0,10% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - - -
Універсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,50% - 1,45% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.08.2025−08.09.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
