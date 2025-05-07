5 країн, де заробітки на депозитах більші, ніж в Україні

Великі банки знову призупинили перегляд депозитних ставок для приватних клієнтів. За останні два тижні їх відкоригував лише один банк. Про те, скільки зараз можна заробити на вкладі в українському банку з депозитним портфелем від 2 млрд грн і в яких іноземних банках платять набагато більше (у тому числі і нерезидентам), — у свіжому огляді «Мінфіну».

За минулі два тижні ставки змінив лише один великий банк із пулу фінустанов, депозитну політику яких відстежує «Мінфін».

Акордбанк підвищив на 0,8 в.п. дохідність гривневих вкладів на 12 місяців і тепер сплачує за ними 16,55% річних. Стільки ж тепер можна заробити на депозиті в нацвалюті на 6 місяців (банк додав до ставки за цим видом вкладу 0,55 в.п).

Проте останнім часом українці більше цікавляться валютними вкладами. Свіжої статистики за квітень ще немає. Але, за підсумками березня, підрахунки НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) фіксували скорочення вкладів громадян у нацвалюті та приріст у ВКВ. Так, за даними ФГВФО, за березень гривневі вклади фізосіб у банку «схудли» на 4 млрд грн, а валютні — навпаки, зросли на 6,6 млрд грн в еквіваленті.

І це при тому, що українські банки пропонують дуже скромні ставки за валютними вкладами, які сильно не змінюватимуться і в травні. За прогнозами наших експертів, ставки за валютними депозитами та вкладами у травні залишаться на рівні від 0,1% до максимум 2,6% річних у євро та від 0,1% до 3,2% річних у доларі. Проблема в тому, що через валютні обмеження у наших фінансистів залишилося дуже мало можливостей заробляти на валюті. Дохідність же гривневих вкладів вже навіть не перекриває інфляцію.

При цьому є країни зі стабільнішим курсом та невисокою інфляцією, які дозволяють заробити більше на депозиті у місцевій валюті, або дають непогану дохідність за вкладами у ВКВ. Про них розповімо докладніше.

Де можна заробити більше на депозиті

Грузія

Грузинські банки встановили цікаві ставки за депозитами у місцевій валюті. Тут також можна розміщувати на депозит долар, євро, британський фунт і навіть дирхам ОАЕ, але дохідність за ними не дуже цікава.

Так, на доларовому депозиті TBC Bank приватний клієнт може заробити максимум 1,7% річних, на вкладі в євро — 0,55%, у фунті — 2% річних. Дрібні банки платять більше. Наприклад, місцевий Silk пропонує максимальну ставку за доларовими депозитами 2,8% річних.

А ось депозит у місцевій валюті, грузинському ларі (GEL), може принести набагато більше. Скажімо, у тому ж самому TBC Bank — до 11% річних.

При цьому річна інфляція у Грузії станом на квітень склала 3,4%. За підсумками минулого року, ларі девальвував щодо долара на 4,75%, але з початку 2025 року зміцнився щодо нього на 2,46%.

Провідні банки Грузії — TBC Bank та Bank of Georgia — котируються на Лондонській фондовій біржі (LSE).

Грузія продовжує залучати іноземних громадян своїми простими правилами та мінімальними вимогами для відкриття банківського рахунку. Процес відкриття банківського рахунку в Грузії для іноземців складається з декількох кроків:

Вибір банку. Наразі найбільшою популярністю серед нерезидентів користуються два найбільших банки Грузії: Bank of Georgia і TBC Bank.

Подання заявки. Необхідно особисто відвідати відділення обраного банку. Якщо такої можливості немає, можна скористатися послугами довіреної особи та провести процедуру дистанційно. Для відкриття особистого рахунку знадобляться: паспорт, заповнена анкета KYC (надається банком), підтвердження джерела доходу (наприклад, виписки з інших банків), грузинська сім-картка для отримання SMS-повідомлень.

Перевірка банком. Після подання документів банк проведе необхідні перевірки, які зазвичай займають від декількох годин до 1−2 робочих днів.

Отримання доступу до рахунку. Щойно заявка схвалена, клієнт отримує: номер банківського рахунку, платіжну картку (якщо замовляли), доступ до онлайн-банкінгу та мобільного додатка.

Вірменія

Як і Грузія, Вірменія пропонує високі відсоткові ставки за депозитами у місцевій валюті — вірменському драмі (AMD). Драм має гарні фундаментальні показники: за 2024 рік він девальвував щодо долара лише на 0,81%. Станом на березень річна інфляція у країні становила 3,3%.

Відкрити рахунок для нерезидента тут також досить просто, а процедура приблизно така сама, як і в грузинських банках. Щоправда, більшість фінустанов не є настільки технологічними, як наші українські. Виняток — Ameriabank та Evocabank.

На депозиті у місцевій валюті в Ameriabank можна заробити до 9,8% річних, хоча існує пропозиція у розмірі 10,75% річних за той же період, якщо депозит керується через систему EvocaONLINE.

Азербайджан

Азербайджан вітає відкриття рахунків іноземцями, тому процедура відкриття рахунку тут також є досить простою. Одними з найбільших та найпростіших у роботі є Міжнародний банк Азербайджану та AccessBank.

AccessBank наразі пропонує дохідність до 11,5% річних у місцевій валюті — азербайджанському манаті (AZN). Декілька років тому манат пережив сильне падіння щодо долара США, як і грузинський ларі. Проте історично він був менш волатильним.

За останній рік курс азербайджанського манату щодо долара США демонстрував високу стабільність із незначними коливаннями протягом останнього року. Наприклад, мінімальний курс долара у 2024 році тут фіксувався на рівні 1,7000 AZN/USD, максимальний — 1,7054 AZN/USD.

Середньорічна інфляція в Азербайджані, за підсумками І кварталу 2025 року, склала 5,6%.

Камбоджа

Камбоджа має невеликий внутрішній ринок, але зараз вона отримує величезні інвестиції з Китаю. Завдяки їм, наприклад, у пляжному місті Сіануквіль ціни на житло зросли вдвічі лише за один рік.

Однак мало хто знає, що в Камбоджі також спостерігається приплив капіталу до банків. Останнім часом на місцевий ринок зайшли малазійські RHB, CIMB та Public Bank і китайський Bank of China. Є також декілька гарних місцевих банків, багато з яких пропонують чудові відсоткові ставки.

Високим попитом тут користуються депозити у доларах, але й місцевому камбоджійському рієлі (KHR). Рієль вагався трохи вище 4000 за долар протягом останнього десятиліття.

Найбільша проблема, з якою ви зіткнетеся в Камбоджі, — це бюрократія. Більшість банків хочуть, щоб ви мали щонайменше бізнес-візу.

Ставки за депозитами дуже привабливі. Наприклад, канадський банк ABA Bank у Камбоджі пропонує відсоткову ставку 4,25% за річними депозитами у доларах США, якщо відсотки виплачуються наприкінці строку. Якщо ви вирішите внести депозит у камбоджійських рієлях, відсоткова ставка збільшиться до 5,75% на тих же умовах. Така різниця у ставках пропонує помірну премію за вибір місцевої валюти, що може бути привабливим варіантом, із огляду на відносну стабільність рієля.

Мікрофінансові організації в регіоні, такі як корейський Woori Bank, зазвичай, пропонують ставки ще вище. Станом на останнє оновлення Woori Bank пропонував 7,25% депозитів у доларах США. Хоча й ризики тут вищі, тому до вибору мікрофінансової організації треба ставитись дуже обережно.

Монголія

Монголію традиційно рекомендують, як країну для відкриття депозиту, є безліч сайтів, присвячених офшорним інвестиціям.

Рахунок нерезиденту тут можна відкрити, наприклад, у Khan Bank та Golomt Bank. На депозиті в монгольських тугриках (MNT) у цих банках можна заробити до 12,8% річних. А ось заробітки на депозитах у доларі та євро символічні.

Країна залишається хоча й цікавим, але екзотичним варіантом розміщення депозиту.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.04.2025−05.05.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.04.2025−05.05.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.04.2025−05.05.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.