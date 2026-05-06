Валютний депозит vs банківська скринька: всі «за» та «проти» цих варіантів збереження ВКВ

За останні два тижні лише декілька банків із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянули свої пропозиції для приватних клієнтів. Ставки рухалися у різних напрямках. Скільки сьогодні можна заробити на вкладі у великому банку, та який засіб збереження вибрати для валютних заощаджень, розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

Минулого тижня НБУ дав черговий сигнал для депозитного ринку. Регулятор вирішив не робити різких кроків і знову підвищувати вартість грошей: ключову ставку збережено на поточному рівні 15% річних. Хоча в Нацбанку й зазначили, що «у разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску».

Наразі ж поштовху до активного підвищення дохідності гривневих депозитів немає, і банки визначатимуть свою депозитну політику, виходячи із власних потреб і рівня ставок, що вже пропонуються на ринку.

Як змінили ставки за депозитами за останні два тижні великі банки

Кредит Дніпро Банк підвищив дохідність всієї своєї лінійки депозитів у гривні відразу на 1 в.п. Тепер його приватні клієнти зможуть заробити на вкладі на 1 рік 14,5% річних, на 6 і 3 місяці — 16,5% річних.

ВСТ Банк зрізав ставки за депозитами в нацвалюті на 6 і 3 місяці на 0,5 в.п. і тепер платить за ними 14,25% річних.

Кліринговий Дім збільшив заробітки своїх приватних клієнтів на депозитах в гривні на 0,5 в.п. Дохідність вкладів на 9 місяців тепер складає 14% річних, на 6 місяців —15,8% річних, на 3 місяці — 16% річних.

2 варіанти збереження валютних заощаджень

Наприкінці квітня своє слово щодо відсоткових ставок сказали Федрезерв США та ЄЦБ. Обидва регулятори також залишили свої ставки незмінними. Та навіть якщо б вони почали зростати, на дохідності вкладів у доларі та євро в українських банках це б навряд чи позначилося. Фінансисти говорять, що в них доволі обмежені можливості заробляти на ВКВ, а тому в залученні додаткових обсягів доларів і євро вони не зацікавлені.

Відтак, депозити у ВКВ вже давно перетворилися на спосіб збереження заощаджень, а не заробіток на них. «Ставки за вкладами у валюті вже тривалий час залишаються на мінімальних рівнях — в діапазоні 0,5−1,5% у доларах та 0,25−1% у євро. Це не покриває навіть базову інфляцію у цих валютах. У результаті депозит дедалі частіше виконує лише одну функцію — збереження коштів», — пояснив Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

«Мінфін» порівняв ці два традиційних варіанти збереження валютних заощаджень — валютний депозит і банківську скриньку. Ось, що в нас вийшло:

Дохідність vs витрати

Розміщення валюти в сейфі потребує витрат. За словами Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, орієнтовна вартість оренди, залежно від розміру комірки та банку, становить від 10 грн до 30 грн на добу. Тобто за рік витрати сягнуть щонайменше 3 650 грн. Плюс, за час зберігання гроші знецінюються через інфляцію в США та Європі.

Розміщення валюти на депозиті приносить умовний дохід. «Наприклад, із огляду на сплату податків людина отримає від 0,3−0,4% річних в євро (очікувана інфляція в ЄС у 2026 році — близько 2%), та близько 0,6−0,8% в доларах (очікувана інфляція в США у 2026 році, за різними оцінками, може скласти від 3% до 4,2%)», — підрахував для «Мінфіну» Дмитро Замотаєв. Крім того, гроші, розміщені на депозиті, можуть використовуватися, як застава за іншими операціями.

Безпека та надійність

Валютні депозити, незалежно від розміру і банку, в якому вони розміщені, залишаються повністю захищеними. «Кошти обліковуються на балансі банку та захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб», — уточнює Сергій Новошицький. Під час війни держава гарантує повернення 100% вкладів фізосіб і приватних підприємців у разі банкрутства банку.

Збереження валюти у скриньці також безпечне: для цього банки застосовують новітні високотехнологічні системи. Менш із тим, у разу пограбування гроші буде втрачено назавжди. Наприклад, ще у 2011 році НБУ попереджав банки про схеми пограбувань банківських скриньок, за допомогою яких було вкрадено гроші клієнтів декількох банків у Києві: Райффайзен Банк Аваль, Полікомбанк.

Мали місце пограбування вже і під час війни, і не тільки окупантами. Наприклад, на початку війни працівники СБУ під виглядом спецоперації пограбували банк і винесли $6 млн. У випадках пограбування власники грошей, найімовірніше, можуть з ними попрощатися назавжди. «На відміну від депозиту, вміст скриньки не підпадає під гарантії ФГВФО. У випадку форс-мажорів або спірних ситуацій клієнту складніше довести, що саме зберігалося всередині», — говорить Сергій Новошицький.

Конфіденційність

Вміст скриньки невідомий банку та не відображається у банківських системах. Натомість депозит, як і його власник, залишаються видимими для системи. Це означає, наприклад, що при поверненні грошей із депозиту банк може запросити у власника підтвердження чистоти їх походження.

Доступ до грошей

В цьому питанні банківська скринька має безперечну перевагу. «Її головна перевага — контроль і швидкий доступ до грошей. Клієнт може забрати кошти у будь-який момент (згідно режиму роботи відділення) і не стикається з обмеженнями щодо сум або умов дострокового зняття», — коментує Сергій Новошицький.

Банківський депозит за цим параметром вочевидь програє. «Достроковий доступ до коштів часто означає втрату відсотків, а при значних сумах вкладу є актуальним питання обмежень на зняття готівки», — уточнює Сергій Новошицький.

Водночас він уточнює, що використання одного чи іншого варіанту залежить від поточних завдань клієнта.

«В умовах військового стану важливою є можливість збереження активів та доступу до коштів у разі термінової потреби у релокації до іншого регіону чи за кордон. В цьому випадку доступність до майна у банківській скриньці обмежена режимом роботи відділення та фізичним доступом до відділення. Водночас кошти після закінчення депозиту є доступними для клієнта із будь-якої точки світу — він може витрачати їх за допомогою валютної картки, знімати готівку у банкоматі, перерахувати родичу чи конвертувати у гривню за допомогою мобільного застосунку.

Таким чином, депозит краще відповідає завданню збереження коштів у фінансовій системі та їх доступності з будь-якої точки світу, тоді як скринька — завданню фізичного контролю над активом", — роз’яснює Сергій Новошицький.

Новий варіант розміщення валютних заощаджень

Серед варіантів зберегти валюту і отримати вищу, ніж на депозиті, дохідність Сергій Новошицький з банку «Південний» назвав комбінацію валютного СВОПу з гривневим депозитом, що є доступною для інвесторів із значним обсягом коштів. Він розповів про основні аспекти цього механізму.

Механіка виглядає так: клієнт за допомогою банку тимчасово обмінює валюту на гривню за поточним курсом і одночасно фіксує зворотний обмінний курс у майбутньому. Отриману гривню розміщує на депозит під вищу ставку.

У результаті:

• клієнт зберігає свою валютну позицію (оскільки курс зворотного обміну зафіксований);

• уникає валютного ризику, який виникає під час класичної конвертації;

• отримує ефективну дохідність за операцією в 1,5 раза вище, ніж при класичному депозиті у валюті (від 2,25% у доларах, проти 1,5% при класичному депозиті).

Всі умови угоди відомі та зафіксовані заздалегідь, тому дозволяють інвестору уникнути валютних ризиків та отримати прогнозовану дохідність, що покриває базову інфляцію.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.04.2026−04.05.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Максимальні ставки по євровкладам

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут