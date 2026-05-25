Чим продовження 50% податку для банків ризикує обернутися для громадян: пояснюють експерти

Очікуваний фіскальний ефект від ухвалення законопроєкту № 15262, який передбачає збереження у 2027 році податку на прибуток банків у розмірі 50%, становитиме близько 20 млрд грн. Водночас, за оцінкою Національного банку України, вилучення цих коштів із банківської системи може означати втрату в майбутньому 200−300 млрд грн ресурсу для кредитування економіки. Про це йдеться в статті Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чим це загрожує громадянам?

Для громадян це може означати ризик менш доступного фінансування придбання житла, встановлення сонячних панелей чи систем накопичення енергії, розвитку малого сімейного бізнесу та інших важливих витрат, які українці часто фінансують за допомогою кредитів.

За словами керівниці аналітичного департаменту Діляри Мустафаєвої, законопроєкт № 15262 не варто розглядати лише як дискусію про заробітки фінансових установ. За її словами, прибуток банків є одним із головних джерел нарощування їхнього капіталу, а від обсягу капіталу безпосередньо залежить можливість видавати нові кредити.

Читайте також: НБУ виступив проти податку на прибуток банків у 50%: це загрожує кредитуванню економіки

«На перший погляд, додаткові 20 млрд грн для бюджету — це зрозумілий і швидкий фінансовий результат. Але в банківській системі прибуток підтримує капітал банків, а відтак їхню здатність кредитувати бізнес, населення, енергетичні та інвестиційні проєкти. Йдеться про вибір між короткостроковим ефектом і можливостями економіки на кілька років уперед. Адже додаткове кредитування — це розвиток виробництва, енергетична стійкість, модернізація обладнання, нові робочі місця та офіційні доходи громадян», — зазначила Мустафаєва.

Для пересічного позичальника наслідки такого рішення можуть проявитися не в самому податку, а в доступності кредитів.

Коли банки мають менше можливостей нарощувати капітал, вони змушені обережніше оцінювати нові кредитні програми, обсяги фінансування та ризики позичальників. У практичному вимірі це може означати менше можливостей для родини отримати кредит на енергообладнання для будинку, придбання житла чи автомобіля, а для малого підприємця — складніший доступ до коштів на обладнання, транспорт, розширення виробництва або збереження робочих місць.

Нагадаємо

3 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097 про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Колишня перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявила, що повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи. Це, своєю чергою, зменшило можливості банків щодо нарощування кредитного портфеля на 20%.

Ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. У 2025 році, прибуток банків оподатковувався за ставкою 25%.