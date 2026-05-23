Кадрове підсилення на тлі розслідування ТСК: Сенс Банк отримав нового незалежного члена наглядової ради

Кабінет міністрів призначив Міхаеля Вайнштейна незалежним членом наглядової ради державного Сенс Банку. Відповідне рішення уряд ухвалив 20 травня 2026 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як повідомив банк у системі розкриття інформації НКЦПФР, Вайнштейн зможе офіційно вступити на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України. Його повноваження триватимуть до завершення каденції чинного складу наглядової ради — до 3 жовтня 2028 року.

Досвід роботи

Із 2019 року Вайнштейн є членом дорадчого комітету обмежених партнерів Казахстанського фонду реструктуризації капіталу (Нідерланди).

У 2023−2024 роках він був незалежним членом ради директорів АТ «Мікрофінансова організація ОнлайнКазФінанс» (Solva, Казахстан).

У 2019−2023 роках був незалежним директором Експортно-кредитного агентства Казахстану.

У 2019−2022 роках Вайнштейн був незалежним членом ради директорів АТ «Національний керуючий холдинг «КазАгро» (Казахстан).

Перевірки в Сенс Банку

Призначення нового топменеджера відбувається в період управлінської турбулентності всередині націоналізованого банку.

На початку травня 2026 року Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки направила офіційне звернення до прем'єр-міністра, очільника НБУ та міністра фінансів з вимогою розслідувати потенційний сторонній вплив на ухвалення рішень в органах управління Сенс Банку.

Читайте також: НБУ закликав посилити наглядову раду Сенс Банку ризик-менеджерами

Парламентська комісія закликала відсторонити від посад ключових керівників — голову наглядової ради Миколу Гладишенка та голову правління Олексія Ступака на час проведення перевірки.

Після цього голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко 6 травня заявив про самовідсторонення на час перевірки, а його обов’язки тимчасово перейшли до незалежного члена ради Пьотра Новака.

Читайте також: Сенс Банк прокоментував ситуацію навколо «плівок Міндіча» та можливі ризики для приватизації

Скандал з «плівками Міндіча»

Як стало відомо з нових «плівок Міндіча», опублікованих УП, склад наглядової ради державного Сенс Банку, призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи «Мідас».

На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) після його націоналізації від російських власників у 2023 році.

Раніше співрозмовники УП у бізнесових колах називали Веселого «наглядачем» від Офісу президента за Сенс Банком, де без нього не ухвалювалося жодне рішення.

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку.

Станом на 1 квітня 2025 року банк посідав дев’яте місце серед українських банків за обсягом активів — 159,2 млрд грн.