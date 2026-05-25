25 травня 2026, 8:25

Банки отримуватимуть більше даних про карткові платежі: НБУ оновив правила

Національний банк України оновив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів. Зміни стосуються насамперед технічної передачі інформації під час карткових операцій і не потребують додаткових дій від більшості користувачів. Про це в ефірі Українського Радіо розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

За його словами, банки та небанківські платіжні установи мають протягом шести місяців налаштувати свої IT-системи так, щоб до Національного банку передавалася розширена інформація щодо окремих операцій. Йдеться, зокрема, про код транзакції, назву банку, а також ознаку того, чи є отримувачем юридична або фізична особа.

Що зміниться для користувачів

Для звичайних клієнтів суттєвих змін не буде. Користувачам не потрібно додатково звертатися до банку чи переналаштовувати картку.

Як і раніше, під час оплати товарів або послуг покупець бачитиме лише базову інформацію, зокрема назву отримувача платежу. Водночас банк зможе чіткіше розрізняти, чи платіж здійснюється на користь ФОП або торговця, чи на рахунок фізичної особи.

За словами Дубаса, це допоможе банкам краще ідентифікувати характер операцій та зменшити ризики, коли бізнес-розрахунки маскуються під перекази між фізичними особами.

Що буде з волонтерськими зборами

Окремо Дубас звернув увагу на волонтерів. Якщо людина періодично проводить збори коштів, їй варто зафіксувати це у взаємодії зі своїм банком. Це допоможе уникнути непорозумінь під час аналізу операцій фінансовою установою.

Кого стосуються зміни

Нові вимоги стосуються емітентів та еквайрів. Емітент — це банк або небанківська платіжна установа, що випускає платіжну картку. Еквайр — установа, яка забезпечує приймання оплат торговцями або онлайн-магазинами.

Після доопрацювання систем емітенти й еквайри мають передавати розширений набір даних щодо операцій, зокрема інформацію про банк, тип отримувача платежу та код транзакції.

Постанова НБУ вже набула чинності. Перехідний період для учасників ринку становить шість місяців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
