Банки в квітні завезли найменше готівкової валюти за 8 місяців: в чому причина

У квітні 2026 року банки завезли в Україну готівкової іноземної валюти на $735,58 млн в еквіваленті. Основну частку імпорту традиційно становили долари США та євро . Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

В чому причина

«Це відображення сезонного зниження попиту на валюту в першу чергу від населення (минулого квітня також був мінімум завезень), а також може бути фактором послаблення тіньового попиту. Також в березні викрали інкасаторів в Угорщині, й потім довго налаштовували нові маршрути, поки в Угорщині на виборах не переміг у квітні Мадяр. Тобто могли трохи стопорнути перевезення», — написав аналітик.

Скільки всього завезли

Всього завезли 735,58 млн дол, з яких 56% були готівкові долари, й 43% євро. Банки також вивезли готівки на 242,8 млн дол.

«В травні активізація завезень валюти готівкової валюти має відновитись», — підсумував Шевчишин.