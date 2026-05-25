У квітні 2026 року банки завезли в Україну готівкової іноземної валюти на $735,58 млн в еквіваленті. Основну частку імпорту традиційно становили долари США та євро. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
25 травня 2026, 19:40
Банки в квітні завезли найменше готівкової валюти за 8 місяців: в чому причина
В чому причина
«Це відображення сезонного зниження попиту на валюту в першу чергу від населення (минулого квітня також був мінімум завезень), а також може бути фактором послаблення тіньового попиту. Також в березні викрали інкасаторів в Угорщині, й потім довго налаштовували нові маршрути, поки в Угорщині на виборах не переміг у квітні Мадяр. Тобто могли трохи стопорнути перевезення», — написав аналітик.
Скільки всього завезли
Всього завезли 735,58 млн дол, з яких 56% були готівкові долари, й 43% євро. Банки також вивезли готівки на 242,8 млн дол.
«В травні активізація завезень валюти готівкової валюти має відновитись», — підсумував Шевчишин.
Джерело: Мінфін
