25 травня 2026, 10:17

Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів у євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) звернувся до міністрів фінансів країн Євросоюзу з листом про ризики стейблкоїнів, прив'язаних до євро. ЄЦБ побоюється, що надмірна популярність таких токенів та зростання їхньої пропозиції в ЄС може знизити обсяги банківського кредитування та ускладнити контроль над процентними ставками. Про це пише Reuters.

Що передувало

Приводом для застереження стала пропозиція Брюссельського економічного аналітичного центру Bruegel пом'якшити вимоги до емітентів євростейблкоїнів та надати їм доступ до фінансування ЄЦБ.

У Bruegel вважають, що такі заходи допоможуть ЄС позбутися домінування стейблкоїнів, прив'язаних до долара. Економісти Bruegel вважають, що жорсткіше регулювання стейблкоїнів у ЄС порівняно зі США може посилити «цифрову доларизацію».

Чому ЄЦБ проти

ЄЦБ проти пропозіиції. Чиновники пояснюють свою позицію тим, що під час випуску стейблкоїну гроші інвесторів переказуються на рахунок емітента, і це знижує обсяг стабільних джерел фінансування для банків. У великих масштабах це може прискорити процес відходу клієнтів від традиційних фінансових посередників.

В результаті зростуть витрати на залучення коштів, а можливості банків видавати кредити скоротяться, побоюється ЄЦБ.

Представники центральних банків Європи тиснуть на ЄЦБ, закликаючи запровадити правила, які б не дозволяли власникам стейблкоїнів, випущених як у ЄС, так і США, обмінювати їх на фіатну валюту на території Єврозони, пише агентство Reuters.

У квітні Німеччина та Італія представили спільний документ, який посилює регулювання стейблкоїнів у Євросоюзі. Згідно з пропозицією, стейблкоїни, випущені компаніями з країн поза ЄС, не зможуть легально перебувати в обігу в Єврозоні, якщо законодавство їхньої юрисдикції не визнане еквівалентним стандартам Євросоюзу.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
