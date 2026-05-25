Українці активніше несуть гроші до банків: які показники зафіксував ФГВФО

Станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 687,3 млрд грн, що на 40,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів .

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за квітень 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за квітень 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,2%. Сума їх вкладів склала 189,8 млрд грн.

Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 1 травня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Нагадаємо

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 травня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 59 банків.