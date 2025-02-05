Малі банки продовжують тримати доволі високі ставки у гривні (порівнюючи з фінустановами більшого калібру), здебільшого на корот кі та середні строки. При цьому дехто з учасників нашого огляду продовжує збільшувати дохідність вкладів для приватних клієнтів.
Вклади у ВКВ зростають: в яких банках тримають свою валюту власники великих депозитів
За два останні тижні ставки за вкладами на 3 та 6 місяців у гривні підвищив банк Кліринговий Дім. Банк додав 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці та 0,8 в.п. — на пів року. Тепер ставка за 3-місячними вкладами є найвищою серед інших учасників нашого огляду — 16,3% річних. Найкращі пропозиції за такими строковими вкладами— 16% річних — пропонують також Кредитвест Банк та Кристалбанк.
Не набагато нижчу дохідність учасники депозитного огляду виставляють за гривневими вкладами на пів року. Найвищу ставку пропонує Кредитвест Банк (16% річних), Асвіо Банк (15,75% річних) та у Юнекс Банку (15,25% річних). Змін тут за останні два тижні не відбулось.
«Найнепродуктивнішими» залишаються гривневі вклади на 9 місяців: третина учасників депозитного огляду не пропонує такі депозити в принципі. З моменту нашого останнього депозитного огляду невеликих банків ще один учасник — Бізбанк — виключив такі вклади з власної лінійки депозитів у нацвалюті.
Ті, хто пропонує такі депозити приватним клієнтам, за останні два тижні не змінювали їхню дохідність. Найвищу ставку за такими депозитами серед учасників депозитного огляду — 15,5% річних — пропонує Кредитвест. На 0,25 в.п. менше — у Юнексі та Українському капіталі.
Що відбувається з валютними депозитами
З моменту нашого останнього огляду жоден банк не змінював ставки в євро. У доларі лише Бізбанк додав 0,05 в.п. до дохідності річних вкладів і тепер платить за ними 2% річних.
Дохідність валютних вкладів в Україні залишається низькою через обмежені можливості банків щодо розміщення залученої валюти. Як пояснює фінансовий аналітик Віталій Шапран, великих експортерів, яким потрібні валютні кредити, не так багато, а частина з них вважає за краще фінансуватися в єврозоні, де ставки нижчі. Розширення кредитування населення та бізнесу у валюті не розглядається через ризики, що вже призводили до кризи 2008−2009 років.
Альтернативні рішення — розвиток ринку валютних деривативів чи перехід до фіксованого валютного курсу — поки що не реалізуються. Без змін із боку НБУ ситуація навряд чи зміниться.
«У результаті ми маємо аномальну картину, коли банки дають за долари та євро українців 0,1−1,5%, а Казначейство США залучає кошти за 4−5%, та і ринкові ставки в США не 0,1%. З огляду на те, що у нас у населення 20−40 млрд доларів коштів на руках, які можна було б залучити до системи, нам потрібно припиняти існування цієї аномалії на ринку», — впевнений Віталій Шапран.
Попри відверто низьку дохідність, вклади у валюті у грудні показували зростання. НБУ досі не опублікував оперативні дані щодо стану депозитного ринку за січень, тому ми можемо оперувати тільки інформацією станом
Ми подивилися на топ-5 банків за обсягами валютних депозитів за групами вкладників, і на топ-5 — за приростом таких вкладів за рік, з грудня 2023 року до грудня 2024 року. Найбільше валюти (у млрд грн) українці тримали у наступних банках*:
|Банк
|600 тис. грн+
|400−600 тис. грн
|200−400 тис. грн
|до 200 тис. грн
|Приватбанк
|69,68
|12,32
|15,99
|3,97
|23,3
|2,59
|30,66
|0,17
|Ощадбанк
|28,15
|3,8
|4,83
|1,37
|6,12
|0,23
|5,45
|0,014
|Райффайзен Банк
|25,26
|6,11
|3,47
|1,19
|4,15
|0,82
|4,15
|1,21
|Укрсиббанк
|27,1
|4,1
|3,08
|0,37
|3,47
|0,32
|3,17
|0,073
|Універсал Банк
|22,87
|6,61
|5,3
|1,08
|7,57
|1,13
|11,14
|1,24
|ПУМБ
|13,06
|2,74
|2,07
|0,51
|3,11
|0,45
|3,58
|0,28
|Кредобанк
|8,37
|1,14
|1,00
|0,21
|1,26
|0,04
|1,24
|0,024
*Ощадбанк, Райффайзен, Приватбанк, Укрсиббанк та Універсалбанк потрапили до топ-5 по обсягах валютних вкладів по всіх групах вкладників. ПУМБ потрапив до топ-5 по групі «вкладники до 200 тис грн», а також за динамікою зростання валютних вкладів у групах вкладників «до 200 тис грн», «200−400 тис грн», «400−600 тис грн». Кредобанк потрапив до топ-5 за зростанням валютних вкладів у групі вкладників «до 200 тис грн».
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Український капітал*
|15,75%
|-
|15,25%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|Агропросперіс
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|15,00%
|0,45%
|-
|-
|14,55%
|-
|14,45%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|15,5%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
|Полікомбанк
|14,25%
|-
|14,15%
|-
|14,05%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,5%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,00%
|-
|0,25%
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|3,00%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,90%
|-
|15,15%
|0,80%
|16,30%
|1,00%
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.01.2025−03.02.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
— Банки-переможці премії FinAwards 2024
Долар США
Програма БОНУС до депозитів
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Глобус, Кредитвест Банк, Кліринговий Дім.
Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,00%
|0,05%
|-
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.01.2025−03.02.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.01.2025−03.02.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
З методикою дослідження можна ознайомитися тут.
Коментарі