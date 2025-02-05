Вклади у ВКВ зростають: в яких банках тримають свою валюту власники великих депозитів

Малі банки продовжують тримати доволі високі ставки у гривні (порівнюючи з фінустановами більшого калібру), здебільшого на корот кі та середні строки. При цьому дехто з учасників нашого огляду продовжує збільшувати дохідність вкладів для приватних клієнтів.

За два останні тижні ставки за вкладами на 3 та 6 місяців у гривні підвищив банк Кліринговий Дім. Банк додав 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці та 0,8 в.п. — на пів року. Тепер ставка за 3-місячними вкладами є найвищою серед інших учасників нашого огляду — 16,3% річних. Найкращі пропозиції за такими строковими вкладами— 16% річних — пропонують також Кредитвест Банк та Кристалбанк.

Не набагато нижчу дохідність учасники депозитного огляду виставляють за гривневими вкладами на пів року. Найвищу ставку пропонує Кредитвест Банк (16% річних), Асвіо Банк (15,75% річних) та у Юнекс Банку (15,25% річних). Змін тут за останні два тижні не відбулось.

«Найнепродуктивнішими» залишаються гривневі вклади на 9 місяців: третина учасників депозитного огляду не пропонує такі депозити в принципі. З моменту нашого останнього депозитного огляду невеликих банків ще один учасник — Бізбанк — виключив такі вклади з власної лінійки депозитів у нацвалюті.

Ті, хто пропонує такі депозити приватним клієнтам, за останні два тижні не змінювали їхню дохідність. Найвищу ставку за такими депозитами серед учасників депозитного огляду — 15,5% річних — пропонує Кредитвест. На 0,25 в.п. менше — у Юнексі та Українському капіталі.

Що відбувається з валютними депозитами

З моменту нашого останнього огляду жоден банк не змінював ставки в євро. У доларі лише Бізбанк додав 0,05 в.п. до дохідності річних вкладів і тепер платить за ними 2% річних.

Дохідність валютних вкладів в Україні залишається низькою через обмежені можливості банків щодо розміщення залученої валюти. Як пояснює фінансовий аналітик Віталій Шапран, великих експортерів, яким потрібні валютні кредити, не так багато, а частина з них вважає за краще фінансуватися в єврозоні, де ставки нижчі. Розширення кредитування населення та бізнесу у валюті не розглядається через ризики, що вже призводили до кризи 2008−2009 років.

Альтернативні рішення — розвиток ринку валютних деривативів чи перехід до фіксованого валютного курсу — поки що не реалізуються. Без змін із боку НБУ ситуація навряд чи зміниться.

«У результаті ми маємо аномальну картину, коли банки дають за долари та євро українців 0,1−1,5%, а Казначейство США залучає кошти за 4−5%, та і ринкові ставки в США не 0,1%. З огляду на те, що у нас у населення 20−40 млрд доларів коштів на руках, які можна було б залучити до системи, нам потрібно припиняти існування цієї аномалії на ринку», — впевнений Віталій Шапран.

Попри відверто низьку дохідність, вклади у валюті у грудні показували зростання. НБУ досі не опублікував оперативні дані щодо стану депозитного ринку за січень, тому ми можемо оперувати тільки інформацією станом на 1.12.24. На цю дату обсяги валюти у гривневому еквіваленті, яку тримали в українських банках вкладники з депозитами понад 600 тис. грн, зросли на 51,29 млрд грн — до 299,1 млрд грн.

Ми подивилися на топ-5 банків за обсягами валютних депозитів за групами вкладників, і на топ-5 — за приростом таких вкладів за рік, з грудня 2023 року до грудня 2024 року. Найбільше валюти (у млрд грн) українці тримали у наступних банках*:

Банк 600 тис. грн+ 400−600 тис. грн 200−400 тис. грн до 200 тис. грн Приватбанк 69,68 12,32 15,99 3,97 23,3 2,59 30,66 0,17 Ощадбанк 28,15 3,8 4,83 1,37 6,12 0,23 5,45 0,014 Райффайзен Банк 25,26 6,11 3,47 1,19 4,15 0,82 4,15 1,21 Укрсиббанк 27,1 4,1 3,08 0,37 3,47 0,32 3,17 0,073 Універсал Банк 22,87 6,61 5,3 1,08 7,57 1,13 11,14 1,24 ПУМБ 13,06 2,74 2,07 0,51 3,11 0,45 3,58 0,28 Кредобанк 8,37 1,14 1,00 0,21 1,26 0,04 1,24 0,024

*Ощадбанк, Райффайзен, Приватбанк, Укрсиббанк та Універсалбанк потрапили до топ-5 по обсягах валютних вкладів по всіх групах вкладників. ПУМБ потрапив до топ-5 по групі «вкладники до 200 тис грн», а також за динамікою зростання валютних вкладів у групах вкладників «до 200 тис грн», «200−400 тис грн», «400−600 тис грн». Кредобанк потрапив до топ-5 за зростанням валютних вкладів у групі вкладників «до 200 тис грн».

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.01.2025−03.02.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.01.2025−03.02.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.01.2025−03.02.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.