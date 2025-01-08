Заможні українці несуть гроші до банків та вкладають кошти у валютні депозити

Заможні українці почали активніше вкладати кошти у депозити. Які умови приватним вкладникам зараз пропонують фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн, — розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Посилення відсоткової політики підвищило інтерес до гривневих активів, вважає НБУ. Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді регулятора. За його даними, у грудні зростали як строкові вклади, так і вклади в ОВДП.

Свіжа депозитна статистика за результатами року з'явиться згодом. Станом на 8 січня є лише дані за результатами листопада у розрізі банків. Порівнюючи з даними за листопад 2023 року, бачимо помітне зростання банківських депозитів в Україні, проте це зростання розподілялося нерівномірно між різними групами вкладників.

Як змінювалися вподобання вкладників та чому

З листопада 2023 року до листопада 2024 року загальний обсяг депозитів фізосіб збільшився на 15,1% - до 1,347 трлн грн, при цьому кількість вкладників зросла на 2,6% - до 69,5 млн грн.

Найдинамічніше зростання показали валютні депозити, збільшившись на 15,9% - до 481,2 млрд грн, тоді як гривневі вклади зросли на 14,7% - до 866 млрд грн. Кількість валютних вкладників збільшилась на 5,8%, що перевищує приріст кількості гривневих вкладників (2,7%).

Особливо показовою є динаміка у сегменті великих вкладів. Кількість вкладників із депозитами понад 600 тис. грн у гривні збільшилася на 27,47%, а обсяг таких вкладів зріс на 25,38%. У валютному сегменті зростання таких вкладів склало 20,24% за кількістю вкладників та 20,7% - за обсягом коштів.

Зростали і вклади у діапазоні 400−600 тис. грн. Із листопада 2023 року до листопада 2024 року у гривні вони зросли на 21,93% (вкладів побільшало на 21,49%), а у ВКВ — навіть обігнали найбільшу групу вкладів (понад 600 тис. грн). У цій групі суми вкладів зросли на 28,97%, а вкладників побільшало на 31,53%.

Середній чек великих вкладників також показово змінився за рік. У вкладників у групі «понад 600 тис. грн» у гривні він скоротився на 1,65% - до 1,66 млн грн, а у ВКВ, навпаки, зріс на 0,38% - до 2,01 млн грн.

Значний розрив між темпами зростання великих депозитів та загальною динамікою вкладів свідчить, що майнове розшарування серед українців посилюється. Відбувається це на тлі прискорення інфляції, яка у листопаді зросла до 11,2% у річному вимірі. Інфляційні очікування домогосподарств, за даними регулятора, — 11,3%.

При цьому гривня за рік ослабла на 9,7%, — писав Данило Гетьманцев.

Як банки змінювали ставки

Як раніше писав «Мінфін», банкам вистачає вільних грошей, щоб не підвищувати суттєво ставки за вкладами. Особливо це стосується держбанків, які мають достатню ліквідність завдяки бюджетним виплатам. Вкладення у 3-місячні депсертифікати вони скоротили практично до нуля (у вересні вони були на рівні 12%), очевидно, нарощуючи вкладення в ОВДП (у вересні вони становили близько 23% активів). Тож держбанки зможуть собі дозволити дотримуватись консервативної депозитної політики.

Решта банків скоротили вкладення у 3-місячні депсертифікати втричі, порівнюючи з вереснем, коли вони становили 24%. Водночас частка банків серед власників ОВДП зростає. З листопада 2023 року до листопада 2024-го вона зросла на 6,17%.

Інша ситуація для вкладників може скластися у банках із іноземним капіталом. За міжнародними стандартами звітності, вкладення в українські державні папери для них несуть підвищену ризик в 150%. У результаті вони можуть виявити більший інтерес до залучення депозитів та запропонувати привабливіші ставки.

Малі банки також можуть бути зацікавлені у підвищенні депозитних ставок. На відміну від великих державних банків, вони не мають доступу до значних обсягів бюджетних коштів і мають меншу ліквідність для інвестування в ОВДП. Для них залучення гривневих депозитів залишається важливим джерелом фондування, особливо з огляду на те, що деякі з них наближаються до мінімальних вимог щодо капіталу (на рівні 200 млн грн).

Наразі малі банки продовжують утримувати ставки вище, ніж у великих банках. На 3-місячні вклади у гривні вони пропонують 16% річних (Кредитвест, Кристалбанк). Стільки ж можна отримати і за піврічними вкладами (Кредитвест), трохи менше — 15,75% річних — пропонують у Асвіо банку. За вкладами на 9 міс. найвища ставка — 15,25% річних — у банку Український капітал.

За останні два тижні ставки змінювали декілька фінустанов. Кристалбанк збільшив дохідність майже всіх строкових вкладів у гривні на 0,25 в.п., за винятком піврічного: доходність депозитів у гривні на 6 місяців тут зросла на 0,45 в.п. — до 15,5% річних.

Альтбанк підвищив ставку за піврічними вкладами у гривні на 1 в.п. — до 14% річних.

Полтава-банк знизив дохідність усіх гривневих вкладів: на 1,5 в.п. схудли вклади на 9 та 12 місяців, та на 1 в.п. — піврічні депозити. Найбільше банк зараз платить за річними вкладами — 14% річних.

У депозитах у євро змін за останні 2 тижні не відбулося, а у доларі Бізбанк зменшив ставки на всі вклади, окрім коротких — на 3 місяці. За ними банк тепер платить 1,85% річних, за іншими — 1,95% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.12.2024−06.01.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.12.2024−06.01.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.12.2024−06.01.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.