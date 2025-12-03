Як зміняться депозитні ставки банків у грудні

В останній місяць року традиційно збільшуються обсяги соціальних та інших виплат населенню. Частину цих коштів люди розміщують на депозити. Таку сезонну динаміку враховують і банки: фінустанови, які потребують додаткових ресурсів, готують спеціальні пропозиції для майбутніх вкладників. «Мінфін» розпитав у банкірів, які депозитні ставки вони запропонують населенню у грудні.

Наразі банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн продовжують тримати паузу у перегляді пропозицій для приватних вкладників. За останні два тижні свої ставки переглянули лише дві фінустанови.

Читайте також: Топ-10 банків для ФОПа, що працює в ІТ: розбираємо тарифи

Як за останні два тижні змінили депозитні ставки великі банки

КомінБанк на 0,2 в.п. зрізав ставку за депозитами в гривні на 9 і 6 місяців і тепер платить за ними 15,3% річних. Натомість дохідність гривневих депозитів на 3 місяці зросла тут на 0,3 в.п. — до 15% річних.

Кредит Дніпро Банк збільшив ставку за вкладами в нацвалюті на 6 місяців на 0,5 в.п. і тепер платить за ними 16,5% річних.

Яким депозитам віддають перевагу українці

Обсяги заощаджень громадян в українських банках побили новий рекорд: на 1 листопада, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), люди тримали на своїх рахунках 1 534,8 млрд грн, із яких понад 1 трлн грн — у національній валюті.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, назвав декілька причин такого розподілення вкладів:

ставки дохідності за гривневими вкладами в 11−12 разів вищі за валютні (якщо конвертувати дохід за валютними вкладами в гривню);

гривневі вклади відкриваються переважно на невеликі терміни, тоді як для клієнтів, що розміщують долари чи євро, пріоритетним терміном розміщення є 1 рік і довше;

більшість вкладників використовують валютні депозити як «сейф», а не як механізм прибутку, — це надійний спосіб зберегти кошти;

валютні вклади часто є частиною диверсифікованого портфеля вкладника, який лише дещицю заощаджень розміщує на валютному депозиті;

клієнти, що розміщують кошти на валютних депозитах, здебільшого постійні. Тобто після завершення терміну вкладу вони не забирають кошти з банку, а подовжують дію депозиту або відкривають новий (залежно від умов вкладу).

Водночас левова частка грошей, понад 70%, за інформацією ФГВФО, розміщена на поточних рахунках, а ще понад 17% — на вкладах строком до 3 місяців.

Натомість через сильні девальваційні очікування населення продовжує скуповувати валюту. За останні 11 місяців чиста купівля готівкової ВКВ склала еквівалент $6,1 млрд. При цьому приватні покупці дедалі частіше віддають перевагу євро.

В жовтні 2025 року обіг готівкового євро у населення був найбільший за історію доступних даних — еквівалент $1,08 млрд (+23% до вересня). Попередній максимум був на піку зростання євро щодо долару — $0,96 млрд", — підрахував фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Ця тенденція вже позначається на розподілі між вкладами в доларі і євро валютних строкових депозитів. Хоча зміни відбуваються доволі повільно.

Наприклад, в пресслужбі Ощаду «Мінфіну» розповіли, що «розподіл між депозитами в доларах і євро є стабільним: близько 4% складають вклади в євро та близько 25% вклади в доларах США».

«Співвідношення заощаджень у різних валютах змінюється незначно. Клієнти й надалі розподіляють кошти, відповідно до своїх фінансових цілей, вибираючи як гривневі, так і валютні депозити», — повідомила Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банк.

За словами Дмитра Коваля, директора Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ, в його банку останніми місяцями розподіл не змінюється.

«Якщо ж дивитися в довшій перспективі, частка депозитів у євро зросла щодо доларових», — уточнив він.

Читайте також: Куди інвестувати $100 тис в умовах воєнної економіки України: ризики та можливості

Які депозитні ставки побачимо у грудні

Опитані нами фінансисти розповіли, що не мають наміру коригувати депозитні ставки у грудні.

«Наразі не плануємо перегляд ставок у грудні. На нашу думку, ставки залишатимуться відносно сталими. Водночас зміна облікової ставки НБУ може вплинути на ставки за депозитами», — прокоментували це питання в пресслужбі Ощаду.

Ірина Стрепетова із Сенс Банку припускає можливі незначні коливання дохідності. Однак загальний рівень дохідності, ймовірно, залишатиметься без суттєвих змін", — уточнила вона.

Натомість Дмитро Коваль із ПУМБ не виключає «запуск окремих акційних пропозицій окремих банків та, зокрема, новорічних пропозицій від ПУМБ».

Про те, що у українців буде можливість збільшити свої заробітки на вкладах у грудні, говорить і Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

«Наразі мова йде про те, що в сегменті депозитів триває «високий сезон», під час якого банки готові запропонувати вкладникам додаткові бонуси в розмірі 1,5−2 в.п. до наявних ставок.

За нашими оцінками, у грудні максимальні ставки (базові + бонусні відсотки) за гривневими вкладами можуть сягнути 17,5−18% річних. І цей період протримається щонайменше до середини січня 2026 року. Наприклад, наш банк на честь 18-річчя нещодавно провів короткотермінову акцію для вкладників, запропонувавши ставку дохідності у 18% річних на 18-місячні депозити. Однак це, радше, виняток зі стратегії банку", — розповів він «Мінфіну».

Водночас, за його словами, середні ставки, як і раніше, залишаються досить сталими: залежно від строку розміщення коштів, вони складають від 13% до 14,5% річних.

«За нашими оцінками, до кінця року глобальних змін у ставках не станеться (окрім потенційних заохочувальних акційних пропозицій). Як і раніше, найзатребуванішими будуть вклади строком на 6−9 міс. та 1 рік, за якими пропонуються найвищі ставки», — резюмував Дмитро Замотаєв.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.11.2025−01.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.11.2025−01.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.11.2025−01.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут