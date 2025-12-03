Як зміняться депозитні ставки банків у грудні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 грудня 2025, 15:22

Як зміняться депозитні ставки банків у грудні

В останній місяць року традиційно збільшуються обсяги соціальних та інших виплат населенню. Частину цих коштів люди розміщують на депозити. Таку сезонну динаміку враховують і банки: фінустанови, які потребують додаткових ресурсів, готують спеціальні пропозиції для майбутніх вкладників. «Мінфін» розпитав у банкірів, які депозитні ставки вони запропонують населенню у грудні.

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Наразі банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн продовжують тримати паузу у перегляді пропозицій для приватних вкладників. За останні два тижні свої ставки переглянули лише дві фінустанови.

Читайте також: Топ-10 банків для ФОПа, що працює в ІТ: розбираємо тарифи

Як за останні два тижні змінили депозитні ставки великі банки

КомінБанк на 0,2 в.п. зрізав ставку за депозитами в гривні на 9 і 6 місяців і тепер платить за ними 15,3% річних. Натомість дохідність гривневих депозитів на 3 місяці зросла тут на 0,3 в.п. — до 15% річних.

Кредит Дніпро Банк збільшив ставку за вкладами в нацвалюті на 6 місяців на 0,5 в.п. і тепер платить за ними 16,5% річних.

Яким депозитам віддають перевагу українці

Обсяги заощаджень громадян в українських банках побили новий рекорд: на 1 листопада, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), люди тримали на своїх рахунках 1 534,8 млрд грн, із яких понад 1 трлн грн — у національній валюті.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, назвав декілька причин такого розподілення вкладів:

  • ставки дохідності за гривневими вкладами в 11−12 разів вищі за валютні (якщо конвертувати дохід за валютними вкладами в гривню);
  • гривневі вклади відкриваються переважно на невеликі терміни, тоді як для клієнтів, що розміщують долари чи євро, пріоритетним терміном розміщення є 1 рік і довше;
  • більшість вкладників використовують валютні депозити як «сейф», а не як механізм прибутку, — це надійний спосіб зберегти кошти;
  • валютні вклади часто є частиною диверсифікованого портфеля вкладника, який лише дещицю заощаджень розміщує на валютному депозиті;
  • клієнти, що розміщують кошти на валютних депозитах, здебільшого постійні. Тобто після завершення терміну вкладу вони не забирають кошти з банку, а подовжують дію депозиту або відкривають новий (залежно від умов вкладу).

Водночас левова частка грошей, понад 70%, за інформацією ФГВФО, розміщена на поточних рахунках, а ще понад 17% — на вкладах строком до 3 місяців.

Натомість через сильні девальваційні очікування населення продовжує скуповувати валюту. За останні 11 місяців чиста купівля готівкової ВКВ склала еквівалент $6,1 млрд. При цьому приватні покупці дедалі частіше віддають перевагу євро.

В жовтні 2025 року обіг готівкового євро у населення був найбільший за історію доступних даних — еквівалент $1,08 млрд (+23% до вересня). Попередній максимум був на піку зростання євро щодо долару — $0,96 млрд", — підрахував фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Ця тенденція вже позначається на розподілі між вкладами в доларі і євро валютних строкових депозитів. Хоча зміни відбуваються доволі повільно.

Наприклад, в пресслужбі Ощаду «Мінфіну» розповіли, що «розподіл між депозитами в доларах і євро є стабільним: близько 4% складають вклади в євро та близько 25% вклади в доларах США».

«Співвідношення заощаджень у різних валютах змінюється незначно. Клієнти й надалі розподіляють кошти, відповідно до своїх фінансових цілей, вибираючи як гривневі, так і валютні депозити», — повідомила Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банк.

За словами Дмитра Коваля, директора Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ, в його банку останніми місяцями розподіл не змінюється.

«Якщо ж дивитися в довшій перспективі, частка депозитів у євро зросла щодо доларових», — уточнив він.

Читайте також: Куди інвестувати $100 тис в умовах воєнної економіки України: ризики та можливості

Які депозитні ставки побачимо у грудні

Опитані нами фінансисти розповіли, що не мають наміру коригувати депозитні ставки у грудні.

«Наразі не плануємо перегляд ставок у грудні. На нашу думку, ставки залишатимуться відносно сталими. Водночас зміна облікової ставки НБУ може вплинути на ставки за депозитами», — прокоментували це питання в пресслужбі Ощаду.

Ірина Стрепетова із Сенс Банку припускає можливі незначні коливання дохідності. Однак загальний рівень дохідності, ймовірно, залишатиметься без суттєвих змін", — уточнила вона.

Натомість Дмитро Коваль із ПУМБ не виключає «запуск окремих акційних пропозицій окремих банків та, зокрема, новорічних пропозицій від ПУМБ».

Про те, що у українців буде можливість збільшити свої заробітки на вкладах у грудні, говорить і Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

«Наразі мова йде про те, що в сегменті депозитів триває «високий сезон», під час якого банки готові запропонувати вкладникам додаткові бонуси в розмірі 1,5−2 в.п. до наявних ставок.

За нашими оцінками, у грудні максимальні ставки (базові + бонусні відсотки) за гривневими вкладами можуть сягнути 17,5−18% річних. І цей період протримається щонайменше до середини січня 2026 року. Наприклад, наш банк на честь 18-річчя нещодавно провів короткотермінову акцію для вкладників, запропонувавши ставку дохідності у 18% річних на 18-місячні депозити. Однак це, радше, виняток зі стратегії банку", — розповів він «Мінфіну».

Водночас, за його словами, середні ставки, як і раніше, залишаються досить сталими: залежно від строку розміщення коштів, вони складають від 13% до 14,5% річних.

«За нашими оцінками, до кінця року глобальних змін у ставках не станеться (окрім потенційних заохочувальних акційних пропозицій). Як і раніше, найзатребуванішими будуть вклади строком на 6−9 міс. та 1 рік, за якими пропонуються найвищі ставки», — резюмував Дмитро Замотаєв.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 16,75% - 16,50% - 17,00% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,75% - 5,00% -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КомінБанк* 15,50% - 15,30% 0,20% 15,30% 0,20% 15,00% 0,30% - -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк * 14,75% - 16,50% - 16,25% - 16,00% - - -
Кредит Дніпро Банк 14,50% - - - 16,50% 0,50% 16,50% - - -
Південний 14,50% - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Альянс Банк 14,25% - 15,35% - 14,75% - 14,75% - 5,50% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 14,75% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% - - -
Укрексімбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Укргазбанк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 12,00% - - -
Кредобанк 12,50% - - - 13,50% - - - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Правекс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,50% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.11.2025−01.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Акордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Універсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,25% - 1,25% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.11.2025−01.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євродепозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - 0,05% -
Універсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.11.2025−01.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами