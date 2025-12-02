Як вибрати банк ФОПу, що працює в ІТ: розбираємо тарифи топ-10 банків

Одне з основних питань, яке виникає під час реєстрації ФОПу, — відкриття рахунку у банку. При цьому запити працівників ІТ суттєво відрізняються від підприємців, що надають інші послуги. Водночас для банків ФОПи та компанії зі сфери ІТ — перспективні клієнти, за яких варто поборотись. Які саме умови пропонують для них найбільші банки та де вигідніше відкрити рахунок, розбирався «Мінфін».

ІТ-сфера в Україні почала відновлювати втрачені позиції. Експортний виторг ІТ-послуг у третьому кварталі зросла до $1,7 млрд доларів, що на 5,2% більше, ніж торік. Лише за вересень обсяг ІТ-експорту становив 557 млн грн — це один із найкращих показників цього року.

За даними DOU, кількість нових реєстрацій ФОПів у третьому кварталі також зросла — 9 575, проти 9 144 у другому кварталі, а кількість закриттів зменшилась — 8 074, проти 8 750.

«Мінфін» підготував огляд 10 найкращих банків, які орієнтуються на ФОПів із ІТ. У восьми з них є окремі тарифні плани для айтівців. Також до переліку включили monobank, який, хоча й не має окремого тарифу, але є доволі популярним серед айтівців, а також àбанк, де кількість клієнтів-ФОПів зі сфери ІТ динамічно зростає — на 53% від початку року.

Що важливо враховувати при виборі банку ІТ-ФОПу

Вартість відкриття та обслуговування рахунку. Це перше, на що зазвичай звертають увагу при виборі банку. Однак для ІТ цей показник не має бути визначальним. Водночас є й низка інших показників, які мають ще більше значення.

Вартість трансакцій. Перед відкриттям рахунку обов’язково поцікавитись комісіями та додатковими платежами за проведення операцій. Насамперед йдеться про зарахування коштів від нерезидентів, обмін валюти, виведення готівки.

Продаж валюти та підтримка міжнародних платежів. Важливо, з якими міжнародними платіжними системами працює банк —Visa, MasterCard, Western Union, Payoneer, PayPal, Wise, Paysera та American Express. Також часто потрібні хороші умови переказів SWIFT та SEPA — європейська система переказів.

Умови виведення готівки. Це, зокрема, вартість зняття готівки безпосередньо з рахунку ФОПа, а також переказ коштів на особисті рахунки.

Додаткові переваги, як-от обслуговування 24/7, консультації щодо ведення бізнесу і сплати податків тощо.

Вартість відкриття та обслуговування рахунків

У більшості банків відкриття рахунку для ФОПа чи підключення спеціального тарифного плану є безкоштовним. Натомість уже вартість обслуговування може бути як безплатною, так і платною, але зазвичай вартість не перевищує 100 грн на місяць.

«Відкриття рахунку ФОП на тарифному пакеті „IT Professionals“ в Креді Агріколь Банку безкоштовне. Перші 2 місяці обслуговування — також безкоштовні, далі — 50 грн на місяць. Але при сплаті за рік — надається знижка 10%. Також варто зазначити, що наразі діє акційна пропозиція — 12 місяців без абонплати для нових клієнтів, що відкриють поточний рахунок ФОП на тарифному пакеті „IT Professionals“ до 29 грудня 2025 р.», — розповідає директорка департаменту розвитку бізнесу клієнтів Professionals та приватних осіб Креді Агріколь Банку Оксана Ященко.

В àбанку, Приваті та monobank обслуговування безоплатне. В ОТР за тариф IT Professional доведеться платити 99 грн на місяць.

Вартість трансакцій та додаткові платежі

Плата за окремий тарифний план чи обслуговування рахунку — не визначальний показник. І подекуди висока плата за обслуговування може бути виправданою відсутністю або мінімальними комісіями. Зокрема, може бути встановлена абонплата за розрахунково-касове обслуговування. Наприклад, у Приваті в тарифі IT Expert абонплати за РКО немає, а натомість у ПУМБ щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування пакета Соder становить 70 грн.

Також варто зважати, що пакетні тарифи на обслуговування ФОПів не завжди передбачають випуск картки. Зокрема, в ОТП користувачам IT Professional треба сплатити ще 99 грн за випуск картки, у Sense Bank оформлення віртуальної Бізнес-картки на пластиковому носії у Sense SuperApp коштує 100 грн. А ось, наприклад, в àбанк доплачувати не доведеться.

Здебільшого платними є виписки з рахунків та різноманітні довідки про рух коштів на паперових носіях. Наприклад, у Кредобанку надання довідки за відповідним запитом клієнта обійдеться у 150 грн. Якщо йдеться про складну довідку, яка потребує додаткового аналізу, то це уже 300 — 600 грн, залежно від терміновості.

Умови обслуговування для IT-ФОПів

Банк Назва тарифного пакету Вартість обслуговування Зняття готівки Продаж валюти Умови виведення коштів з рахунку ФОП на власну картку фізособи àбанк ФОП Безоплатно До 30 тис. грн/міс без комісії, далі комісія — 0,75%. без комісій безоплатно Креді Агріколь IT Professionals Безоплатно перші 2 міс., далі — 50 грн/міс при переказі на рахунок фізособи безоплатно 0,10% безоплатно Кредобанк Підприємець IT 39 грн/міс. за обслуговування рахунку в гривні, 99 грн/міс. — у валюті 1,2%, мін. 50 грн 0,10% — 0,3%, залежно від суми 0,10% ОТП Банк IT Professional 99 грн/міс. 1%, мін. 30 грн. 0,25% безоплатно Приват «IT Expert» Безоплатно до 100 тис. грн без комісії без комісій безоплатно ПУМБ Coder Безоплатно 6 міс. далі — 70 грн/міс. 1,00% 0,15% до 100 тис. грн/міс, без комісії Райффайзен Банк BenefIT 40 грн/міс. при переказі на рахунок фізособи безоплатно 0,15% включено до плати за пакет Сенс Банк Lead 50 грн/міс 1% мін.50 UAH без комісій безоплатно до 300 тис. грн/міс Укрсиббанк ІТ-підприємець 20 грн/міс. 1,5%, мін. 50 грн 0,10% безоплатно Універсал Банк (Monobank) ФОП Mono безоплатно 0,90% без комісій зняття готівки до 50 тис. грн/міс без комісії.

Продаж валюти та міжнародні платежі

Для ІТ-клієнтів, які працюють здебільшого з іноземними замовниками, умови зарахування платежів від нерезидентів та продаж валюти є вкрай важливими.

Додаток àбанку (àbank24) інтегрований з системою Payoneer. Для його використання в меню достатньо зайти в «Міжнародні перекази», обрати Payoneer і застосунок системи переказів відкриється автоматично. Кошти можна швидко вивести безпосередньо на картку àбанк. При цьому за зарахування немає комісії, а за відправку діють тарифи Payoneer.

ІТ-ФОПам у цьому банку також пропонують продаж валюти без комісії, цілодобовий валютообмін та отримання переказів через SEPA без комісій. Як пояснюють в àбанку, SEPA-переказ можна надіслати з будь-якого європейського банку, а отримати кошти можна у євро та гривні.

У Креді Агріколь для отримання коштів від нерезидентів потрібно мати поточний рахунок в іноземній валюті та надати його міжнародні реквізити відправнику. Кошти зараховуються без втрат. Але при продажі валюти діє комісія 0,1%.

Приват для клієнтів-айтівців пропонує спрощений обмін валют із рахунку ФОП. Гроші можна відразу конвертувати на особисту гривневу картку в «Приват24 для бізнесу».

Окремі банки пропонують різні тарифні плани для підприємців, які отримують валютний виторг, і для тих, хто переважно отримує виторг у гривні. Зокрема, Кредобанк має тарифний план «Підприємець IT» — для тих, хто отримує кошти у гривні, та «Підприємець IT-FX» — за необхідності зарахування валюти. При другому варіанті обслуговування валютного рахунку безоплатне, натомість дорожче обслуговування рахунку в гривні — 119 грн на місяць.

Загалом продаж валюти без комісії айтівцям пропонують àбанк, Приват, monobank та Sense Bank. В інших є невелика комісія — 0,1−0,3%.

Що варто знати про зняття готівки

Здебільшого за зняття готівки безпосередньо з рахунку ФОП доведеться сплатити комісію. Щоправда, окремі банки дозволяють зняти безоплатно лімітовану кількість готівки. Скажімо, àбанк дозволяє до 30 тис. грн зняти безпосередньо з рахунку ФОПа без комісії (далі 0,75% комісії — найнижча комісія на ринку), Приват — до 100 тис. Щодо комісій, то їх розмір коливається від 0,9% до 1,5%.

За словами Оксани Ященко, найдешевший спосіб зняття готівки для ФОПа, який обслуговується у Креді Агріколь Банку, — попередньо переказати її з поточного рахунку ФОП на власну преміальну картку фізособи, і скористатись або одним з банкоматів мережі в Україні, або ж будь-яким банкоматом за кордоном. Такі операції не тарифікуються. Можна безкоштовно знімати і в банкоматах інших українських фінустанов, але це вже в межах лімітів: 25−35 тис. грн на місяць, залежно від рівня оформленої картки. Якщо ж знімати кошти безпосередньо з поточного рахунку ФОП в касі банку, треба сплатити 1,5% від суми і мінімально 50 грн за операцію.

До речі, ця порада працює не лише для клієнтів Креді Агріколь. Якщо кошти спочатку переказати на власний рахунок фізичної особи, тоді можна безоплатно знімати гроші в банкоматі свого банку чи навіть на касі в магазині (якщо йдеться про невеликі суми). Здебільшого, тарифні плани для ІТ ФОПів передбачають безкоштовний переказ коштів із бізнес-рахунку на власну картку фізособи у цьому ж банку. Але подекуди на такі перекази діють ліміти. Зокрема, у ПУМБі це 100 тис. грн на місяць, у Sense bank — 300 тис. грн.

Щодо àбанку, то він, окрім безоплатного переказу на власну картку в цьому ж банку, пропонує також перекази за фіксованою комісією у 3 грн на рахунок фізособи в іншій установі.

Які додаткові «бонуси» пропонують банки ІТ-ФОПам

Усі українські банки, які працюють з айтівцями, пропонують дистанційне відкриття та обслуговування рахунку. Для айтівців, які не прив’язані до офісу і можуть працювати віддалено з будь-якої точки, це важливий чинник.

«Креді Агріколь активно фокусується на потребах ІТ-компаній та IT-спеціалістів, пропонуючи комплексне рішення — Code of Trust, що дозволяє клієнтам відкривати рахунки дистанційно з будь-якої точки світу та отримувати послуги доставки карток у 220 країн світу; користуватися інтернет-банком CA+ Pro, що розроблений спеціально для ІТ-клієнтів та завдяки мультикабінету дозволяє довіреним особам керувати рахунками як одного ФОПа, так і великої групи ФОП ІТ. Також найпоширеніші операції та сервіси для ФОП можна здійснити в мобільному застосунку для фізичних осіб CA+», — розповідає директорка Оксана Ященко.

Клієнти, що скористаються пакетом «IT Professionals» та виберуть один із преміальних пакетів для власних потреб, мають змогу обслуговуватись у персонального менеджера та отримають доступ до консьєрж-сервісу від Masterсard.

В Укрсиббанку ІТ-підприємцям пропонують персонального менеджера, пріоритетне обслуговування у відділенні та окрему лінію контакт-центру для цілодобових дзвінків з функцією сall-back для дзвінків із-за кордону.

Послугу персонального менеджера можна підключити також в àбанку. Крім того, банк пропонує єдиний застосунок для фізичних осіб та ФОПів — не потрібно встановлювати два окремих — для бізнесу та для власного приватного рахунку.

«Всі типові операції та сервіси для ФОП поєднані з фізичними особами в єдиному мобільному застосунку àbank24. Є також розширена WEB-версія клієнт-банку для ФОП та юридичних осіб — аБізнес», — пояснюють у банку.

Також банк обіцяє цілодобовий валютообмін та підтримку 24/7. Опція цілодобової підтримки може здаватись другорядною, але вона може бути важлива для тих айтівців, чиї клієнти перебувають в іншій пів кулі і є велика різниця в часі.

Серед бонусів для працівників сфери банки також часто пропонують консультації із зовнішньоекономічної діяльності та сплати податків, преміумкартки з підвищеним кешбеком, а також знижки від компаній-партнерів (від страхування до поїздок на таксі).

Та перш ніж обрати ту чи іншу пропозицію, ми б радили все ж детально вивчити умови того чи іншого тарифного плану і орієнтуватись на вартість тих банківських послуг, якими ви плануєте користуватись найчастіше.