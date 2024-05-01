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1 травня 2024, 14:30

Депозити дешевшають: найкращі пропозиції від малих банків за вкладами на 3, 6 і 9 місяців

Попри зменшення дохідності депозитів, населення й надалі нестиме гроші до банків. Такі прогнози дають фінансисти на найближчі декілька місяців. Утім, як свідчить поточна ситуація, у вкладників залишатиметься можливість знайти цікаві депозитні пропозиції. Докладніше про це — у традиційному огляді дохідностей вкладів, які пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Згідно з опитуванням Нацбанку про банківське фондування, загалом за січень-березень цього року банкіри зафіксували зменшення обсягу залучення грошей від населення, що сталося вперше з третього кварталу 2021 року.

Структура вкладів у банках

Але просідання обсягів вкладень населення в банках, схоже, залишається позаду. За повідомленням Фонду гарантування вкладів, загальна сума коштів фізичних осіб у банках за березень 2024 року зросла на 20,3 млрд грн і станом на 1 квітня становила 1,228 трлн грн. Хоча це все ще менше, ніж на початок цього року (1,235 трлн грн).

Переважно йдеться про депозити приватних вкладників: частка ФОП у структурі власників депозитів станом на 1 квітня 2024 року становила лише 3,3%. При цьому українці продовжують тримати свої заощадження у гривні: на вклади у нацвалюті припадає 789,1 млрд грн, або близько 64% від загального обсягу грошей фізосіб у банках.

На другий квартал банки очікують «несуттєве» збільшення обсягів залучень від фізосіб та компаній.

Причому рівень ставок, за прогнозами фінансистів, не матиме суттєвого впливу на приплив грошей, а більшість респондентів очікує на незначне зниження ціни депозитів населення.

Як банки змінили ставки

Малі банки поки що тримають поточний рівень ставок для приватних вкладників. Щобільше, банк Агропросперіс за останні два тижні збільшив дохідність вкладів в гривні на 3 місяці відразу на 3 в.п. — до 18% річних.

На запит «Мінфіну» у банку відповіли, що ставки діють за акційним депозитом, а максимальна сума вкладу обмежена 50 000 грн. За словами представників банку, таку ставку вони запровадили для залучення нових клієнтів.

«З огляду на умови ринку, найближчими місяцями плануємо незначне зниження відсоткових ставок на усі терміни. На нашу думку, загалом у банках ставки несуттєво зменшуватимуться, але, попри це, депозит залишатиметься вигідним інструментом інвестування, оскільки його дохідність перевищує рівень інфляції й уся сума вкладу гарантується державою», — додали в Агропросперіс.

Юнекс зменшив ставки за всіма гривневими вкладами на 1 в.п. Найменше платить зараз за найкоротшими вкладами — на 3 місяці — 14% річних, найбільше — 14,75% річних — за вкладами на рік.

Найкращі пропозиції

Окрім Агропросперіса, найкращу дохідність за гривневими вкладами на 3 місяці пропонують також Асвіо банк (17% річних) та Кристалбанк (16,75% річних).

За вкладами на півроку найбільше платять банк Асвіо, Полтава-банк та Кристалбанк (16% річних). 15,75% річних пропонують Кредивест банк та Банк інвестицій та заощаджень. Три банки — РВС Банк, Агропросперіс та Альтбанк - пропонують за цими вкладами 15,5% річних.

За вкладами на 9 місяців найкращі умови пропонують Полтава-банк (16% річних) та Банк інвестицій та заощаджень (15,75% річних). 15,5% річних можна заробити в Агропросперіс, Кристалбанку, Міжнародному інвестиційному банку та у Кредитвесті.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,60% - - - 16,00% - 17,00% - - -
Полтава-Банк 16,50% - 16,00% - 16,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 16,50% - - - 15,50% - 15,00% - 5,00% -
Агропросперіс 16,25% - 15,50% - 15,50% - 18,00% 3,00% - -
Комінвестбанк 16,20% - - - - - - - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 15,75% - 15,75% - 15,75% - 16,00% - - -
Кристалбанк* 15,75% - 15,50% - 16,00% - 16,75% - 6,00% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полікомбанк 15,40% - 14,80% - 14,40% - 7,20% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,75% - 15,50% - -
Український капітал* 15,00% - 15,00% - 15,00% - 16,00% - 0,01% -
Юнекс банк 14,75% 0,75% 14,50% 1,00% 14,50% 1,00% 14,00% 1,00% - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Піреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 14,00% - 14,25% - 10,25% - - -
Кліринговий Дім - - 14,15% - 13,60% - 15,80% - - -
Альтбанк - - - - 15,50% - - - 5,50% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.04.2024−29.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - -
Банк інвестицій та заощаджень
 2,35% - 2,35% - 2,35% - 1,85% - - -
Комінвестбанк 2,22% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,45% - 0,80% - 0,12% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.04.2024−29.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Комінвестбанк 2,22% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,45% - 0,80% 0,30% 0,12% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - -

-

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.04.2024−29.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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