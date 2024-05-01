Депозити дешевшають: найкращі пропозиції від малих банків за вкладами на 3, 6 і 9 місяців

Попри зменшення дохідності депозитів, населення й надалі нестиме гроші до банків. Такі прогнози дають фінансисти на найближчі декілька місяців. Утім, як свідчить поточна ситуація, у вкладників залишатиметься можливість знайти цікаві депозитні пропозиції. Докладніше про це — у традиційному огляді дохідностей вкладів, які пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Згідно з опитуванням Нацбанку про банківське фондування, загалом за січень-березень цього року банкіри зафіксували зменшення обсягу залучення грошей від населення, що сталося вперше з третього кварталу 2021 року.

Структура вкладів у банках

Але просідання обсягів вкладень населення в банках, схоже, залишається позаду. За повідомленням Фонду гарантування вкладів, загальна сума коштів фізичних осіб у банках за березень 2024 року зросла на 20,3 млрд грн і станом на 1 квітня становила 1,228 трлн грн. Хоча це все ще менше, ніж на початок цього року (1,235 трлн грн).

Переважно йдеться про депозити приватних вкладників: частка ФОП у структурі власників депозитів станом на 1 квітня 2024 року становила лише 3,3%. При цьому українці продовжують тримати свої заощадження у гривні: на вклади у нацвалюті припадає 789,1 млрд грн, або близько 64% від загального обсягу грошей фізосіб у банках.

На другий квартал банки очікують «несуттєве» збільшення обсягів залучень від фізосіб та компаній.

Причому рівень ставок, за прогнозами фінансистів, не матиме суттєвого впливу на приплив грошей, а більшість респондентів очікує на незначне зниження ціни депозитів населення.

Як банки змінили ставки

Малі банки поки що тримають поточний рівень ставок для приватних вкладників. Щобільше, банк Агропросперіс за останні два тижні збільшив дохідність вкладів в гривні на 3 місяці відразу на 3 в.п. — до 18% річних.

На запит «Мінфіну» у банку відповіли, що ставки діють за акційним депозитом, а максимальна сума вкладу обмежена 50 000 грн. За словами представників банку, таку ставку вони запровадили для залучення нових клієнтів.

«З огляду на умови ринку, найближчими місяцями плануємо незначне зниження відсоткових ставок на усі терміни. На нашу думку, загалом у банках ставки несуттєво зменшуватимуться, але, попри це, депозит залишатиметься вигідним інструментом інвестування, оскільки його дохідність перевищує рівень інфляції й уся сума вкладу гарантується державою», — додали в Агропросперіс.

Юнекс зменшив ставки за всіма гривневими вкладами на 1 в.п. Найменше платить зараз за найкоротшими вкладами — на 3 місяці — 14% річних, найбільше — 14,75% річних — за вкладами на рік.

Найкращі пропозиції

Окрім Агропросперіса, найкращу дохідність за гривневими вкладами на 3 місяці пропонують також Асвіо банк (17% річних) та Кристалбанк (16,75% річних).

За вкладами на півроку найбільше платять банк Асвіо, Полтава-банк та Кристалбанк (16% річних). 15,75% річних пропонують Кредивест банк та Банк інвестицій та заощаджень. Три банки — РВС Банк, Агропросперіс та Альтбанк - пропонують за цими вкладами 15,5% річних.

За вкладами на 9 місяців найкращі умови пропонують Полтава-банк (16% річних) та Банк інвестицій та заощаджень (15,75% річних). 15,5% річних можна заробити в Агропросперіс, Кристалбанку, Міжнародному інвестиційному банку та у Кредитвесті.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.04.2024−29.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.04.2024−29.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.04.2024−29.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.