За тиждень курс долара та євро просів на міжбанку: які цінники побачимо цими вихідними

Цей тиждень знову був дуже насиченим як на світовому, так і українському валютному ринку. Втім, за рахунок нашого дуже «затисненого» обмеженнями ринку світові новини не мали на нього вирішального впливу, набагато важливішими були внутрішні події.

З міжнародних подій, які суттєво впливають на поведінку пари євро/долар, а отже, і на курс євро в Україні, варто зазначити:

Зниження відсоткових ставок ЄЦБ на 25 б. п. ЄЦБ заявив, що таке рішення грунтується на оновленій оцінці перспектив споживчих цін, динаміки базової інфляції та ефективності грошово-кредитної політики. Наразі інфляція в ЄС перебуває приблизно на рівні середньострокового цільового показника 2%, йдеться у прес-релізі європейського регулятора. При цьому, зростання ВВП 2025 року становитиме 0,9%, 2026 року — 1,1%, а 2027 року — 1,3%. Тобто за фактом, європейська економіка все ж таки залишається на межі стагнації та рецесії.

Цікава заява керівництва ЄЦБ про те, що «Рада керуючих не бере на себе жодних попередніх зобов'язань щодо конкретного шляху зміни процентної ставки». І те, що «в нинішніх умовах виняткової невизначеності… рішення щодо ставки ґрунтуватимуться на оцінці перспектив інфляції у світлі економічних та фінансових даних, що надходять, динаміки базової інфляції та ефективності грошово-кредитної політики».

Головним же меседжем для інвесторів стала заява регулятора про те, що він має намір забезпечити стійку стабілізацію інфляції на цільовому рівні 2% на рік у середньостроковій перспективі.

Рішення ЄЦБ щодо ставок співпало з очікуваннями ринку. На тлі чергових скандалів у США, тепер уже між Ілоном Маском і Дональдом Трампом, суперечливих даних з американської економіки, а також загрози запровадження підвищених мит США щодо європейських товарів євро все ж таки знову трохи потіснив долар на світовому ринку.

Пара євро/долар за тиждень

Така поведінка євровалюти може говорити про те, що інвестори втомилися від непередбачуваності США та розглядають євро як більш прогнозовану валюту. Навіть при тому, що економіка Європи поки що не демонструє особливих успіхів.

Наразі європейська економіка перебуває у підвішеному стані: США відклали введення 50-відсоткового мита на європейські товари до 9 липня. Від того, наскільки драматично розвиватиметься торгове протистояння між Штатами та ЄС, залежатиме масштаб ралі пари євро/долар на світових ринках, а отже — і стрибки курсу євро в Україні.

6 червня ЄС та Україна повернулися до довоєнного режиму торгових квот. Тепер блок знову встановлюватиме квоти на імпорт українських продуктів, щоб захистити своїх фермерів. За різними оцінками, наша країна втрачатиме близько $2,8 млрд-$3,6 млрд експортної виручки на рік.

За підрахунками Нацбанку, через повернення до стандартних умов торгівлі з ЄС Україна втратить близько $800 млн на експорті вже до кінця 2025 року. Про це на брифінгу 5 червня заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Скорочення валютних надходжень вдарить по нашому валютному ринку, оскільки ці недонадходження валюти від експорту доведеться на міжбанку закривати Нацбанку за рахунок продажу ЗВР під час проведення інтервенцій.

Щоправда, як заявив в інтерв'ю Reuters єврокомісар із сільського господарства Крістоф Хансен, ЄС та Україна вже ведуть переговори щодо нових правил торгівлі. За словами Хансена, нова угода встановить імпортні квоти на сільськогосподарську продукцію з України на рівні «між» поточними правилами та тимчасовими винятками, наданими після вторгнення росії у 2022 році, які прозвали «торговим безвізом».

З українських подій, які серйозно впливають на настрої всіх учасників валютного ринку нашої країни, варто зазначити:

Збереження облікової ставки Нацбанку на рівні 15,5% річних та зниження ЗВР . Правління НБУ впевнене, що інфляція у травні досягла свого локального максимуму і далі піде на спад. Статистики за травень ще немає. За результатами квітня інфляція у річному обчисленні прискорилася до 15,1% із 14,6% у березні.

Учасники ринку чекали такого рішення регулятора щодо ставки, тому їх здебільшого цікавили меседжі, які керівництво НБУ озвучує на прес-конференції за підсумками свого засідання. Головний із них — можливість закрити зростання бюджетних витрат на оборону беземісійним шляхом, а також той факт, що на тлі відносно стабільного валютного курсу долара населення та бізнес не так агресивно, як раніше, скуповують валюту. Причому на тлі нестабільності долара у світі громадяни почали більше купувати євро.

На цьому фоні новина про те, що станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, за травень знизилися на 4,6%, не надто спрацювала проти гривні, оскільки наявних обсягів поки що достатньо для підтримки курсу гривні на нашому «затисненому» обмеженнях ринку.

Продовження масованих обстрілів росією українських міст, транспортної та цивільної інфраструктури, обстановка на фронтах . Тут, на жаль, нічого не змінилося навіть після переговорів України та росії у Стамбулі. Агресивні дії рф як на фронтах, так і під час обстрілів української території працюють проти економіки України, а отже, і проти стабільності гривні.

Враховуючи, що гривня, як і раніше, «прив'язана» до долара і НБУ утримує його курс щодо нацваліти поки що умовно стабільним, усі найбільші «гойдалки» безготівкового курсу у нас за тиждень пройшли по євро, курс якого і відображає всі зовнішні перипетії світових валютних ринків.

Курс долара на міжбанку

Курс євро на міжбанку

Готівковий ринок України при цьому продовжує поводитися спокійніше, ніж міжбанк.

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

У підсумку, за період із 2 по 6 червня курс продажу долара на міжбанку просів на 14 копійок — з 41,56/41,60 до 41,40/41,44 гривень, готівковий долар увечері в п'ятницю, 6 червня, обмінники фінкомпаній продавали по 41,35 — 41,60 гривень.

За євро за цей же період курс продажу на торгах знизився майже на 20 копійок, зі стартових рівнів 2 червня 47,39/47,41 до 47,1835/47,2084 гривень на завершення сесії 6 червня. Готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці продавався в межах 47,55 — 47,65 гривень.

Враховуючи, що світова та внутрішня економічна та військова ситуація в Україні зберігають явні ознаки невизначеності, у ці вихідні власники обмінників пропрацюють із середнім за рівнем спредом між купівлею та продажем долара в межах 20−25 копійок, а щодо євро — в межах 20−40 копійок. В оптових обмінниках цих вихідних спред по долару та євро буде в межах 15−20 копійок. Особливого ажіотажу як щодо купівлі валюти громадянами, так і з її продажу не очікується.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 7−8 червня

Курс готівкового долара у суботу та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих у ці дні відділень банків буде в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,30 гривень та продаж від 41,40 до 41,80 гривень .

Курс готівкового євро цих вихідних буде в межах коридору: прийом від 46,95 до 47,45 гривень та продаж від 47,50 до 47,80 гривень .

Власники окремих обмінних пунктів можуть ще скоригувати зазначені прогнозні курси купівлі/продажу долара та євро ще на плюс-мінус 5−7 копійок залежно від своїх індивідуальних завдань у конкретному регіоні України.