Міжнародні резерви у травні зменшилися на 4,6%

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2025 року становили $44 535,5 млн. У травні вони зменшилися на 4,6%. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу НБУ .

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«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті», — йдеться у повідомленні.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Регулятор зазначив, що попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Низка чинників

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 962,4 млн та викупив до резервів $1,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у травні становив $2 961,1 млн

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $1 357,1 млн. З цієї суми:

$1 129,5 млн — від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$227,6 млн — від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310,1 млн, з яких:

$184,4 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$67,1 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

$30,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$28,4 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $296,3 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $55,8 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту», — йдеться у повідомленні.