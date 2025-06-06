ЄЦБ увосьме поспіль знизив відсоткові ставки

Європейський центральний банк у четвер, 5 червня, очікувано знизив ключові відсоткові ставки — всьоме протягом 12 місяців — на 25 базисних пунктів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу ЄЦБ.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінились ставки

ЄЦБ встановив основну ставку рефінансування на рівні 2,15%, депозитну ставку — 2%, що є найнижчим рівнем з початку 2023 року, а ставку маржинального кредитування — на рівні 2,40%.

Інфляція

За оцінками ЄЦБ, інфляція в єврозоні наразі знаходиться приблизно на середньостроковому цільовому рівні у 2%. Згідно з базовим сценарієм, середня інфляція становитиме 2,0% у 2025 році, 1,6% у 2026 році та 2,0% у 2027 році.

Зниження прогнозів у порівнянні з березневими — на 0,3 відсоткового пункту як для 2025, так і для 2026 року — переважно пояснюється очікуваним зниженням цін на енергоносії та зміцненням євро

Експерти очікують, що інфляція без урахування енергоносіїв та продуктів харчування становитиме в середньому 2,4% у 2025 році та 1,9% у 2026 та 2027 роках, що загалом не змінилося з березня.

ВВП

ЄЦБ прогнозує, що зростання реального ВВП в єврозоні у середньому становитиме 0,9% у 2025 році, 1,1% у 2026 році та 1,3% у 2027 році.

«Незважаючи на те, що невизначеність щодо торговельної політики, ймовірно, стримуватиме ділові інвестиції та експорт — особливо в короткостроковій перспективі — зростання державних інвестицій у сферу оборони та інфраструктури дедалі більше сприятиме економічному зростанню в середньостроковій перспективі», — йдеться у повідомленні.