НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

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Рішення правління

«Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення. У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом», — зазначив голова Андрій Пишний.

Нагадаємо

17 квітня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

6 березня правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.

23 січня 2025 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

12 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.