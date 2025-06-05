Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 5 червня.
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
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Рішення правління
«Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення. У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом», — зазначив голова Андрій Пишний.
Нагадаємо
17 квітня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.
6 березня правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.
23 січня 2025 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.
12 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
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