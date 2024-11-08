Як Маск збирається економити кошти бюджету США та що отримає натомість

Ринки святкують повернення Трампа до Білого дому, а індекси оновлюють історичні максимуми всупереч скромним прогнозам на початку року. У свою чергу нова Адміністрація вже готується зіштовхнутиь з викликами реальності. Як Трамп вирішуватиме проблеми та як йому в цьому млже допомогти Ілон Маск, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Трапилося все так, як і хотіли інвестори: Дональд Трамп, з його обіцянками суттєво лібералізувати податкове законодавство, підняти тарифи на імпорт та «зробити Америку великою знову», отримав переконливу і швидку перемогу, яка на щастя не супроводжувалася жодними судовими позовами чи, ще гірше, соціальними заворушеннями. Реакція ринків була феєричною: за два дні основні індекси додали від 4,5% до 6%, а S&P 500 майже дотягнувся до магічної позначки в 6000, що ще на початку року вважалося абсолютно неймовірним сценарієм.

Отже, тепер до діла! І перед новообраним Президентом постає непросте завдання — як виконати обіцяне? Загалом, Президенту Трампу дістається непоганий спадок: економіка зростає, інфляція, хоча і вище за ціль у 2%, але все ж суттєво зменшилася, ринок праці потроху охолоджується, проте нинішній рівень безробіття у 4,1% є цілком прийнятним. Але є одна велика, ні — величезна проблема: державний борг, який вже сягнув $35,98 трлн. або 123% ВВП. Зниження податків, обіцяне під час виборчої кампанії, а отже ймовірне зменшення податкових надходжень допоможе зростанню бюджетного дефіциту і в підсумку витрати на обслуговування боргу, які вже перевищили військовий бюджет, можуть зрости ще більше. А щоб цього не трапилося, бажано знизити ставку ФРС, зробивши обслуговування боргу дешевшим, і зробити це якнайшвидше…

Але не схоже, що Голова ФРС Пауелл кудись квапиться. В четвер Комітет з монетарної політики під його головуванням прийняв дуже очікуване рішення щодо зниження ставки на 25 бп. Але при цьому Пауелл, коментуючи рішення, чітко заявив, що «Ніщо в економічних даних не вказує на те, що Комітету потрібно поспішати». Така позиція центрального банку навряд чи зробить щасливим обраного президента, але йому буде нелегко щось змінити. Пауелл, якого сам же Трамп і призначив на посаду у 2018 році, протягом свої каденції проявляв принциповість і непоступливість, коли адміністрація Трампа і президент особисто тиснули на нього з вимогою знижувати ставку.

Любові між Пауеллом та Трампом немає і навряд чи Голові ФРС є сенс «прогинатися» зараз. Термін повноважень Пауелла спливає лише у 2026 році і, до речі, на традиційній прес-конференції у четвер, після засідання Комітету, він як міг уникав запитань щодо виборів і співпраці з Трампом. Але на одне питання — «Чи подасть він у відставку, якщо про це попросить Трамп?» — все ж відповів, чітко і зрозуміло: «Ні!». І думаю, що для економіки та фінансових ринків це гарні новини, адже недаремно законодавство всіх розвинутих і не тільки країн чітко визначає, що центральний банк країни має бути незалежним.

Маск іде на допомогу

Однією з надій Трампа на зменшення бюджетного дефіциту також є найбільший спонсор його виборчої кампанії Ілон Маск, який може отримати посаду в новій адміністрації. Як пише Barron’s, новообраний президент припустив, що Ілон Маск може очолити «департамент ефективності уряду» (Невже і у них з’явиться «офіс простих та ефективних рішень»?!). Більше того, сам Маск заявив, що йому вдасться скоротити федеральні витрати, які в 2024 фінансовому році становили $6,75 трлн., щонайменше на $2 трлн. Чесно кажучи, схоже на ще один «гіперлуп»…

Але обіцянки обіцянками, але свою вигоду від підтримки Трампа та інвестицій в його кампанію Маск безсумнівно отримає і досить скоро. Шанси на поглиблення співпраці з NASA, дозволи на запуск супутників, ліцензії на robotaxi та отримання інших преференцій зростають. Не дуже зрозуміло, як все це поєднується з принципами вільного ринку, але їм там видніше. Цікаво, що навіть обіцяна Трампом відміна державних дотацій на електричні автомобілі, яка на перший погляд має нашкодити Маску, зрештою принесе йому вигоду. Як пояснив один відомий аналітик, що слідкує за діяльністю Tesla, відміна дотацій вдарить по всій галузі і поки Tesla страждатиме, інші конкуренти просто вимруть. Ось вам і Маск, ось вам і вільні ринки!

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Що в підсумку? Поки що, все відбувається, як і передбачали. Але що цікаво: бурхлива позитивна реакція ринку акцій після оголошення результатів виборів супроводжувалася зростанням дохідності десятирічних облігацій. Схоже, що «розумні гроші», інституційні інвестори, які домінують на ринку облігацій, побоюються, що інфляція таки може повернутися і ФРС доведеться притримати ставку на нинішніх високих рівнях, принаймні квапитися зі зниженням ніхто не стане.