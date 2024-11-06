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6 листопада 2024, 16:17

Чому Трампу важливо виграти війну

«Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було», — заявив Дональд Трамп після оголошення результатів президентських перегонів у США. Та чи насправді мають США достатньо сили і ресурсів щоб протистояти світовим диктатурам, розмірковує експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Петро Олещук

«Більше жодних воєн під час моєї каденції.

Трамп, мабуть, щиро вважає, що зможе вирішувати світові проблеми одним дзвінком, бо думає, що став президентом єдиної наддержави.

Але США уже не наддержава. Так, це все ще потужна економічно та військово світова держава, але лише одна з декількох. І це — результат кількох останніх президентств у США.

Слово президента США зараз вагоме лише для союзників США. Всі інші просто ігнорують численні «заклики» Держдепу, бо погрози від США суттєво девальвовані. Девальвовані, бо якщо ти занадто довго демонструєш страх, то це відчувають усі довкола тебе.

Єдиний спосіб повернути ситуацію у зворотньому напрямку — показати силу, покарати ворогів, виграти якусь війну і т.д. Ну або змиритися з ситуацією.

Як буде діяти Трамп, зіткнувшись з реаліями зовнішньої політики, де існує реальний союз росії, Ірану та КНДР (так, того самого Ірану, який хотів його вбити перед виборами), сказати важко.

Але фактом є те, що «американська сила», до якої можна було апелювати просто словесно, навіть не задіючи на практиці, розвіялася як туман. На США не зважають, США не поважають, президента США не будуть слухати диктаторські режими. Якщо, звісно, він їх до цього не примусить, показавши світу «стару добру демократію» у вигляді авіаносців та ракет.

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Ну або просто можна робити вигляд, що нічого не відбувається, закритися у мушлі ізоляціонізму і чекати.

Автор:
Олещук Петро
Експерт аналітичного центру «Об’єднана Україна» Олещук Петро
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
6 листопада 2024, 16:34
#
Заморозять війну по лінії фронту і все, вступати у війну вони не будуть)
+
0
gucci
gucci
6 листопада 2024, 17:31
#
Європа тоді стає сірою зоною, який дурень інвестуватиме тоді в Угорщину чи Польщу?
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