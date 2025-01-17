Volkswagen закриває заводи в Німеччині, їх планує придбати Китай

Автомобільний гігант Volkswagen згортає виробництво на двох заводах. Про те, що китайські автоконцерни вже націлилися на їхнє придбання, та ставлення до цього у Німеччині, розповідає Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

За словами джерела Reuters, придбання заводу дозволить Китаю зміцнити свій вплив в автомобільній промисловості Німеччини, де виробляють деякі з найстаріших і найпрестижніших автомобільних брендів.

Китайські компанії вже інвестували в різні галузі економіки Європи — від телекомунікацій до робототехніки, але поки що не налагодили традиційне виробництво автомобілів, хоча Mercedes-Benz має двох великих китайських акціонерів.

Такий крок може стати найбільш політично значущою інвестицією Китаю на сьогодні. Volkswagen довгий час був символом промислової могутності Німеччини, але тепер йому загрожує глобальний економічний спад, який знижує попит та гальмує перехід до використання екологічно чистих технологій.

Виробництво автомобілів у Німеччині для продажу в Європі дозволить китайським виробникам електромобілів уникнути сплати мит Європейського союзу на електромобілі, що імпортуються з Китаю, і може створити додаткову загрозу конкурентоспроможності європейських виробників.

Хоча заявки можуть надходити від приватних компаній, державних підприємств або спільних підприємств з іноземними партнерами, китайська влада залишає за собою право схвалювати певні інвестиції за кордоном і, ймовірно, братиме участь у будь-якій пропозиції від початку процесу.

За словами джерела, інвестиційні рішення залежатимуть від позиції нового уряду Німеччини щодо Китаю після виборів, які відбудуться у лютому.

За 16 років правління Ангели Меркель економіки двох країн тісно переплелися завдяки інвестиціям та експорту німецьких автовиробників до Китаю.

Проте відносини погіршилися, оскільки нинішня коаліція прагне зменшити залежність від Китаю. Міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала президента Сі Цзіньпіна «диктатором», а Китай — суперником.

Volkswagen розглядає альтернативні варіанти використання своїх заводів у Дрездені та Оснабрюку в рамках програми зі скорочення витрат для оптимізації своєї діяльності у Німеччині. Найбільший європейський автовиробник, який володіє такими брендами, як Porsche, Audi та Skoda, зіткнувся з падінням продажів через зростаючу конкуренцію з боку китайських компаній.

Керівництво Volkswagen хотіли закрити декілька заводів, але зіткнулися з опором профспілок. В угоді, досягнутій перед Різдвом, вони погодилися припинити виробництво в Дрездені, де знаходиться завод із 340 робітниками, що випускає електричний ID.3, із 2025 року, та в Оснабрюку, де 2300 співробітників виробляють T-Roc Cabrio, із 2027 року.

Джерело, знайоме з планами компанії, повідомило Reuters, що Volkswagen відкрито для продажу заводу в Оснабрюку китайському покупцю.

«Ми прагнемо знайти подальше застосування цієї ділянки. Метою має бути життєздатне рішення, яке враховує інтереси компанії та співробітників», — заявив представник, відмовившись коментувати припущення про конкретну пропозицію.

Китайські компанії стурбовані тим, як їх приймуть німецькі профспілки, які займають половину місць у консультативних радах німецьких компаній та прагнуть отримати довгострокові гарантії зайнятості та збереження робочих місць, повідомило джерело, знайоме з позицією Китаю.

Представник профспілки з Оснабрюка Стефан Солданськи заявив, що робітники заводу не заперечуватимуть проти виробництва продукції для одного з китайських партнерів Volkswagen зі спільного підприємства.

«Я можу уявити, що ми вироблятимемо щось для спільного підприємства в Китаї… але під логотипом Volkswagen і за стандартами Volkswagen. Це ключова умова», — сказав він.

Китай прагне відчинити двері

Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що компаніям, які бажають інвестувати у Німеччину, варто це зробити.

«Китай вжив низку заходів щодо забезпечення відкритості для створення нових можливостей для бізнесу для іноземних компаній… Ми сподіваємося, що німецька сторона також проявить відкритість і забезпечить чесне, справедливе та недискримінаційне ділове середовище для інвестицій китайських компаній», — заявив представник в інтерв'ю Reuters.

Джерело, знайоме з позицією китайського уряду, яке спілкувалося з Reuters на умовах анонімності через чутливість питання, відмовилося назвати конкретних потенційних інвесторів.

У відповідь на питання про коментарі цієї людини Китайська торгова палата в Берліні підтвердила, що китайські інвестори виявляють великий інтерес до автомобільного сектору Німеччини, розглядаючи його, як стратегічно важливу довгострокову інвестиційну перспективу.

Багато китайських автовиробників вважають, що завоювання довіри вимогливих німецьких споживачів є ключовим показником успіху, додали вони.

За словами банкіра, знайомого з автовиробником, продаж заводів може обійтися Volkswagen дешевше, ніж їхнє закриття. Він додав, що за кожен із них можна отримати від 100 до 300 мільйонів євро.

Локалізація виробництва у Європі

Багато китайських автовиробників прагнуть розмістити свої заводи в Європі, другому за величиною ринку електромобілів у світі, щоб уникнути мит, які були запроваджені Європейською комісією минулого року у відповідь на, з її погляду, несправедливі субсидії у Китаї.

Більшість компаній досі воліли будувати нові заводи в країнах із нижчими витратами та слабкими профспілками, наприклад, BYD в Угорщині та Туреччині. Leapmotor планує спільне виробництво зі Stellantis у Польщі, а Chery Auto розпочне виробництво електромобілів цього року на заводі в Іспанії, який раніше належав Nissan.

За інформацією, отриманою від джерела, знайомого з ходом обговорень, китайські інвестори вже відвідали заводи у Західній Європі, включаючи Ford у Саарлуї у Німеччині та завод Volkswagen Audi у Брюсселі.

У листопаді джерела повідомили агентство Reuters, що Leapmotor розглядає можливість використання заводу в Німеччині для виробництва електромобілів.

Chery також розглядає різні варіанти виробництва в Європі та планує ухвалити рішення цього року, як повідомило агентство Reuters.

Читайте також: Зміна каналів поставок і зростання цінників: які авто подорожчають вже цього року

У жовтні минулого року топменеджер компанії в Європі розповів агентству Reuters, що, хоча придбання існуючого заводу було б швидшим, новий завод дозволив би Chery виробляти продукцію, відповідно до новітніх стандартів.