Жінки забезпечили 78% приросту ФОПів в Україні: як війна змінила малий бізнес

В Україні жінки забезпечили 78% чистого приросту фізичних осіб — підприємців у першому півріччі 2026 року. Повномасштабна війна, мобілізація чоловіків і вимушене переміщення населення змінили структуру малого бізнесу: дедалі більше українок відкривають власну справу, відновлюють підприємства та створюють робочі місця. Проте для подальшого розвитку жіночого підприємництва залишаються важливими доступ до фінансування, навчання та підтримки, пише NV.

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Війна змінила роль жінок в українському підприємництві

В Україні жінки відкривають близько 60% нових фізичних осіб-підприємців. Повномасштабна війна змінила їхню роль в економіці: вони частіше започатковують власну справу, відновлюють релоковані підприємства та створюють робочі місця.

За даними Ощадбанку, у 2026 році жінки становлять 55% нових клієнтів банку в сегменті мікро-, малого та середнього бізнесу. Це понад 10 тисяч підприємиць.

Зростання жіночого підприємництва пов'язане зі змінами, спричиненими війною. Мобілізація чоловіків і вимушене переміщення мільйонів українців змусили багатьох жінок самостійно забезпечувати родини, відновлювати попередній бізнес або починати справу з нуля. Частина з них працює у сферах, які раніше традиційно вважалися чоловічими.

Потреби підприємиць стали темою презентації ініціативи «Жіноча справа», що відбулася 20 жовтня 2026 року в Києві. Програма має охопити близько 5 тисяч жінок і передбачає фінансову, грантову та освітню підтримку.

Відкрити бізнес легше, ніж знайти гроші на його розвиток

Однією з головних проблем для жіночого бізнесу залишається доступ до кредитів. Банки зазвичай вимагають власного внеску, кредитної історії та застави. Підприємиці-початківки й власниці переміщених підприємств не завжди мають майно для забезпечення кредиту або достатньо коштів для інвестицій.

Гранти допомагають запустити бізнес чи придбати обладнання, але не покривають усіх потреб підприємства. Для подальшого розвитку потрібні кредити, гарантії та можливість відтермінувати погашення основного боргу.

У межах «Жіночої справи» міжнародні партнери пропонують грантову підтримку, зокрема компенсацію до 50% суми кредиту за програмою BLOOM від Prosper Global. Ощадбанк також надає фінансування стартапам і франчайзинговим проєктам на суму до 5 млн грн. Підприємиці можуть скористатися державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%».

Як поєднання різних інструментів працює на практиці, показують два приклади. Людмила Гдичинська, яка розвиває сімейну «Ферму Кролікофф» на Черкащині, використала державний грант для модернізації виробництва та створення робочих місць. Пільговий кредит допоміг профінансувати будівництво сонячної електростанції для потреб підприємства.

Засновниця ліцею PROСВІТА у Броварах Олеся Таран поєднала власні кошти, державну підтримку та інвестиційний кредит Ощадбанку. Це дозволило перетворити освітні курси на повноцінний заклад для учнів 9−11 класів із безпечним укриттям.

Не лише кредити: які навички потрібні підприємицям для зростання

Окрім фінансування, підприємницям потрібні знання з фінансового планування, бухгалтерського обліку та юридичних питань. Партнерські програми передбачають консультації, навчання й менторство. Зокрема, Ощадбанк, GIZ і Національна установа розвитку надають мікропідприємствам гранти до 8 тисяч євро та допомагають із фінансовими, податковими й юридичними питаннями.

Окремий напрям стосується професійного перенавчання. За програмою «Від навчання до працевлаштування» жінки можуть безкоштовно опанувати спеціальності у транспорті, логістиці та будівництві. Тим, хто працевлаштується за новим фахом, передбачена виплата 180 євро.

Розвиток жіночого підприємництва має значення не лише для самих власниць бізнесу. Нові підприємства створюють робочі місця, забезпечують громади товарами й послугами та формують податкові надходження. Під час війни це один із чинників підтримки місцевої економіки та відновлення країни.

Нагадаємо

Із 4 грудня 2026 року в Україні змінюються умови роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної тривоги, який означає загрозу атаки дронів. Після завершення перехідного періоду для продовження роботи бізнес має забезпечити належний захист працівників і відвідувачів.

Із 27 жовтня під час реєстрації ТОВ або зміни його юридичної адреси потрібно підтвердити право на приміщення за вказаною адресою. Нові вимоги передбачені законом № 5020-IX. Державний реєстратор перевірятиме відомості в Державному реєстрі речових прав, а якщо приміщення орендують або використовують за договором позички без нотаріального посвідчення, потрібно надати оригінал договору або його нотаріально засвідчену копію. Проблеми можуть виникнути, якщо право власності на квартиру засновника не внесено до чинного або старого електронного реєстру. Нові правила не стосуються компаній, які вже зареєстровані за певною адресою.