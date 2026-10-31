«ArcelorMittal Кривий Ріг» збільшив збиток у 8,6 раза за дев'ять місяців 2026 року

Чистий збиток «АрселорМіттал Кривий Ріг» за дев'ять місяців 2026 року сягнув 49,4 млрд грн. Це у 8,6 раза більше, ніж за аналогічний період торік. Дохід підприємства за цей час скоротився на 12,7%, до 45,65 млрд грн. Один із найбільших металургійних виробників України також готується до консервації виробничих потужностей після російських ракетних атак.

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Про це свідчить проміжний фінансовий звіт підприємства, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

На кінець вересня 2026 року непокритий збиток комбінату становив 82,28 млрд грн. Для порівняння, за перше півріччя підприємство звітувало про 6,64 млрд грн чистого збитку, а за перші три місяці року цей показник становив 4,6 млрд грн.

У 2025 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримав 8,9 млрд грн чистого збитку. Дохід від звичайної діяльності тоді становив 70,63 млрд грн проти 64,59 млрд грн у 2024 році.

Чому комбінат зупиняє виробництво

У вересні міжнародна група ArcelorMittal заявила, що не може безпечно відновити роботу українського підприємства після російських ракетних атак. За п'ять тижнів комбінат пережив чотири удари. Унаслідок атак загинули п'ятеро працівників, ще 17 отримали поранення. Останній удар стався 21 вересня, він пошкодив виробничі об'єкти.

Після цього компанія оголосила про підготовку до холодної зупинки виробництва. Як повідомляв «Мінфін», первинне металургійне виробництво на підприємстві вже зупинили. Наступний етап передбачає безпечне припинення роботи інших потужностей і консервацію промислових активів. На весь процес компанія відводить близько двох місяців.

Холодна зупинка потрібна для збереження обладнання та інфраструктури. За словами генерального директора підприємства Мауро Лонгобардо, пріоритет компанії зараз полягає в захисті працівників і виробничих активів, щоб у майбутньому можна було відновити роботу.

У ArcelorMittal наголошують, що не планують залишати Україну. Після завершення війни компанія має намір обговорити з урядом можливість відновлення виробництва. Для цього підприємство повторно оцінить безпекові умови. Конкретних строків запуску комбінату поки не називають.

Як зупинка комбінату впливає на економіку

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним із найбільших виробників сталі в Україні. У 2025 році підприємство випустило 1,69 млн тонн сталі, або близько 23% загального обсягу виробництва в країні.

Комбінат має вагоме значення і для бюджету Кривого Рогу. За інформацією GMK Center, у 2025 році підприємство сплатило 8,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. На нього припадало близько 27% доходів міського бюджету.

Проблеми металургійного підприємства розгортаються на тлі спаду в усій галузі. За дев'ять місяців 2026 року українські металурги виробили 4,43 млн тонн сталі. Це на 19,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Випуск готового прокату скоротився на 23%, до 3,73 млн тонн.

Зупинка великих промислових підприємств уже позначається на фінансах Кривого Рогу. Місто переглядає бюджет через скорочення податкових надходжень. 28 жовтня депутати міської ради підтримали звернення до голови ради директорів ArcelorMittal Лакшмі Міттала з проханням переглянути рішення про зупинку комбінату.