НБУ продав майже $6 млрд за місяць, але гривня продовжила падати: що відбувається з курсом

На валютному ринку України жовтень завершився різким ослабленням гривні. Національний банк продав майже $6 млрд, намагаючись задовольнити попит на валюту, проте офіційний курс долара п'ять разів оновлював історичний максимум. У НБУ пояснюють ситуацію збільшенням бюджетних видатків і скороченням валютної виручки від аграрного сектору та металургії. Чому пропозиція валюти не встигає за попитом і скільки ресурсів регулятор спрямовує на підтримку гривні?

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Гривня оновлює мінімуми, попри рекордні продажі валюти

Найсильніший тиск на гривню проявився наприкінці жовтня. За тиждень офіційний курс долара зріс із 45,05 до рекордних 45,60 грн (28 жовтня).

Після цього гривня частково відіграла падіння: на 2 листопада НБУ встановив курс 45,3526 грн за долар.

За графіком регулятора, рік тому американська валюта коштувала близько 42 грн, тобто за рік долар подорожчав приблизно на 8%.

Щоб стримати тиск на валютному ринку, Нацбанк збільшив продажі валюти. За тиждень його інтервенції сягнули $1,82 млрд. Це найбільший тижневий показник в історії, на $625 млн більше, ніж за попередній тиждень. Загалом у жовтні НБУ продав на міжбанківському ринку майже $6 млрд, що також стало місячним рекордом.

Напруження відчувалося і на готівковому ринку. За тиждень долар подорожчав приблизно на гривню: до 46,30 грн у купівлі та 46,57 грн у продажу.

Чому НБУ доводиться продавати мільярди доларів

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу 29 жовтня пояснив тиск на гривню двома основними чинниками. Перший — зростання бюджетних видатків, яке збільшує загальний попит на валюту. Другий — скорочення її пропозиції з боку агропромислового комплексу та металургії через логістичні руйнування.

За словами Гелетія, середньоденний чистий попит на безготівковому валютному ринку в жовтні становив $182 млн. У перші дві декади місяця він дорівнював $172 млн на день, а за останні п'ять торгових днів зріс до $230 млн.

Дані НБУ також свідчать про посилення попиту наприкінці місяця. У перші чотири дні останнього торгового тижня від'ємне сальдо валютних операцій юридичних осіб щодня перевищувало $200 млн, а в середу сягнуло $260 млн.

За січень-жовтень попит клієнтів на валюту зріс щонайменше на 25%, або приблизно на $16 млрд. Пропозиція за цей період збільшилася лише на $2 млрд. Експортна виручка зросла з $36 млрд до $38 млрд.

На готівковому ринку також посилився попит. У жовтні його чистий обсяг становив у середньому $38 млн на день проти $34 млн у вересні. У НБУ пояснюють це курсовими коливаннями та погіршенням безпекової ситуації.

Скільки валютних ресурсів має НБУ

Попри рекордні продажі валюти, міжнародні резерви України залишаються на рівні, який регулятор вважає достатнім. На початок жовтня вони становили $47,1 млрд. За словами Юрія Гелетія, цього вистачає приблизно на чотири місяці майбутнього імпорту. Показник також перевищує 100% нормативу достатності за методикою МВФ.

За графіком НБУ, на початку 2026 року валові міжнародні резерви становили близько $57−58 млрд, а наприкінці вересня скоротилися приблизно до $47 млрд. Чисті резерви за цей час зменшилися орієнтовно з $43−44 млрд до $32−33 млрд.

На цьому тлі помітно зросли й обсяги валютних інтервенцій. Якщо в жовтні 2025 року місячні продажі валюти становили приблизно $2,9 млрд, то в жовтні 2026-го сягнули майже $6 млрд.

Проте ці показники не варто ототожнювати: на обсяг міжнародних резервів впливають не лише операції НБУ з продажу валюти.

Що відбувається з гривнею поза валютним ринком

На тлі валютних коливань змінилася і вартість гривневих ресурсів. За даними НБУ, ставка за депозитними сертифікатами овернайт зросла з 15% у першому півріччі до 16,5% річних, а за кредитами овернайт — із 19% до 20,5%. Індекс міжбанківських ставок UONIA підвищився приблизно з 15% до 16%.

У банківській системі при цьому залишається значний обсяг гривневої ліквідності. Залишок депозитних сертифікатів НБУ становить 723 млрд грн, з яких 565,5 млрд грн припадає на інструменти овернайт. У жовтні обсяг коштів, залучених Нацбанком від банків, здебільшого коливався в межах 420−600 млрд грн на день.

На початок 30 жовтня на кореспондентських рахунках банків було 489,8 млрд грн, на 213 млрд грн більше, ніж днем раніше. Такий стрибок пояснюється рухом коштів за депозитними сертифікатами овернайт: банки отримали назад 565,5 млрд грн, а розмістили нових сертифікатів на 341,9 млрд грн.

Окремий орієнтир для вартості гривневих ресурсів дає ринок державних облігацій. За кривою дохідності гривневих ОВДП, розрахованою за моделлю Свенссона, на 2 листопада найвищий показник становив близько 15,8% на строках приблизно один рік. На горизонті шести-семи років дохідність знижувалася до 11%. Така форма кривої зазвичай відображає очікування поступового зниження вартості грошей.

На валютному ринку окремо варто стежити за курсом євро. Він залежить не лише від ситуації з гривнею, а й від співвідношення євро та долара на міжнародних ринках. За поясненням Юрія Гелетія, на цей крос-курс впливають фіскальна ситуація, економічна динаміка в єврозоні та політика Федеральної резервної системи США.

У вересні гривня зміцнилася до євро на 1,8%, а в жовтні послабилася на 0,1%. Офіційний курс євро з 2 листопада становить 50,6843 грн. Рік тому, за графіком НБУ, він був близько 48,5 грн.