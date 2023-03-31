Іноземці продовжують виходити з наших ОВДП: хто активно купує їх зараз

Що відбувається на ринку праці, за рахунок чого фінансується бюджет і скільки зараз грошей у банках, розповів колишній голова Ради НБУ, завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Безробіття скорочується: які сектори відновлюються швидше

За даними Держцентру зайнятості, кількість осіб, що мали статус безробітного, на 1 березня скоротилася майже вдвічі, порівнюючи з початком березня 2022 року. Водночас, у такій же пропорції скоротилася й кількість вакансій.

Завдяки активізації с/г робіт та відновлення житла найбільше скорочення кількості офіційно зареєстрованих безробітних (за місцем попередньої зайнятості) мало місце у сферах сільського, лісового та рибного господарства (-72,9%) та будівництва (-65,4%). Приблизно удвічі скоротилася кількість зареєстрованих безробітних у сферах інформації та телекомунікацій, освіти, охорони здоров’я та інших сервісних галузей.

Бюджетна сфера: хто купує ОВДП

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 28 березня, Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд грн на терміни від 1 до 2 років із дохідністю від 18,5% до 19,6%, а також $390 млн — на терміни від 6 до 9 місяців. Основний обсяг гривневих коштів було залучено за 2-річними паперами із погашенням у квітні 2025 року, які включено до переліку бенчмарк-ОВДП. Попит на відповідні папери становив 2,7 млрд грн, що вчетверо менше виставленого Міністерством фінансів обсягу (10 млрд грн).

Із урахуванням планових погашень обсяг ОВДП в обігу збільшився на 5,8 млрд грн завдяки збільшенню вкладень у державні цінні папери з боку банків (на 5,3 млрд грн), юридичних та фізичних осіб (на 0,9 та 1,2 млрд грн відповідно). Водночас, обсяг ОВДП у власності нерезидентів скоротився за тиждень на 1,7 млрд гривень, та наразі є мінімальним із середини 2019 року.

Фінансовий сектор: чому банки не йдуть за грошима до НБУ

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) залишався на рівні 550 млрд грн. Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку уряду, тоді як чистий продаж Нацбанком іноземної валюти банкам зменшував обсяг вільної ліквідності в банківській системі.

Надлишок ліквідності, зі свого боку, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 3 млрд грн) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (23%).

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Банківське кредитування в умовах воєнних ризиків продовжує підтримуватися державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%». На умовах програми минулого тижня банками було видано 370 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, переважно, державними банками.

Загальна кількість виданих кредитів із початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла майже 24 тис. на загальну суму майже 96 млрд грн. Із огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, левову частку кредитів спрямовано на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.