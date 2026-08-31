Валюта на початку вересня: як ралі за парою євро/долар позначаться на курсі гривні

Початок вересня на валютному ринку України минатиме дуже жорстко. Цього разу буде нівелюваний чинник початку звітного періоду: банки та їхні клієнти пропрацюють активно всі 5 робочих днів. А роботи НБУ щодо згладжування валютних перекосів додадуть міжнародні події. Тепер про це докладніше.

Насамперед спрацюють суто українські нюанси поведінки клієнтів та самих банків:

у понеділок, 31 серпня, всі компанії та фінустанови закриватимуть свої угоди на звітну дату, що завжди збільшує нервозність на ринку та додає статистики торгів. Фактично активність клієнтів почала зростати вже з середини минулого тижня, коли обсяги угод валютного міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг, почали підбиратися до рівня близько $300 млн, а 26 серпня перевищили навіть $326 млн.

У вівторок, 1 вересня, все минатиме не за шаблоном «ефекту першого дня місяця», хоча він також спрацює. Але лише частково. В результаті статистика всього ринку опиниться на високому рівні через ситуативну підвищену активність на міжбанку великих покупців валюти з числа держкомпаній і найбільших постачальників пального, яким ВКВ потрібна для оплати своїх валютних контрактів.

Саме операції з купівлі валюти великими держкомпаніями, приватними імпортерами пального та ритейлерами суттєво підвищать обсяги угод міжбанку цього дня. Тобто ринок відразу увійде до свого робочого ритму без особливого перепочинку.

З середи та до п'ятниці, з 2 до 4 вересня, банки та клієнти вже працюватимуть у дуже активному режимі за рахунок того, що високі світові ціни на енергоносії зберігаються (понад $80 за барель), і миру на Близькому Сході незабаром, схоже, не буде. Це стимулює активну закупівлю українськими імпортерами енергоносіїв на побоюваннях щодо подальшого зростання їхньої вартості.

Плюс в Україні вже активно йде збір врожаю, що створює додатковий платоспроможний попит на бензин та дизель з боку аграріїв. У результаті з першої декади вересня і вже весь місяць попит на валюту на міжбанку з боку імпортерів пального та ПММ зросте, за моїм прогнозом, ще на 20−30%. І це теж тиснутиме на курс. Зростаючий дефіцит валюти доведеться закривати Нацбанку через свої інтервенції з продажу долара на міжбанку.

Серед міжнародних подій цього тижня на поведінку всіх ринків та пари євро/долар впливатимуть п'ятничні меседжі голови ФРС США Кевіна Ворша на симпозіумі у Джексон-Хоулі. Він, зокрема, попередив, що «ФРС доведеться вжити додаткових заходів, якщо її представники не будуть впевнені в тому, що базова інфляція повертається до цільового рівня в 2%».

Далі голова регулятора зазначив, що «фінансові умови не видаються обмежувальними», тобто це прямий сигнал, що для ослаблення цінового тиску в американській економіці Федрезерву, можливо, доведеться підвищити свої відсоткові ставки. «Мій стандарт такий: ми повинні бути впевнені, що базова інфляція рухається до нашої мети — точно і досить швидко. Інакше, нам необхідно діяти. ‌У цьому полягає наша робота… наш мандат… і наш обов'язок», — зазначив Ворш.

А прямим натяком на те, що він готовий підвищувати ставки, стала фраза Ворша про те, що короткострокові відсоткові ставки (читай — чинні ставки ФРС) є основним інструментом для виконання мандата американського регулятора. Крім того, він визнав, що «прогрес за останні два роки у боротьбі Федрезерва з інфляцією був досить скромним» і що «нещодавні статистичні дані не відображають помітного поліпшення у фундаментальних інфляційних тенденціях в економіці США».

Подібні висловлювання голови ФРС США призведуть до посилення ралі за парою євро/долар зі зміцненням долара, а також до нових стрибків цін на золото та американські активи.

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Ось перша реакція ринків зі зміцненням позицій долара, що відбулася відразу після його п'ятничних заяв:

Графік пари євро/долар

Долар зміцнився щодо євро з рівнів 1,165 до 1,159 долара за євро. І ралі пари продовжиться.

Графік золота

Вартість золота просіла відразу на $98 — з $4 598 до $4 500 за унцію.

Але і щодо пари євро/долар, і щодо золота ці первинні реакції ринків на заяви Ворша — це поки що гра спекулянтів, а основні світові гравці коригуватимуть свої позиції ще протягом усього цього тижня.

Ралі цього тижня за парою євро/долар змусять наш Нацбанк через політику «гнучкого курсоутворення» ще більше бути присутніми на українському міжбанку всі ці дні, щоб, із одного боку, не допустити значної волатильності курсу як долара, так опосередковано і євро щодо гривні на нашому ринку, а з іншого — закрити зростаючі потреби у валюті імпортерів енергоносіїв та сфері виробництва, яким потрібна валюта для оплати їхніх контрактів.

За моїми оцінками, для підтримки курсу гривні на валютному ринку НБУ буде змушений витратити за 31 серпня-4 вересня щонайменше $980 млн-1,2 млрд. При ЗВР України в межах $51,2 млрд Нацбанк має зараз ресурси для таких операцій.

Обсяги міжбанку, за статистикою Блумберг, протягом цього тижня, за моїми розрахунками, перебуватимуть в межах від $210 млн — 340 млн.

Крім того, через подальшу ескалацію війни рф проти України, що вимагає зростання витрат на потреби оборони та армії (у тому числі і валютних) на ринку в цей період будуть дуже активними і держкомпанії, які забезпечують ЗСУ.

Варто також зазначити, що рішення Нацбанку про тимчасове збільшення зі 120 до 150 днів повернення валютного виторгу аграріїв — реакція на посилення російських ударів по об'єктах портової інфраструктури та цивільним суднам, і проблеми з морською логістикою, що виникли. Оскільки через це тривалість транспортування товарів іншими шляхами збільшилася, а чинний граничний термін розрахунків став об'єктивно недостатнім для експорту аграрної продукції.

Рішення регулятора захистить аграріїв від потенційних штрафів за валютним контролем через можливі затримки у доставці агропродукції за кордон та отримання, відповідно, від іноземних контрагентів оплати за відвантажену продукцію. Водночас я не розраховував би на те, що це різко простимулює активність аграріїв щодо вивезення продукції та заходу валютного виторгу до України, оскільки зараз проблема не в самих аграріях (вони й самі готові максимально швидко відвантажувати продукцію), а саме у військових ризиках, що зросли.

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Прогноз курсу долара та євро в Україні на 31 серпня — 4 вересня

Міжбанк

Практично весь тиждень буде однаково активним щодо валютних торгів, і цього разу значного спрацьовування ефекту першого робочого дня нового звітного періоду я не чекаю.

А ось підвищена волатильність на світовому ринку за парою євро/долар, як реакція на виступ голови ФРС у Джексон-Хоулі, впливатиме на наш міжбанк практично весь тиждень і додасть роботи Нацбанку щодо проведення інтервенцій з продажу долара на торгах для згладжування курсових коливань як за доларом, так і опосередковано за євровалютою.

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,149 до 1,168 долара за євро та коридорі безготівкового долара на міжбанку в межах від 44,35 до 45,10 гривень, робочий коридор за євро на міжбанку перебуватиме в межах від 51,40 до 52,25 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 25 копійок, і за євро — в межах від 20 до 80 копійок. Євро залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому валютному ринку. Самі власники обмінників активно не гратимуть «на підвищення» або «на зниження», але будуть змушені часто змінювати свої цінники купівлі та продажу долара та євро протягом дня, залежно від того, що відбувається на міжнародному валютному ринку за парою євро/долар та на українському міжбанку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,15 до 45,40 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,30 до 45,35 гривень.

Курс готівкового євро в банках цього робочого тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,20 до 52,55 гривень, і в обмінниках фінкомпаній — від 51,30 до 52,50 гривень.