Українців можуть карати за передачу банківських карток: що передбачає законопроєкт про «дропів»

Передача банківської картки, реквізитів рахунку або доступу до інтернет-банкінгу іншій людині може створити для власника серйозні юридичні ризики, — повідомляє юридична компанія WINNER.

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Легкий заробіток може мати серйозні наслідки



Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 16013, який передбачає посилення відповідальності за незаконне використання платіжних інструментів.

Документ стосується так званих «дропів» — людей, які передають свої картки або доступ до рахунків для використання у злочинних схемах. Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 200¹. Вона передбачатиме відповідальність за передачу, отримання, придбання чи зберігання платіжних інструментів або доступу до рахунку з метою вчинення злочину.

Водночас сам факт переказу чужих коштів через банківський рахунок ще не означає автоматичного доведення вини. Значення матимуть мета передачі доступу, умисел людини та її роль у можливій схемі.



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Таким чином, пропозиції на кшталт «відкрий картку, надай доступ і отримай винагороду» можуть мати серйозні наслідки. Якщо банк заблокував рахунок, вимагає пояснення або людиною зацікавилися правоохоронці, варто спочатку оцінити юридичні ризики та проконсультуватися з адвокатом.

Але законопроєкт № 16013 поки ухвалений лише в першому читанні, тому його положення ще можуть змінитися.



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