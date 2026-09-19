Revolut хоче вийти одразу на дві біржі: компанію оцінюють у $115 млрд

Фінтех-компанія Revolut розглядає можливість одночасного виходу на фондові біржі Лондона та Нью-Йорка. Про це заявив засновник і генеральний директор компанії Нік Сторонський в інтерв'ю французькому виданню Les Echos. Інформацію підтвердила Reuters.

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За словами Сторонського, американський ринок залишається привабливішим для Revolut через більшу ліквідність та ширшу базу інвесторів. Водночас компанія не виключає подвійний лістинг на Nasdaq і Лондонській фондовій біржі.

IPO не очікується раніше 2028 року

Revolut поки не планує виходити на біржу найближчим часом. Сторонський раніше заявляв, що IPO можливе не раніше 2028 року.

У липні 2026 року компанію оцінили у $115 млрд у межах вторинного продажу акцій. Це зробило Revolut однією з найдорожчих приватних фінтех-компаній Європи.

Компанія також активно розширює банківський бізнес: у 2026 році Revolut отримала банківську ліцензію у Франції та попереднє схвалення на отримання національної банківської ліцензії у США.

Revolut опинилася під увагою через витік даних клієнтів

Потенційний вихід на біржу відбувається на тлі нещодавнього інциденту з безпекою даних.

У вересні Revolut підтвердила, що через шахрайські запити, які надходили з використанням легітимного державного домену електронної пошти, стороннім особам було передано конфіденційну інформацію клієнтів. Йдеться, зокрема, про дати народження, адреси, номери телефонів, електронну пошту та копії паспортів і водійських посвідчень. У деяких випадках могли бути доступні селфі для верифікації, виписки з рахунків та історія транзакцій.

Revolut повідомила, що інцидент торкнувся обмеженої кількості клієнтів і що кошти та внутрішні системи компанії не були порушені.

За даними Financial Times, зловмисники згодом висунули вимогу про $3 млн викупу, погрожуючи оприлюднити викрадені дані. Revolut заявила, що безпосереднього контакту або вимоги викупу від нападників компанія не отримувала.



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Лондон може отримати шанс на великий технологічний IPO

Подвійний лістинг може стати важливим сигналом для британського фондового ринку, який намагається залучати великі технологічні компанії до Лондона.

Водночас для Revolut вихід одночасно на Nasdaq і LSE означатиме доступ до ширшого кола інвесторів та двох великих ринків капіталу. Остаточне рішення щодо структури IPO та його строків компанія поки не ухвалила.



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