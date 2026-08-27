Нацбанк збільшив строки розрахунків за експортом аграрної продукції

Національний банк України після звернення Кабінету міністрів тимчасово збільшив граничні строки розрахунків за експортом аграрної продукції зі 120 до 150 днів. Про це повідомляють на сайті регулятора.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення поширюється на пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, сою, ріпак, соняшник, олію (соєву, соняшникову і ріпакову) та макуху.

«Унаслідок посилення російських ударів по об'єктах портової інфраструктури та цивільних суднах у липні 2026 року виникли проблеми з морською логістикою. Через це тривалість транспортування товарів іншими шляхами збільшилася, а чинний граничний строк розрахунків став об'єктивно недостатнім для експорту аграрної продукції», — йдеться у повідомленні.

Що це дасть аграріям

Подовження строку дозволить підтримати експортерів аграрної продукції, знизити ризики порушення ними валютного законодавства і зберегти експортний потенціал сектору, не створюючи загроз для макрофінансової стабільності.

Пом'якшення для аграріїв діятиме щодо операцій з 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту й імпорту товарів за українським законодавством становлять 365 календарних днів, але на час воєнного стану їх скоротили до 180 днів, для аграрних товарів — до 120 днів (до липня 2024 року було ще менше — 90 днів).