Українці збільшили заощадження після початку війни: скільки гривні припадає на одну людину

Українці стали зберігати більше грошей у готівковій гривні. На це звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.



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За його даними, станом на серпень обсяг готівкової гривні в населення становив 924,84 млрд грн. За місяць він зріс на 0,3%, а за рік — на 11,8%. Це більше за офіційний рівень інфляції, який становив 8,1%.

Скільки гривні накопичили українці



Від початку повномасштабної війни обсяг готівкової гривні зріс на 58,5%. За цей самий період курс долара до гривні змінився на 54,8%.

Якщо перерахувати весь обсяг готівкової гривні за поточним курсом, це становитиме близько $20,76 млрд — на 2,4% більше, ніж на початку війни.

Однак за цей час скоротилася кількість населення України. Якщо у 2022 році Шевчишин оцінював її у 41,1 млн осіб, то нині — приблизно у 29 млн.



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Через це обсяг готівкової гривні в розрахунку на одну людину помітно зріс. Якщо до війни він становив близько $493, то зараз — приблизно $715. У доларовому еквіваленті це приріст на 45,2%.

У гривні заощадження на одну людину збільшилися на 123,8%. За цей період накопичена інфляція становила 85,4%.



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