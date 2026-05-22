Українські компанії залучають кошти через корпоративні облігації: чи варто їх купувати

«Мінфін» продовжує допомагати формувати інвестиційний портфель читачів. Цього разу ми вирішили запропонувати вам на вибір корпоративні облігації. Цей інструмент набирає популярності, адже дохідність за ними перевищує депозити, а часто і ОВДП. Тому давайте розглянемо, які їхні переваги та недоліки, а фінальне рішення, як завжди, залишається за вами.

Інвестиційний бум

Ще декілька років тому корпоративні облігації були досить рідкісним явищем на інвестиційному ринку України. Їх пропонували лише поодинокі компанії, а випуски викуповували переважно банки, недержавні пенсійні фонди та страхові компанії.

Звісно, за великого бажання, приватний інвестор міг би також купити такі цінні папери, але спершу йому треба було б визначитися, як це зробити. Облігації могли продати самі компанії, якщо звернутися до них в офіс, замовлення міг би виконати і брокер, розмістивши відповідну заявку на біржі. Але для українців, які на той час вже звикли розміщувати кошти у банках просто за допомогою мобільних застосунків, це могло видатися надто складним.

Шлях до серця приватних інвесторів корпоративні облігації почали прокладати через спрощення процедури купівлі. Так, можливість придбати корпоративні папери з’явилась у застосунках брокерів Універ, ICU та Bond UA. Процедура їх придбання загалом не відрізняється від купівлі звичних ОВДП.

Деякі компанії для залучення коштів розвивають власні сервіси. Наприклад, NovaPay, фінансова компанія, що входить до групи Nova (Нова пошта), надала клієнтам можливість придбати власні корпоративні облігації* у застосунку компанії. У ньому також є функціонал, який зазвичай пропонують банки: відкрити платіжну чи кредитну картку, здійснювати перекази коштів, сплачувати комуналку тощо, а корпоративні облігації фактично виступають, як альтернатива депозиту.

Модель розміщення цінних паперів через власний додаток виявилась вдалою. Як повідомили «Мінфіну» в NovaPay, облігації компанії придбали майже 7 800 приватних інвесторів.

Як працюють корпоративні облігації

Принцип корпоративних облігацій фактично той самий, що і в ОВДП. Тільки якщо в останніх кошти у інвесторів під відсотки бере держава, то у першому варіанті — приватні компанії.

Компанії випускають ці папери, якщо такий спосіб залучення коштів для них вигідніший, ніж традиційне банківське кредитування. Водночас, щоб інвестори купували облігації, вони, зазвичай, пропонують вищу дохідність, ніж за банківськими вкладами. Тому що депозити — давно знаний інструмент, а от лояльність до облігацій ще треба побудувати. Тому тут умови можуть бути кращі, хоча за усіма критеріями вони не поступаються депозитам.

Головне питання, яке може турбувати інвесторів при купівлі цих паперів, — гарантія повернення коштів. За ОВДП це зобов'язання уряду; у випадку з депозитами, якщо банк збанкрутує, вкладників підстрахує ФГВФО. А ось виплати за корпоративними облігаціями гарантує та компанія, яка залучає кошти. Якщо вона зникне — інвестори своїх грошей не побачать. Звісно, існує процедура банкрутства, продажу активів і повернення таким чином коштів, але це, радше, в теорії, ніж на практиці. Тому, купуючи такі папери, варто перевірити, який кредитний рейтинг вибраних паперів, та чи міцно компанія стоїть на ногах.

Ще одна особливість корпоративних облігацій полягає в тому, що дохід за ними оподатковується за тими ж ставками, що й відсотки за депозитами, — 18% ПДФО та 5% військового збору.

Які папери можна купити

Останнім часом кількість емітентів корпоративних облігацій почала збільшуватися. Наприклад, у квітні свої папери випустила МФО «ШвидкоГроші» та залучила 100 млн грн. Так само минулого місяця розміщення провів Viking Development, який став першим забудовником в Україні, що представив такі цінні папери.

Також на ринку з’являються і унікальні пропозиції. Наприклад, мережа супермаркетів Novus пропонує облігації, випущені під заставу нерухомості. Тобто якщо у компанії виникнуть фінансові проблеми, ці будівлі будуть продані, і завдяки цьому інвестори отримають кошти.

Серед компаній, що готуються до розміщення своїх облігацій, — лідер аграрного сектору України Kernel.

Як і раніше, частина компаній розміщують свої цінні папери серед інституційних інвесторів, або ж їхні облігації вже розпродані. Тому «Мінфін» вирішив перевірити, які папери доступні для придбання фізособами в різних застосунках на момент підготовки статті та яка за ними дохідність.

AccessFinance — дохідність 24% річних. Це група фінансових компаній, що працює на ринку кредитування та лізингу.

ШвидкоГроші — 22%. МФО, що є одним із лідерів ринку споживчого кредитування.

Activitis — 20%. Фінтех-компанія, яка розробляє продукти для мікро-, малих та середніх підприємств.

NovaPay — 18%. Фінансова компанія, що входить до групи Nova (Нова пошта). Окрім широкого спектра послуг для фізосіб, забезпечує транзакції Нової пошти, перекази, отримання післяплати тощо.

Supply Chain Finance — 14%. Фінансова компанія, яка надає послуги юридичним особам, зокрема, доступ до оборотного капіталу.

!FEST Coffee Mission — 8,88%. Компанія входить до холдингу «!FEST», відомого переважно ресторанами. Компанія займається постачанням кавових зерен. Дохідність тут здається незначною, але варто враховувати, що вона прив’язана до долара: якщо гривня падає, то відсоток девальвації додається до заявлених виплат.

Приватні ветеранські облігації — 6%. Ставка тут майже символічна, але це благодійний проєкт. Залучені кошти використовуються для фінансування бізнесу ветеранів.

Для порівняння: середня ставка за гривневими депозитами становить 12,93%, а максимум, що пропонують найщедріші банки, — 16,5%. Дохідність ОВДП, за результатами останніх аукціонів Міністерства фінансів, — 15,14%.

Що пропонує вибрати «Мінфін»

За підсумками попередніх публікацій, ми додали до портфелю два індексні фонди: SPDR Gold Shares, який орієнтується на ціну золота, та SPDR S&P 500 ETF Trust, прив'язаний до ключових компаній американського фондового ринку.

Акції обох фондів торгуються в доларах. Тому корпоративні облігації мають відіграти роль гривневої диверсифікації. Тим паче, що останніми роками девальвація гривні була нижчою, ніж дохідність багатьох гривневих інструментів.

Ми пропонуємо додати в портфель 10 облігацій NovaPay із погашенням через рік. Обійдуться вони в 10 тис. грн. Дохідність за цими паперами — 18%. У компанії можна придбати облігації і на коротші терміни, починаючи від 1 місяця, але відсотки за ними дещо нижчі. Тому нам річні папери видаються найоптимальнішими.

Як ви могли побачити вище, це не найдохідніші облігації на ринку. Однак ми пропонуємо обрати саме їх через декілька додаткових переваг. По-перше, це надійність позичальника. NovaPay входить до групи всім відомого поштового оператора. Компанія динамічно розвивається та покращує фінансові результати. За підсумками минулого року, NovaPay перерахувала до бюджету країни понад 1,5 млрд грн — це на 5% більше, ніж у 2024 році. За цей період кількість переказів через систему сягнула 430 мільйонів операцій, а загальний обсяг переказів досяг 389,7 млрд грн.

Корпоративні облігації NovaPay мають кредитний рейтинг uaAA, присвоєний агентством «Стандарт-Рейтинг», що свідчить про їх високу кредитоспроможність.

Другий чинник, на який ми звернули увагу, — це зручність придбання паперів. Як уже зазначалося, NovaPay пропонує купувати папери безпосередньо через власний застосунок. Встановлення застосунку та реєстрація займають лише декілька хвилин. Для інвестування потрібно мати Дія.Підпис та поповнити рахунок у застосунку, після чого придбання облігацій відбувається буквально у декілька кліків.

Жодної комісії за відкриття рахунку, купівлю цінних паперів чи їх зберігання немає. Виплати ж за облігаціями приходять автоматично, нічого для цього робити не треба. Також брокер самостійно сплачує податки з відсотків за облігаціями.

Таким чином, це максимально простий та зрозумілий інструмент, і при цьому дохідність вища, ніж за найприбутковішими депозитами в банках.

Як розповіли «Мінфіну» в NovaPay, компанія не планує знижувати відсоткові ставки за облігаціями упродовж поточного року. Їх рівень визначається загальною ситуацією на ринку капіталу — передусім обліковою ставкою НБУ, інфляційними очікуваннями та вартістю ресурсів в економіці.

Тож вибирайте, чи бажаєте ви додати корпоративні облігації до свого інвестиційного портфеля.

* Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит».