Маск отримає бонус, якщо на Марс переїде 1 млн осіб

Гендиректор і власник SpaceX Ілон Маск отримає бонус у 1 млрд акцій компанії, якщо її капіталізація досягне $7,5 трлн, і їй вдасться створити постійну колонію на Марсі з не менш ніж 1 млн жителів. Заява про це була подана до Комісії з цінних паперів та бірж США у середу, 21 травня, повідомляє Bloomberg.

Що відомо

У січні рада директорів надала Маску 1 млрд акцій класу B з обмеженим правом продажу, розподілених на 15 рівних траншів залежно від результатів діяльності. Тільки при досягненні цілей капіталізації та марсіанської колонії він зможе отримати цей пакет повністю.

За оцінками Business Insider, при капіталізації SpaceX $1,5 трлн, пакет з 1 млрд акцій коштує приблизно $117 млрд. Але якщо вона досягне цільових $7,5 трлн, то повний бонус за колонізацію Марса складе вже $583 млрд.

Зараз Маску належить 85,1% акцій, що голосують, напередодні IPO, яке пройде наступного місяця. Як відзначає Bloomberg, це відбиває високий контроль мільярдера над космічною корпорацією.