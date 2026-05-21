21 травня 2026, 13:04

Ціни на нафту зростають на тлі невизначеності щодо мирної угоди з Іраном та скорочення запасів

У четвер, 21 травня, ціни на нафту зросли більш ніж на 1%, частково відігравши попереднє падіння. Інвестори продовжують стежити за мирними переговорами між США та Іраном, тоді як обмежена пропозиція на ринку та скорочення запасів нафти у США підтримують котирування. Про це повідомляє Reuters.

Фото: pixabay

Станом на 09:18 ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,27 (1,21%) до $106,29 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала $1,29 (1,31%) і торгувалася на рівні $99,55 за барель.

Напередодні обидва еталонні сорти втратили понад 5,6% і опустилися до найнижчого рівня більш ніж за тиждень після заяв президента США Дональда Трампа про те, що переговори з Іраном перебувають на фінальному етапі. Водночас він пригрозив новими ударами, якщо Тегеран не погодиться на мирну угоду.

Що кажуть аналітики

Аналітики ING зазначають, що нафтовий ринок залишається надто чутливим до будь-яких новин навколо Ірану.

«Учасники ринку покладають великі надії на повідомлення про прогрес у переговорах між США та Іраном. Однак подібна ситуація вже траплялася неодноразово й зрештою завершувалася розчаруванням», — йдеться в огляді банку.

У ING прогнозують, що середня ціна Brent у поточному кварталі становитиме близько $104 за барель.

Тим часом Іран попередив про можливість нових атак і оголосив про додаткові заходи контролю над Ормузькою протокою, яка залишається переважно закритою. До війни через неї проходили поставки нафти та скрапленого газу, що забезпечували близько 20% світового споживання.

У середу Тегеран повідомив про створення нової структури — «Адміністрації Перської затоки», яка контролюватиме «керовану морську зону» в Ормузькій протоці.

Іран фактично перекрив протоку у відповідь на удари США та Ізраїлю, які розпочалися 28 лютого. Хоча після квітневого перемир’я активні бойові дії здебільшого припинилися, Іран продовжує обмежувати рух суден через Ормузьку протоку, тоді як США блокують іранське узбережжя.

Скорочення запасів

Перебої з постачанням нафти змушують країни активно використовувати комерційні та стратегічні резерви, що посилює занепокоєння щодо їхнього швидкого виснаження.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), минулого тижня країна вилучила майже 10 млн барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву — це стало найбільшим скороченням запасів за всю історію.

Додатковим фактором підтримки цін стали дані EIA про більш суттєве, ніж очікувалося, скорочення комерційних запасів нафти у США.

Головний дослідник енергетичного та хімічного ринку China Futures Мін'юй Гао зазначив, що через зниження запасів нафті буде складно надовго залишатися дешевою.

«Блокування Ормузької протоки може призвести до того, що світові запаси нафти та пального опустяться до мінімуму за останні п’ять років», — сказав аналітик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
