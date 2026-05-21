На українських АЗС 21 травня зафіксували різноспрямовані зміни цін на пальне. Преміальний бензин А-95 подешевшав, тоді як інші види бензину продовжили дорожчати. Водночас ціни на дизельне паливо залишилися без змін. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
21 травня 2026, 17:12
Ціни на АЗС штормить: преміальний А-95 дешевшає, а інший бензин продовжує дорожчати
Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум став єдиною позицією серед світлих нафтопродуктів, яка показала зниження. Його ціна впала на 25 копійок і зафіксувалася на рівні 79,47 грн/л.
- Бензин А-95 навпаки, продемонстрував висхідний тренд, додавши до вартості ще 25 копійок. Його середня ціна наразі становить 75,48 грн/л.
- Бензин А-92 показав найінтенсивніший темп подорожчання, злетівши одразу на 46 копійок — до 68,90 грн/л.
- Дизельне пальне продемонструвало абсолютний штиль. Вартість «важкого» палива залишилася на рівні попереднього дня — 87,38 грн/л.
- Автомобільний газ подорожчав символічно — на 1 копійку, закріпившись на позначці 47,46 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
