Золото або мідь: куди вигідніше інвестувати в захисний метал чи енергетичну революцію

«Мінфін» розпочинає новий проєкт — Інвестиційний портфель читачів. У першій публікації ми пропонуємо вам обрати, який актив ви хотіли б купити — золото чи мідь. У кожного з них є свої переваги, але й ризики. Тож давайте розбиратись, що краще, традиційний захисний актив чи метал, який зростає разом із поширенням ШІ.

Як формуватимемо портфель

Це ігровий формат, у якому кожен із наших читачів зможе перевірити свої навички та ідеї в інвестуванні. Щотижня редакція пропонуватиме додати до портфеля нові активи, а ви зможете обрати, який вам більше подобається, або ж відмовитись від усіх запропонованих. Рішення ухвалюється більшістю голосів на сайті та в соціальних мережах «Мінфіну».

Портфель віртуальний, тобто в дійсності обрані активи ми не купуємо, але фіксуємо вибір та далі відслідковуємо зміну ціни. Таким чином кожен зможе переконатись, наскільки вдалим було те чи інше рішення.

Загальна сума, на яку формуватиметься портфель — $10 тис. Завдяки цьому ми зможемо диверсифікувати інвестиції та розглянути різноманітні активи як на міжнародному, так і на українському ринках.

У першій публікації ми вирішили розглянути інвестиції в метали — золото та мідь. Перший вважається інвестиційним та захисним активом. Другий упродовж тисячоліть також використовувався для виготовлення грошей, але зараз необхідний в енергетиці.

Інвестувати в метали ми пропонуємо через індексні фонди — ETF. SPDR Gold Shares (GLD) вкладає кошти своїх клієнтів у фізичне золото. Вартість фонду безпосередньо прив’язана до спотової ціни металу через індекс LBMA PM Gold Price. Вартість однієї акції фонду на момент написання статті становила $430,96. Якщо ви проголосуєте за інвестиції в золото — додамо в портфель одну акцію цього ETF.

United States Copper Index Fund (CPER) вкладає кошти у ф'ючерси на мідь, що також забезпечує повторення коливань її вартості. Одна акція фонду наразі коштує $37,54. Якщо ви оберете цей варіант, то додамо в портфель 11 акцій фонду загальною вартістю $412,94.

Або якщо ви не вірите в перспективи жодного металу, то можете проголосувати за відмову від цих варіантів інвестицій. Тоді бюджет залишиться непорушним до наступної публікації. Але спершу давайте розберемося в перспективах обох металів.

Золото

Минулого року дорогоцінний метал зріс у ціні на 65 %, що зробило його однією з найкращих інвестицій. При цьому за рік золото 53 рази оновлювало історичний максимум. Пікової вартості воно сягнуло наприкінці січня цього року — $5589 за тройську унцію.

Однак після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану вартість металу обвалилася. На момент написання статті ціна золота становила $4711, а це на 15,7 % нижче піку.

Існує низка факторів, які призвели до стрімкого подорожчання металу, а також впливатимуть на його ціну в найближчому майбутньому.

Попит центральних банків. Минулого року вони придбали 863,3 тонни дорогоцінного металу, що більш ніж удвічі перевищує середньорічний показник за 2010−2021 роки. Опитування центральних банків, проведене Всесвітньою радою золота, показало, що 95 % респондентів очікують збільшення світових золотих резервів протягом наступних 12 місяців, при цьому 43 % самі планують розширити запаси, і ніхто не сказав, що розпродуватиме їх.

Експерти JP Morgan вважають, що центральні банки придбають близько 800 тонн металу в поточному році — майже стільки ж, як і у 2025 р.

Одна з причин, чому центробанки активно скуповують золото, — дедоларизація. Обсяги американської валюти в резервах зменшують, зокрема, Китай, Індія та Туреччина.

Другий фактор, який сприяє зростанню золота, — очікуване зниження ключової ставки ФРС. Разом із цим процесом долар ставатиме дешевшим, а інвестиційні можливості розширюватимуться. За оцінками Goldman Sachs, кожне зниження ставки на 0,5 % означатиме зростання ціни унції металу на $120.

Також підштовхує ціну золота глобальне падіння довіри до фіатних валют через постійні геополітичні конфлікти, зростання боргів ключових держав та хаотичну політику США.

Виникає логічне запитання: якщо золото захисний актив, то чому ж його ціна впала після початку війни на Близькому Сході. Здається, глобальний хаос мав навпаки призвести до чергового зростання.

Однак уся справа в ціні нафти. Блокування Ормузької протоки призвело до її подорожчання, слідом зростає інфляція, а відтак ФРС стає більш консервативною і може відмовитися від очікуваного зниження ставок.

Крім цього, минулий рік привів у золото багато спекулятивного капіталу. Щойно для ціни на метал настали ризиковані часи, як такі торгівці почали його розпродувати, що призвело до суттєвого падіння ціни металу.

Незважаючи на кілька негативних факторів, інвестиційні банки, які оновили свої прогнози після початку війни в Ірані, продовжують випромінювати оптимізм.

В JP Morgan очікують, що ціна унції жовтого металу на кінець року сягне $6300. Експерти установи вважають, що зростання спиратиметься на стабільний попит центробанків та приватних інвесторів.

Wells Fargo очікує ціну на кінець року в межах $6100-$6300 за унцію. UBS вважає, що за базовим сценарієм ціна сягне $6200, а у випадку позитивних умов — навіть $7200 за тройську унцію.

А ось фахівці Morgan Stanley значно скептичніші та прогнозують ціну на кінець року у $4800 — майже стільки ж, як зараз. У банку переконані, що минулорічний імпульс зростання металу вже вичерпав себе.

Мідь

Рік тому ціна міді становила близько $9500 за тонну, а наразі сягає $13137, тобто зросла приблизно на 38%. Подібно до золота, ціна промислового металу теж відкотилася від піків, які сягали $14500 за тонну, але загалом зростання все ще виглядає приголомшливим.

Розберемо, в чому ж феномен зростання міді. Цей метал — основа електрики, адже чудово проводить струм, не перегрівається та є довговічним. Зі зростанням глобального споживання енергії підвищується і попит на нього.

Однак справжній «мідний бум» почався через розвиток Штучного інтелекту. Кожен мегават дата-центру для ШІ потребує від 27 до 33 тонн міді. Звичайна ж їх потужність становить 50−150 МВт. Неважко порахувати, що для дата-центру потужністю 100 МВт знадобиться близько 3 тис. тонн міді.

Другий великий споживач міді — електромобілі. У кожному з них цього металу, залежно від моделі, 50−80 кг, що у 3−4 рази більше, ніж в автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння. Плюс десятки кілограмів міді потребують пристрої швидкої зарядки.

На фоні проблем на кількох великих родовищах міді зростання споживання призвело до дефіциту металу минулого року близько 180 тис. тонн. Звідси і стрімке зростання ціни.

Цього року дефіцитит міг зрости ще суттєвіше через обмеження Китаю на експорт сірчаної кислоти, яка використовується у видобутку близько 15% світової міді.

Водночас, як і з золотом, зростання ціни на метал зупинилося через війну в Ірані. По-перше, глобальна криза гальмує зростання світової економіки, а отже, сповільнюється і розвиток електричних потужностей. По-друге, висока вартість електроенергії гальмує розвиток ШІ.

За оцінками JP Morgan Global Research, кожне 10% зростання цін на нафту може знизити світовий ВВП на 0,16%. «Бета-коефіцієнт попиту на мідь до світового ВВП оцінюється в 1,2, тобто якщо світовий ВВП впаде на 1%, зростання попиту на мідь може впасти на 1,2%», — пояснюють аналітики.

Про падіння попиту на мідь говорять і фахівці Goldman Sachs. За їх оцінками, через сповільнення світової економіки профіцит виробництва міді цього року може становити 490 тис. тонн.

На цьому фоні Goldman Sachs прогнозує середню ціну міді впродовж року $12650 — тобто майже на $500 менше, ніж зараз.

В JP Morgan вважають, що на кінець року мідь буде ще дешевшою — $12500 за тонну. А на середину 2027 р. ціна знизиться до $11600.

Читайте також: Надто багато сонця: ціна електрики в Європі йде «в мінус»

Водночас, якщо ви вірите в відновлення світової економіки, стрімкий розвиток ШІ та глобальну електрифікацію, то навіть за нинішніх обставин мідь може бути вашим вибором.

Тепер, коли ми розібралися в особливостях ціноутворення золота та міді, можна переходити до голосування та обирати, який із металів додати в портфель.

Також пишіть у коментарях, який з активів ви хотіли б додати до портфеля, ми це врахуємо в наступних публікаціях.